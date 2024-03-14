Недорогой виниловый проигрыватель в корпусе из дерева. Обзор Alive Audio QUATTRO

Мы продолжаем изучать источники душевной и теплой музыки – виниловые проигрыватели и сегодня в центре внимания будет винтажный и доступный Alive Audio QUATTRO с парой встроенных динамиков, поддержкой воспроизведения на трех скоростях, а также возможностью подключения смартфона по Bluetooth и прослушивания FM-радио.

Комплектация

Упакован в коробку из белого пластика с полиграфией. Комплект включает блок питания, кабель и руководство пользователя.

Alive Audio QUATTRO обзор

Внешний вид

Первое что обращает на себя внимание, это компактные габариты для такого класса техники. А с учетом того что тут есть встроенными динамики и запитать можно от PowerBank это хороший вариант взять с собой на дачу или даже природу.

Но при этом проигрыватель будет гармонично и стильно смотреться в интерьере. Его корпус сделан преимущественно из МДФ.

Защитная крышка изначально предустановлена на проигрыватель. Сделана она из матового пластика. Надежно удерживается в открытом и закрытом положении.

На передней грани Alive Audio QUATTRO стилизованная панель управления, которая удачно дополняет текстуру дерева. Она включает цифровую шкалу для настройки радиостанций, переключатель режимов работы и регулятор громкости.

По краям от него вырезы за которыми скрываются парный динамик. Каждый по 3 Вт, суммарная мощность 6 Вт.

На обратной стороне стерео RCA-выход, проводная антенна радиоприемника. Гнездо питания. требования к источнику 5V 1A, в комплекте кабель с USB.

Блин выполнен из пластика, доступен переключатель скоростей 33, 45 и 78. Переключатель функции автоматической остановки.

Тесты

На основании четыре пластиковые ножки. Стоит на них устойчиво, при воспроизведении заметной вибрации замечено не было.Тонарм из алюминия. Используется керамическая игла с алмазным напылением. Это недорогой виниловый проигрыватель, поэтому ожидаемо используется ременной привод. В целом же Alive Audio QUATTRO хорошо справляется с проигрыванием пластинок и удовлетворяет потребности неискушенных пользователей.

При этом можно использовать как мультимедийный центр, подключив смартфон или планшет по Bluetooth 5.2 или запустить любимые радиостанции. Проблем с работой дополнительных функций замечено не было.

По звуку приемлемо, акцентируются средние частоты, верхние частоты немного приглушены, басы выражены слабо. На уровне недорогих портативных колонок, при этом всегда есть возможность подключить стороннюю акустику через RCA.

Итоги

Alive Audio QUATTRO – недорогой виниловый проигрыватель, выполненный в корпусе из МДФ с винтажным внешним видом. Керамическая игла, три скорости, питание от USB, FM-радио и Bluetooth 5.2. Хороший вариант для прослушивания коллекции пластинок тем кто не готов к серьезным тратам.