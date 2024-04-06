Виниловый проигрывать с колонками и оцифровкой. Обзор Alive Audio SYMPHONY

На прошлой неделе мы проводили тестирование Alive Audio Duet, одной из особенностей которой является комплектация мощными колонками, сегодня продолжая изучение, рассмотрим виниловый проигрыватель Alive Audio SYMPHONY с полноценной и громкой акустикой, выполненный в винтажном стиле.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с оформлением. Внутри все зафиксировано в паллет из пенопласта. Комплект включает AUX кабель, противовес, опорную тарелку, руководство пользователя.

Alive Audio SYMPHONY обзор

Внешний вид

У системы стильное исполнение под ретро. Основной блок в виде плиты с отделкой из МДФ и пара колонок с теми же материалами.

Предустановлена крышка из прозрачного пластика. Она защищает от пыли, в открытом положении хорошо фиксируется.

Опорная тарелка устанавливается самим пользователем, процесс прост. Выполнена она из алюминия. На диске силиконовый слимпат.

В рабочей зоне находится панель управления, включающая набор кнопок для изменения громкости, переключения скорости воспроизведения, переключения источников сигнала, сопряжения Bluetooth и здесь же регулятор Pitch.

Тонарм также выполнен из металла. Для эксплуатации необходимо установить противовес. Для него предусмотрена механическая фиксация на время парковки. Регулятор баланса по горизонтали также имеется. Оснащается Alive Audio SYMPHONY качественным

Панель разъемов на обратной стороне корпуса, тут стереовыход RCA на внешнюю аудиосистему, разъемы ля подключения колонок, переключатель между внутренним и внешним усилителем, USB-разъем. Блок питания встроенный, к его работе претензий за время эксплуатации не было.

Пара колонок по 15 Вт каждая. Выполнены в корпусе из МДФ, впереди съемная панель, обтянутая тканью. За ней находятся низкочастотный и высокочастотный динамики. С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Для соединения с основным элементом используется RCA-разъем.

Тесты

Перед началом эксплуатации рекомендуем ознакомиться с инструкцией, необходимо будет установить несколько элементов. Хоть это все просто и не требует наличие инструмента, но так можно будет не упустить детали этого процесса. Alive Audio SYMPHONY поддерживает пластинки с разным диаметром и разной скоростью воспроизведения.

У нас в распоряжении небольшая коллекция пластинок, которую постепенно расширяем. Воспроизведением мы остались довольны, хорошо работает встроенный фонокорректор, позволяя использовать этот виниловый проигрыватель как самостоятельную мультимедийную систему.

Это же касается громкости пары комплектных колонок. Для типовой комнаты этого с запасом. При выходе на высокий уровень громкости посторонних артефактов не было. Справляются с музыкой разных жанров, слушали также озвученные сказки. Из полезного отметим наличие USB. Владелец сможет подключить к проигрывателю флешку или внешний диск 2.5 дюйма и оцифровать свою коллекцию пластинок.

Из полезного отметим наличие USB. Владелец сможет подключить к проигрывателю флешку или внешний диск 2.5 дюйма и оцифровать свою коллекцию пластинок. Также к системе можно подключиться со смартфона. Установлен модуль Bluetooth 5.0.

Итоги

Alive Audio SYMPHONY – виниловый проигрыватель с внешними динамиками, классическим исполнением в корпусе из МДФ, поддерживающий 3 скорости воспроизведения, антискейтинг, питч-контроль и тонкую настройку, оцифровку винила на USB-накопитель.