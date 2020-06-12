Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней

В 2017 году вышли умные часы Amazfit Bip, и уже за первые месяцы они набрали бешеную популярность за счет доступного ценника, широкого спектра функционала, а также впечатляющего запаса автономности. К нам в руки попала обновлённая версия Amazfit Bip S. В этом обзоре мы выясним все преимущества и недостатки новинки.

Комплектация

Amazfit Bip S поставляются в небольшой коробке с соответствующим для компании дизайном. Внутри нее находятся сами часы, док-станция, руководство пользователя а также гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально Amazfit Bip S не претерпели практически никаких изменений. Корпус выполнен из того же легкого поликарбоната, благодаря которому общий вес конструкции составляет всего 31 грамм. Они совсем не ощущаются на руках даже во время сна.

Часы будут доступны в 4 цветовых решениях: черный, белый, красный и розовый. Сейчас же модель можно приобрести только в черном исполнении.

Крепление здесь ровно такое же что и прежде, поэтому заказывать ремешки на Aliexpress можно смело уже сейчас.

Снизу имеется обновленный датчик измерения сердечного ритма с PPG биометрическим сенсором, а также два конвектора под док-станцию.

Корпус часов полностью защищен от попадания пыли и влаги по стандарту 5 ATM. По факту это значит, что в них можно плавать, но без глубоких погружений в воду.

Дисплей

Дисплея в Amazfit Bip S коснулись серьезные изменения. Трансфлективный TFT экран на 1,28 дюйма и разрешением 176×176 пикселей теперь способен отображать 64 различных цветов, что в 8 раз больше, чем у предшественника.

На таком дисплее информация всегда читабельна даже при попадании прямых лучей света. Уровень яркости можно отрегулировать в 6 градациях: 0%, 20%, 40%, 60%, 80% и 100%. Сверху все защищено стеклом Gorilla Glass 3. Царапины появляются неохотно, но при желании можно заказать пленку.

По уровню отклика претензий нет. Дисплей работает шустро и сразу реагирует на каждый свайп.

Интерфейс

Все управление осуществляется при помощи сенсора и одной физической клавиши, которая возвращает назад и вызывает основное меню. На главном экране находится сам циферблат. По свайпу вверх появляется шторка, где имеется режим «Не беспокоить», блокировка экрана, регулировка яркости и плеер.

Сделав свайп вниз, открываются все пришедшие недавно уведомления.

По свайпу слева или справа можно перемещаться по меню, в котором находятся музыкальный плеер, шагомер, PAI, пульсометр и прогноз погоды. Среди всего перечисленного для многих будет не знакома аббревиатура PAI (Personal Activity Intelligence). Это собственная наработка Amazfit, которая отслеживает всю вашу активность в течение дня и оценивает ее по 100-бальной системе.

При нажатии на физическую клавишу выплывает общее меню, где имеются достижения, сердечный ритм, PAI, спорт, погода, будильник, таймер, компас, плеер и настройки.

Приложение Amazfit

Подключение часов к смартфону осуществляется через Bluetooth 5.0. Для этого надо скачать фирменное приложение Amazfit в Play Market ил AppStore. Здесь в удобной и понятной форме отображается статистика вашего сердечного ритма, сна и дневной активности.

Тут же можно более точечно настроить часы под себя, выбрав один из 21 доступных циферблатов, включить предупреждение о входящем вызове, будильник и напоминание разминке. Больше всего порадовала гибкая система настроек уведомлений, позволяющая выбрать оповещения только в нужных нам приложениям.

Тестирование

Сейчас в Amazfit Bip S есть 6 различных режимов для занятия спортов: бег, беговая дорожка, велосипед, ходьба, плавание на открытой воде и плавание в бассейне. Во время каждого из них происходит точный замер пройденного пути по карте с помощью GPS и ГЛОНАСС и ежеминутное измерение пульса.

К качеству анализа сна у нас нет вопросов. Все отображается точно и в понятном формате.

Отдельного упоминания заслуживает встроенный плеер. С помощью него оказалось в разы удобнее и быстрее переключать музыку или регулировать уровень громкости, чем тянуться к смартфону в кармане или самим наушникам.

Единственное, что нас огорчило так это будильник. Он не умеет будить в самый подходящий для этого момент на основе анализа циклов сна. Виброотклик часов проиграется ровно в тот момент, на который был назначен.

Автономная работа

Amazfit Bip S оснащен аккумулятором на 200 мАч. Благодаря энергоээфективному дисплею и оптимизации его хватает до 40 дней работы. Важно помнить, что реальный результат автономности сильно зависит от выставленного уровня яркости, степени использования пульсометра и GPS. Мы пользовались часами при 40% яркости и включенным измерением пульса раз в минуту. В таком режиме они у нас проработали 18 дней, что очень недурно.

Итоги

Amazfit Bip S — это удачное продолжение серии. При стоимости часов в 6 000 рублей они обладают шустрым дисплеем, приятным удобным интерфейсом, продуманным приложением, влагозащитой по стандарту 5 ATM, анализом дня PAI, сна, встроенным GPS и Глонасс.

Умные часы Amazfit Bip S можно приобрести в Связном с бесплатной доставкой и на Aliexpress.
Комментарии и отзывы Amazfit Bip S
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