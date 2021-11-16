Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS

В середине осени в рамках специального мероприятия была представлена новая платформа для носимых устройств – Zepp OS, пришедшая на смену Amazfit OS. Среди изменений оптимизации по энергосбережению, поддержка сторонних приложений, конструктор для создания циферблатов, а также другие менее заметные изменения. Изучать ее мы будем вместе с новинкой Amazfit GTR 3 Pro.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 16 990, согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает зарядный кредл, руководство пользователя.

Внешний вид

Вышли часы в двух вариантах цветовой расцветки. У нас на тестах и снимках вариант с окрашенным в черный цвет корпусом и черным ремешком. Также есть корпус в бежевом цвете и коричневый ремешок.

Оба варианта смотрятся премиально. Выверенные линии и деловой стиль с круглым дисплеем.

Комплектный ремешок в нашей версии выполнен из гипоаллергенного силикона. Оптимальный вариант, если планируются тренировки, да и он практичнее в долгосрочной перспективе в сравнении с экокожей.

Сама же замена не вызывает трудностей. В Amazfit GTR 3 Pro используется распространённый в механических часах тип замка. Поддерживаются ремешки шириной 22 мм.

Корпус выполнен из металлического сплава. Боковые грани закруглены, нанесено матовое покрытие.

На правом торце две механические кнопки управления, одна из которых стилизована под механизм автоподзавода.

Установлено защитное стекло с закругленными боковыми гранями. Нанесено олеофобное покрытие.

Внутренняя часть корпуса часов выполнена из износоустойчивого пластика. В центре выступающий элемент с набором датчиков и группой медных контактов.

Комплектуются часы зарядным кредлом с магнитным замком. Подключается к USB-разъему.

Корпус защищен от воды и пыли. Класс водонепроницаемости составляет 5 АТМ. В них можно плавать в бассейне, заниматься различными типами упражнений и мыть руки.

Оснащение

На боковых гранях часов выведены динамик и микрофон. Защищенное исполнение не сказалось негативно на громкости и четкости работы микрофона.Установлен дисплей с диагональю 1.45 дюймов. Это контрастная AMOLED матрица с высокой плотностью пикселей (480х480 пикселей). Он занимает большую часть площади лицевой стороны. Обновленный дисплей заметно преобразили часы в сравнении с моделями ранних поколений.

Изображения с него хорошо читаются под разными углами наклона. Комфортно пользоваться не только в помещении, но и на улице. Основное взаимодействие с дисплеем осуществляется с помощью сенсора, проблем с его работой за время эксплуатации выявлено не было.

Есть режим Always-on-Display. Он адаптивный, тип изображения меняется в зависимости от используемого циферблата.

Из беспроводных модулей связи есть актуальный Bluetooth 5.0 LE и Wi-Fi. Для повышения точности учета активности установлен GPS. Бесконтактные платежи эта модель не поддерживает.

Автономность

Софт

На борту Amazfit GTR 3 Pro хороший набор датчиков. Помимо гироскопа и акселерометра, есть шестиканальный оптический датчик BioTracker 3.0 PPG, датчики освещения и температуры. Часы умеют определять температуру окружающей среды.С момента начала тестирования до выхода публикации прошло несколько недель. Мы проверили показатели автономной работы. С тренировками, выводом уведомлений и активированным Always-on-Display заряда хватает на честных 6 дней работы. В более щадящем режиме время работы увеличивается до 2 недель.Как и любые умные часы, они требуют предварительной настройки с помощью программного обеспечения, устанавливаемого на смартфон. Доступно оно для устройств на базе iOS и Android.

После настройки на главный экран выводится сводная информация по активности. Общая оценка PAI. Детальная разбивка данных за интервал времени.

Выбранные данные можно просмотреть в полном виде за день, неделю, месяц или год. Дополнительно выводится оценка и рекомендации по улучшению.

Устанавливаются цели по активности на день. Результатами и успехами можно делиться с друзьями.

Эта модель часов дает возможность добавить к учету активности данные с GPS. Это повышает точность и информативность при ходьбе или беге на улице, а также катании на сноуборде или велосипеде.

Есть экран с подробными настройками. Тут можно провести интеграцию со сторонними сервисами, например, Google Fit, Apple Здоровье, STARVE и другими.

Каталог с циферблатами, который несмотря на недавний выход, уже включает большое количество циферблатов. В последующем можно загружать и пополнять свою библиотеку. Разработчикам доступен конструктор по созданию сложных по наполнению различного типа информацией и виджетами циферблатов.

Магазин приложений. На момент выхода материала включает приложения для оценки пульса в реальном времени, расчета времени до родов, напоминания о приеме воды, подсчета потребляемых калорий.

Редактирование элементов оформления и экранов.

Интерфейс

Выбор приложений, с которых будут приходить уведомления.Интерфейс на самих часах был доработан и улучшен. Отметим хорошее наполнение и выбор приложений.

С помощью стартового набора можно выбрать и запустить один из типов активности. Просмотреть получаемую статистику.

Провести замеры уровня насыщения крови кислородом.

Вести мониторинг пульса и уровня стресса.

Смотреть уведомления от выбранных приложений, но по-прежнему без возможности ответа.

Итоги

Работает интерфейс плавно, за время длительных тестов не сталкивались с проблемами в работе.Amazfit GTR 3 Pro – умные часы с премиальным наполнением, которые помимо аппаратных улучшений, получили переработанную операционную систему. Поддержка iOS и Android, яркий и контрастный дисплей, классический внешний вид со стилизованным механизмом подзавода и круглым дисплеем, защита от воды, возможность создания циферблатов и добавления приложений, полный набор датчиков, встроенные динамик и микрофон. Заметным преимуществом относительно Apple Watch и решений на Android Wear являются показатели автономной работы. Не устроить может отсутствие NFC и возможности ответа на уведомления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".