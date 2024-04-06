Виниловый проигрывать с колонками и оцифровкой. Обзор Alive Audio SYMPHONY

На прошлой неделе мы проводили тестирование Alive Audio Duet, одной из особенностей которой является комплектация мощными колонками, сегодня продолжая изучение, рассмотрим виниловый проигрыватель Alive Audio SYMPHONY с полноценной и громкой акустикой, выполненный в винтажном стиле.

Alive Audio SYMPHONY

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с оформлением. Внутри все зафиксировано в паллет из пенопласта. Комплект включает AUX кабель, противовес, опорную тарелку, руководство пользователя.

Alive Audio SYMPHONY

Alive Audio SYMPHONY обзор

Внешний вид

У системы стильное исполнение под ретро. Основной блок в виде плиты с отделкой из МДФ и пара колонок с теми же материалами.

Alive Audio SYMPHONY

Предустановлена крышка из прозрачного пластика. Она защищает от пыли, в открытом положении хорошо фиксируется.

Alive Audio SYMPHONY

Опорная тарелка устанавливается самим пользователем, процесс прост. Выполнена она из алюминия. На диске силиконовый слимпат.

Alive Audio SYMPHONY

В рабочей зоне находится панель управления, включающая набор кнопок для изменения громкости, переключения скорости воспроизведения, переключения источников сигнала, сопряжения Bluetooth и здесь же регулятор Pitch.

Alive Audio SYMPHONY

Тонарм также выполнен из металла. Для эксплуатации необходимо установить противовес. Для него предусмотрена механическая фиксация на время парковки. Регулятор баланса по горизонтали также имеется. Оснащается Alive Audio SYMPHONY качественным

Alive Audio SYMPHONY

Панель разъемов на обратной стороне корпуса, тут стереовыход RCA на внешнюю аудиосистему, разъемы ля подключения колонок, переключатель между внутренним и внешним усилителем, USB-разъем. Блок питания встроенный, к его работе претензий за время эксплуатации не было.

Alive Audio SYMPHONY

Пара колонок по 15 Вт каждая. Выполнены в корпусе из МДФ, впереди съемная панель, обтянутая тканью. За ней находятся низкочастотный и высокочастотный динамики. С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Для соединения с основным элементом используется RCA-разъем.

Alive Audio SYMPHONY

Тесты

Alive Audio SYMPHONY

Перед началом эксплуатации рекомендуем ознакомиться с инструкцией, необходимо будет установить несколько элементов. Хоть это все просто и не требует наличие инструмента, но так можно будет не упустить детали этого процесса. Alive Audio SYMPHONY поддерживает пластинки с разным диаметром и разной скоростью воспроизведения.

Alive Audio SYMPHONY

У нас в распоряжении небольшая коллекция пластинок, которую постепенно расширяем. Воспроизведением мы остались довольны, хорошо работает встроенный фонокорректор, позволяя использовать этот виниловый проигрыватель как самостоятельную мультимедийную систему.

Alive Audio SYMPHONY

Это же касается громкости пары комплектных колонок. Для типовой комнаты этого с запасом. При выходе на высокий уровень громкости посторонних артефактов не было. Справляются с музыкой разных жанров, слушали также озвученные сказки. Из полезного отметим наличие USB. Владелец сможет подключить к проигрывателю флешку или внешний диск 2.5 дюйма и оцифровать свою коллекцию пластинок.

Alive Audio SYMPHONY

Из полезного отметим наличие USB. Владелец сможет подключить к проигрывателю флешку или внешний диск 2.5 дюйма и оцифровать свою коллекцию пластинок. Также к системе можно подключиться со смартфона. Установлен модуль Bluetooth 5.0.

Alive Audio SYMPHONY

Итоги

Alive Audio SYMPHONY – виниловый проигрыватель с внешними динамиками, классическим исполнением в корпусе из МДФ, поддерживающий 3 скорости воспроизведения, антискейтинг, питч-контроль и тонкую настройку, оцифровку винила на USB-накопитель.
Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA301…
Изучаемая сегодня колонка BBK BTA3010 относится к новой модельной линейке, объединяющей акустику с ярким …
Беспроводная колонка с микрофоном, подсветкой и TWS. Обзор B…
На прошлой неделе проводили тестирование колонки BBK BTA3010, которую можно использовать на организации н…
Музыкальный центр с винилом, кассетами и дисками. Обзор Aliv…
Все-таки умели раньше делать продукты с душой, это касается как внешнего вида, так и исполнения. Взять те…
Виниловый проигрывать с колонками и оцифровкой. Обзор Alive …
На прошлой неделе мы проводили тестирование Alive Audio Duet, одной из особенностей которой является комп…
Доступный саундбар с ARC для дома. Обзор SVEN SB-2040A…
Большинство телевизоров, которые мы изучали в Лаборатории и доступные на полках российских магазинов, осн…
Домашний виниловый проигрыватель с теплым звуком. Обзор Repr…
Цифровизация музыки и стриминговые сервисы конечно упростили доступ к огромной библиотеке и позволили слу…
Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Aud…
Мы продолжаем изучать виниловые проигрыватели и сегодня рассмотрим Alive Audio Duet, отличием которой от …
Недорогой виниловый проигрыватель в корпусе из дерева. Обзор…
Мы продолжаем изучать источники душевной и теплой музыки – виниловые проигрыватели, и сегодня в центре вн…
Продвинутая игровая 2.1 акустика. Обзор SVEN MS-312Продвинутая игровая 2.1 акустика. Обзор SVEN MS-312
Игровая портативная колонка на каждый день. Обзор A4Tech Bloody S3 CarryИгровая портативная колонка на каждый день. Обзор A4Tech Bloody S3 Carry
Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA3010Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA3010
Компактный и недорогой саундбар. Обзор SVEN 422Компактный и недорогой саундбар. Обзор SVEN 422
Обзор SVEN PS-770. Портативная колонка для вечеринок на природеОбзор SVEN PS-770. Портативная колонка для вечеринок на природе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor