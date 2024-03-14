Недорогой виниловый проигрыватель в корпусе из дерева. Обзор Alive Audio QUATTRO

Мы продолжаем изучать источники душевной и теплой музыки – виниловые проигрыватели и сегодня в центре внимания будет винтажный и доступный Alive Audio QUATTRO с парой встроенных динамиков, поддержкой воспроизведения на трех скоростях, а также возможностью подключения смартфона по Bluetooth и прослушивания FM-радио.

Alive Audio QUATTRO

Комплектация

Упакован в коробку из белого пластика с полиграфией. Комплект включает блок питания, кабель и руководство пользователя.

Alive Audio QUATTRO

Alive Audio QUATTRO обзор

Внешний вид

Alive Audio QUATTRO

Первое что обращает на себя внимание, это компактные габариты для такого класса техники. А с учетом того что тут есть встроенными динамики и запитать можно от PowerBank это хороший вариант взять с собой на дачу или даже природу.

Alive Audio QUATTRO

Но при этом проигрыватель будет гармонично и стильно смотреться в интерьере. Его корпус сделан преимущественно из МДФ.

Alive Audio QUATTRO

Защитная крышка изначально предустановлена на проигрыватель. Сделана она из матового пластика. Надежно удерживается в открытом и закрытом положении.

Alive Audio QUATTRO

На передней грани Alive Audio QUATTRO стилизованная панель управления, которая удачно дополняет текстуру дерева. Она включает цифровую шкалу для настройки радиостанций, переключатель режимов работы и регулятор громкости.

Alive Audio QUATTRO

По краям от него вырезы за которыми скрываются парный динамик. Каждый по 3 Вт, суммарная мощность 6 Вт.

Alive Audio QUATTRO

На обратной стороне стерео RCA-выход, проводная антенна радиоприемника. Гнездо питания. требования к источнику 5V 1A, в комплекте кабель с USB.

Alive Audio QUATTRO

Блин выполнен из пластика, доступен переключатель скоростей 33, 45 и 78. Переключатель функции автоматической остановки.

Alive Audio QUATTRO

На основании четыре пластиковые ножки. Стоит на них устойчиво, при воспроизведении заметной вибрации замечено не было.

Тесты

Тонарм из алюминия. Используется керамическая игла с алмазным напылением. Это недорогой виниловый проигрыватель, поэтому ожидаемо используется ременной привод. В целом же Alive Audio QUATTRO хорошо справляется с проигрыванием пластинок и удовлетворяет потребности неискушенных пользователей.

Alive Audio QUATTRO

При этом можно использовать как мультимедийный центр, подключив смартфон или планшет по Bluetooth 5.2 или запустить любимые радиостанции. Проблем с работой дополнительных функций замечено не было.

Alive Audio QUATTRO

По звуку приемлемо, акцентируются средние частоты, верхние частоты немного приглушены, басы выражены слабо. На уровне недорогих портативных колонок, при этом всегда есть возможность подключить стороннюю акустику через RCA.

Alive Audio QUATTRO

Итоги

Alive Audio QUATTRO – недорогой виниловый проигрыватель, выполненный в корпусе из МДФ с винтажным внешним видом. Керамическая игла, три скорости, питание от USB, FM-радио и Bluetooth 5.2. Хороший вариант для прослушивания коллекции пластинок тем кто не готов к серьезным тратам.
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