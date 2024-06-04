Время душить змея, а если точнее зомби. Обзор игры Anime vs Evil: Apocalypse

Честно скажу я не большой поклонник аниме, но при этом не могу отметить общую привлекательность такого стиля рисовки, особенно той части которая касается женских персонажей. В новой игре Anime vs Evil: Apocalypse, которая стала продолжением Hentai vs Evil от Axyos Games, игроку предлагается возглавить отряд из нескольких героинь и взявшись за оружие отстреливать зомби.

Проект предлагает три режима – сюжетный, выживание и свободное изучение. Из этих трех первым начал изучать выживание. Суть его заключается в отражении волн противников, которые с каждым увеличением уровня возрастают в количестве. С самого начала это в качестве оружия небольшая автоматическая винтовка, все остальное можно будет найти в сундуках, скрытых ангарах и внутриигровом магазине. Помимо методичного уничтожения зомби и демонов, на локации можно выполнять местные активности. Их тут два вида – убийство заданного количества врагов или сбор игрушек за ограниченный интервал времени.

При успешном закрытии активности игрок получает код от рядом расположенного контейнера или часть кода от выхода с карты. Основных таких задания четыре, без них не получится завершить, остальные не обязательны. Чем дольше игрок задерживается на карте тем сложнее выживать. При этом перед выходом можно выбрать один из трех уровней сложности. И на всех трех это нельзя назвать легкой прогулкой, убирать палец с гашетки получится очень редко, напор достаточно сильный. В конце всегда ждет сражение с боссом. Из любопытного отмечу геймплейный момент, когда одну из цифр нужно узнать путем решения уравнения, которое нанесено на стену рядом.

Скрасить этот процесс призвана героиня, которой и приходится выживать в этом мире. Тут игрок в зависимости от разблокировки персонажей, сможет подобрать различные предметы одежды, включая ушки и короткие юбки, а также выбрать цвет волос и даже объем отдельных частей тела. Все как в аниме, причем скорее ближе к хентай.

Для того чтобы не ограничиваться только стартовой городской картой и одной девушкой в Anime vs Evil: Apocalypse нужно будет проходить сюжетный режим. Здесь он разделен на три обязательные локации, а также одну дополнительную. По завершению основных будет сражение с боссом с двумя концовками.

Прохождение каждой из них разблокирует доступ к новой карте для выживания и новым персонажам на окне выбора. Сам же подход к прохождению сюжета не отличается принципиально от выживания, просто чуть проще за счет отсутствия волн врагов.

Придраться можно к аудиосоставляющей проекте. Если с музыкой еще удобно варимо, хотя явно не под темп отстрела врагов, то с озвучкой героинь все плохо. Они без эмоций.

Anime vs Evil: Apocalypse обзор

Итоги

В целом же перед нами веселый проект, позволяющий отвлечься после рабочего дня сессионным прохождением режима выживания с вариативной сложностью. Приятные глазу округлости сочетаются в Anime vs Evil: Apocalypse с динамичным отстрелом врагов и выполнением коротких заданий. С другой стороны тут может не хватать разнообразия между сюжетом и выживанием, а также слабой озвучкой персонажей.