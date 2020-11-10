Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета

Несколько месяцев назад мы проводили тестирование обновленного браслета Amazfit Bip S. Теперь к нам в руки попала ее упрощенная версия Bip S Lite, которая стоит аж на треть дешевле старшей модели, а именно 3 990 рублей. Стоит ли брать брать данные часы? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Amazfit Bip S Lite поставляется в привычной для компании черной матовой упаковке. Внутри нее находятся сами часы, зарядное устройство и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Amazfit Bip S Lite выполнены ровно в том же дизайне, что и Amazfit Bip S. Единственное их отличие заключается в текстуре пластика, Здесь он более грубый. Сам корпус защищен от попадания влаги по стандарту ATM 5, поэтому в них можно погружаться в воду, но только на небольшой промежуток.

Часы можно приобрести в трех различных цветовых решениях: черный, розовый и синий.

Крепление под ремешок в Bip S Lite ровно такое же, как и во всех Bip’ах, а значит можно смело заказывать любой из сотни вариантов с AliExpress под них.

На тыльной стороне расположились датчик измерения пульса и контакты под док-станцию.

Справа на корпусе находится единственная клавиша. При нажатии она возвращает на один шаг назад и направляет в основное меню.

Дисплей

В Amazfit Bip S Lite установлен трансфлективный TFT дисплей на 1,28 дюйма с разрешением 176×176 пикселей. Он отображает 64 различных цветов и не блекнет под прямыми лучами солнца.

Запас яркости более чем неплохой, и его можно регулировать в 6 градациях: 0%, 20%, 40%, 60%, 80% и 100%. Часы покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 3 с нанесенным олеофобным покрытием.

Интерфейс

Amazfit Bip S Lite оснащены тем же процессором, что и старшая модель, поэтому скорость работы осталась на том же уровне. Перемещение по меню осуществляется с помощью свайпов.

По свайпу вниз открывается шторка управления, в которой есть быстрый доступ к режиму «Не беспокоить», блокировке дисплея, регулировке уровня яркости и плееру.

Если потянуть шторку вверх, то откроется окно с последними уведомлениями. Кстати через фирменное приложение можно настроить фильтрацию оповещений.

Перемещение по меню осуществляется в горизонтальной плоскости. По умолчанию здесь находятся циферблат, музыкальный плеер, пульсометр, шагомер, индикатор активности PAI и прогноз погоды.

Из интересного стоит выделить технологию PAI (Personal Activity Intelligence). Она на ежедневной основе отслеживает вашу активность и оценивает ее по 100-бальной шкале. В учет берется количество пройденных шагов, качество проведенных тренировок и количество потраченных вами калорий. Для активации PAI потребуется в приложении Zepp выставить частоту измерения пульса раз в минуту.

Чтобы попасть в главное меню, необходимо нажать на механическую клавишу. В нем доступны такие разделы как достижения, сердечный ритм, PAI, спорт, погода, будильник, таймер, компас, плеер и настройки.

Приложение Zepp

С недавних пор приложение Amazfit было переименовано в Zepp. Весь функционал остался тем же, и оно по-прежнему доступно как на Android, так и iOS. При первичной настройки нужно скачать приложение, зарегистрироваться в нем, в разделе «Устройства» выбрать Bip S Lite и отсканировать QR-код с часов.

В первой вкладке приложения отображаются вся ваша общая статистика: пульс, сон, тренировки, PAI, а также количество пройденных шагов и потраченных калорий.

Третий раздел полностью посвящен настройки часов. Здесь можно выбрать один из 100 различных циферблатов, причем этот список со временем будет только пополняться. Также при желании можно установить сторонний циферблат, установив тематическое приложение.

Из остальных моментов в приложении можно включить напоминание о входящем звонке, выставить будильник, напоминание, уведомление об SMS и тд.

Тестирование

Теперь мы наконец поговорим об отличиях Amazfit Bip S Lite от ее старшей версии. Дело в том, что у данной модели отсутствует GPS/ГЛОНАСС, а значит во время тренировок часы не будут отслеживать вашу пройденную траекторию по карте. Также в часах нет компаса, что тоже не станет критичным для большинства пользователей.

Amazfit Bip S Lite проводят достаточно точный анализ сна и не продолжает засчитывать его время, в то время как вы уже проснулись, как это делают некоторые другие умные часы. Через приложения можно посмотреть долю глубокого и неглубокого сна и посмотреть общую статистику за каждый день.

Одной из полезнейших фишек является возможность переключать музыку и регулировать громкость непосредственно с самих часов, причем данная функция одинаково хорошо работает как на Android-, так и iOS-смартфонах.

Качество измерения пульса осталось на том же уровне. По точности оно осталось на том же уровне и его измерения сопоставимы с результатами стационарных пульсометров.

Автономная работа

Часы оснащены аккумулятором на 200 мАч, и благодаря грамотной оптимизации и трансфлективному дисплею, они способны проработать до 30 дней. Реальный результат будет зависеть от выставленного уровня яркости, вашей периодичности проведения тренировок и количеству входящих уведомлений. В нашем случае Amazfit Bip S Lite проработали 21 день, и это при выставленной периодичности измерения пульса раз в минуту и яркости в 70%. Результат более чем достойный

Касательно времени зарядки, то для полного цикла часам понадобятся всего 1 час.

Итоги

Amazfit Bip S Lite настолько незначительно урезали по функционалу, что теперь данная модель выглядит более привлекательной, чем ее старшая версия. Ее отличия заключатся в отсутствии компаса и GPS/ГЛОНАСС датчика, которые не нужны для большинства пользователей. Во всем остальном это те же продуманные умные часы с автономной работой до 30 дней, шустрым интерфейсом, трансфлективным дисплеем, встроенным пульсометром, внушительным списком тренировок, крайне удобным приложением и точным анализом сна.
Комментарии и отзывы Amazfit Bip S Lite
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