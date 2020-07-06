Обзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностью

в конце весны текущего года компания Huami пополнила линейку умных носимых устройств, выпуском Amazfit T-Rex. Эту модель отличает защищенный корпус с сертификатом MIL-STD 810G, могут функционировать в температурном диапазоне от -40 до +70 градусов. Помимо этого, предлагается цветной дисплей классической круглой формы.

Amazfit T-Rex обзор

Приобрести можно в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 10 990 рублей. Более подробная информация доступна по ссылке ниже.

Комплектация

Внешний вид

Упакованы в коробку со светлым оформлением. На обратной стороне приведены технические характеристики и основные особенности. Комплект включает зарядный кредл и руководство пользователя.На текущий момент линейка производителя включает как модели с классическим внешним видом, так и варианты в стилистике Apple Watch. Изучаемые сегодня Amazfit T-Rex четко ориентированы на любителей активного образа жизни и мужскую аудиторию.

Часы придутся по вкусу любителям стиля G-SHOCK. Причем за время длительного ношения могу отметить, что отсутствует ощущение неуклюжести и массивности. Вес у них не высокий.

Наличие MIL-STD 810G подчеркивается выступающим бортиком. Интересно смотрятся четыре металлических винта по периметру.

В основе корпуса используется ударопрочный пластик. Amazfit T-Rex доступны в России в двух расцветках: Rock Black и Army Green.

Вместе с цветом корпуса меняется цвет силиконового ремешка. Для крепления используются винты. На Aliexpress можно найти альтернативные варианты окраски.

На нем расположены овальные вырезы, позволяющие обеспечить оптимальный обхват. Фиксируется с помощью языка.

Для дополнительного исключения появления царапин и повреждений экран утоплен относительно основной плоскости.

Сенсорное управление дополнено четырьмя механическими кнопки. Внешняя поверхность кнопок с текстурным рисунком.

Экран

На внутренней стороне группа датчиков и дактилоскопический сенсор. В комплекте идет зарядный кредл с магнитным замком.Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 1.3 дюйма. Разрешение 360 на 360 пикселей. Это AMOLED матрица. Углы обзора широкие. Поддерживается автоматическая регулировка яркости. Изображение хорошо читается и в помещении, и на улице. Сенсор на нажатия реагирует точно.

В настройках доступен режим постоянного вывода времени с циферблатом и со стрелками. Вместе со временем выводятся данные по пройденным шагам.

Софт

Для устройств на базе iOS и Android можно будет загрузить утилиту управления Amazfit. Настройки и данные хранятся в облаке. После авторизации можно будет добавить часы в аккаунт.

В главном окне выводится сводная информация по данным активности: шаги, калории, частота сердечного ритма, оценка сна. Баллы PAI и достижение результатов.

Вкладка с ключевыми настройками и рекомендациями.

Проводятся детальные настройки часов Amazfit T-Reх. Среди прочего выбираются приложения, по которым будут выводиться уведомления, будильник, события.

Набор циферблатов. Доступно около 30 вариантов.

Есть сторонние приложения со сторонней библиотекой циферблатов.

Поддерживается возможность синхронизации данных c Google Fit. Тут как шаги, так и мониторинг пульса, а также фазы сна.

Интерфейс

Управление осуществляется свайпами или нажатиями по механическим кнопкам. Интерфейс простой и понятный. Справа выводится список функций и разделов.

Основной акцент делается на активности. Предлагаются разные типы тренировок. Этот набор охватывает наиболее частые варианты занятий спортом и фитнеса.

Можно будет просмотреть собираемые данные в виде наглядных графиков.

Слева списком отображаются получаемые уведомления. Отвечать на сообщения с часов нельзя.

Интерфейс дает возможность полноценного управления часами и всем функционалом.

Автономная работа

На время автономной работы Amazfit T-Reх влияются выбранные настройки. С минимальной активностью можно получить более 1 месяца автономной работы.

Подключение вывода уведомлений, увеличение яркости экрана на максимум и сбор данных по пульсу сокращают время примерно до 10-12 дней. На полный цикл восстановления уходит около 2 часов. В длительные поездки нужно будет брать комплектный кредл.

Итоги по Amazfit T-Reх

Amazfit T-Reх заметно выделяется на фоне общей линейки умных носимых устройств этого производителя. Брутальный дизайн с MIL-STD 810G выделяет их и на фоне защищенных решений конкурентов. Плюс они еще и дешевле тех же Samsung Watch Active. Детальные настройки, силиконовый ремешок с возможностью замены, сенсорное управление с дублированием кнопками. Корректный учет шагов, сна и пульса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".