Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS

В середине осени в рамках специального мероприятия была представлена новая платформа для носимых устройств – Zepp OS, пришедшая на смену Amazfit OS. Среди изменений оптимизации по энергосбережению, поддержка сторонних приложений, конструктор для создания циферблатов, а также другие менее заметные изменения. Изучать ее мы будем вместе с новинкой Amazfit GTR 3 Pro.

Amazfit GTR 3 Pro

Средняя стоимость составляет 16 990, согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает зарядный кредл, руководство пользователя.

Amazfit GTR 3 Pro

Внешний вид

Вышли часы в двух вариантах цветовой расцветки. У нас на тестах и снимках вариант с окрашенным в черный цвет корпусом и черным ремешком. Также есть корпус в бежевом цвете и коричневый ремешок.

Amazfit GTR 3 Pro

Оба варианта смотрятся премиально. Выверенные линии и деловой стиль с круглым дисплеем.

Amazfit GTR 3 Pro

Комплектный ремешок в нашей версии выполнен из гипоаллергенного силикона. Оптимальный вариант, если планируются тренировки, да и он практичнее в долгосрочной перспективе в сравнении с экокожей.

Amazfit GTR 3 Pro

Сама же замена не вызывает трудностей. В Amazfit GTR 3 Pro используется распространённый в механических часах тип замка. Поддерживаются ремешки шириной 22 мм.

Amazfit GTR 3 Pro

Корпус выполнен из металлического сплава. Боковые грани закруглены, нанесено матовое покрытие.

Amazfit GTR 3 Pro

На правом торце две механические кнопки управления, одна из которых стилизована под механизм автоподзавода.

Amazfit GTR 3 Pro

Установлено защитное стекло с закругленными боковыми гранями. Нанесено олеофобное покрытие.

Amazfit GTR 3 Pro

Внутренняя часть корпуса часов выполнена из износоустойчивого пластика. В центре выступающий элемент с набором датчиков и группой медных контактов.

Amazfit GTR 3 Pro

Комплектуются часы зарядным кредлом с магнитным замком. Подключается к USB-разъему.

Amazfit GTR 3 Pro

Корпус защищен от воды и пыли. Класс водонепроницаемости составляет 5 АТМ. В них можно плавать в бассейне, заниматься различными типами упражнений и мыть руки.

Amazfit GTR 3 Pro

На боковых гранях часов выведены динамик и микрофон. Защищенное исполнение не сказалось негативно на громкости и четкости работы микрофона.

Оснащение

Установлен дисплей с диагональю 1.45 дюймов. Это контрастная AMOLED матрица с высокой плотностью пикселей (480х480 пикселей). Он занимает большую часть площади лицевой стороны. Обновленный дисплей заметно преобразили часы в сравнении с моделями ранних поколений.

Amazfit GTR 3 Pro

Изображения с него хорошо читаются под разными углами наклона. Комфортно пользоваться не только в помещении, но и на улице. Основное взаимодействие с дисплеем осуществляется с помощью сенсора, проблем с его работой за время эксплуатации выявлено не было.

Amazfit GTR 3 Pro

Есть режим Always-on-Display. Он адаптивный, тип изображения меняется в зависимости от используемого циферблата.

Amazfit GTR 3 Pro

Из беспроводных модулей связи есть актуальный Bluetooth 5.0 LE и Wi-Fi. Для повышения точности учета активности установлен GPS. Бесконтактные платежи эта модель не поддерживает.

Amazfit GTR 3 Pro

На борту Amazfit GTR 3 Pro хороший набор датчиков. Помимо гироскопа и акселерометра, есть шестиканальный оптический датчик BioTracker 3.0 PPG, датчики освещения и температуры. Часы умеют определять температуру окружающей среды.

Автономность

С момента начала тестирования до выхода публикации прошло несколько недель. Мы проверили показатели автономной работы. С тренировками, выводом уведомлений и активированным Always-on-Display заряда хватает на честных 6 дней работы. В более щадящем режиме время работы увеличивается до 2 недель.

Софт

Как и любые умные часы, они требуют предварительной настройки с помощью программного обеспечения, устанавливаемого на смартфон. Доступно оно для устройств на базе iOS и Android.

Amazfit GTR 3 Pro

После настройки на главный экран выводится сводная информация по активности. Общая оценка PAI. Детальная разбивка данных за интервал времени.

Amazfit GTR 3 Pro

Выбранные данные можно просмотреть в полном виде за день, неделю, месяц или год. Дополнительно выводится оценка и рекомендации по улучшению.

Amazfit GTR 3 Pro

Устанавливаются цели по активности на день. Результатами и успехами можно делиться с друзьями.

Amazfit GTR 3 Pro

Эта модель часов дает возможность добавить к учету активности данные с GPS. Это повышает точность и информативность при ходьбе или беге на улице, а также катании на сноуборде или велосипеде.

Amazfit GTR 3 Pro

Есть экран с подробными настройками. Тут можно провести интеграцию со сторонними сервисами, например, Google Fit, Apple Здоровье, STARVE и другими.

Amazfit GTR 3 Pro

Каталог с циферблатами, который несмотря на недавний выход, уже включает большое количество циферблатов. В последующем можно загружать и пополнять свою библиотеку. Разработчикам доступен конструктор по созданию сложных по наполнению различного типа информацией и виджетами циферблатов.

Amazfit GTR 3 Pro

Магазин приложений. На момент выхода материала включает приложения для оценки пульса в реальном времени, расчета времени до родов, напоминания о приеме воды, подсчета потребляемых калорий.

Редактирование элементов оформления и экранов.

Выбор приложений, с которых будут приходить уведомления.

Интерфейс

Интерфейс на самих часах был доработан и улучшен. Отметим хорошее наполнение и выбор приложений.

Amazfit GTR 3 Pro

С помощью стартового набора можно выбрать и запустить один из типов активности. Просмотреть получаемую статистику.

Amazfit GTR 3 Pro

Провести замеры уровня насыщения крови кислородом.

Amazfit GTR 3 Pro

Вести мониторинг пульса и уровня стресса.

Amazfit GTR 3 Pro

Смотреть уведомления от выбранных приложений, но по-прежнему без возможности ответа.

Amazfit GTR 3 Pro

Работает интерфейс плавно, за время длительных тестов не сталкивались с проблемами в работе.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAmazfit GTR 3 Pro – умные часы с премиальным наполнением, которые помимо аппаратных улучшений, получили переработанную операционную систему. Поддержка iOS и Android, яркий и контрастный дисплей, классический внешний вид со стилизованным механизмом подзавода и круглым дисплеем, защита от воды, возможность создания циферблатов и добавления приложений, полный набор датчиков, встроенные динамик и микрофон. Заметным преимуществом относительно Apple Watch и решений на Android Wear являются показатели автономной работы. Не устроить может отсутствие NFC и возможности ответа на уведомления.
Amazfit GTR 3 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Amazfit GTR 3 Pro
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