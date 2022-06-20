Обзор Apple Watch SE Nike Edition. Стоит ли брать в 2022 году?

Закрытость экосистемы Apple накладывает и свои ограничения на браслеты и часы сторонних производителей. Многие возможности доступны на часах самой Apple, причем это чаще всего программные ограничения, а не аппаратные. В ближайшем будущем такой подход будет сохранен. Одними из самых доступных остаются Apple Watch SE, сегодня мы рассмотрим их на примере специальной серии Nike Edition. Сами же часы от старшей модели отличает отсутствие датчика уровня кислорода в крови, ЭКГ и режима с постоянно включенным экраном. Также используется аппаратная платформа прошлого поколения

Apple Watch SE Nike Edition

Комплектация

Специальную серию отличает оформление комплектного ремешка. В остальном комплект схож, он включает два размера ремешков, зарядный кредл и различную документацию. Упаковано все в коробки вытянутой формы.

Apple Watch SE Nike Edition

Внешний вид

Внешне корпус часов не отличается от Series 5 и 6. Алюминиевый корпус с закругленными боковыми гранями.

Apple Watch SE Nike Edition

Ограничения есть по предлагаемым вариантам цветовой окраски корпуса. Общее расположение элементов управления, динамика и микрофона схоже.

Apple Watch SE Nike Edition

Внутренняя сторона выполнена из пластика черного цвета. В центре выступающая часть с пульсометром.

Apple Watch SE Nike Edition

На левой грани колесико Digital Crown. Окрашен элемент в цвет корпуса. Рядом с ним механическая кнопка, не выступающая за пределы плоскости боковой грани.

Apple Watch SE Nike Edition

Используется тот же способ крепления ремешков. Между собой они совместимы.

Apple Watch SE Nike Edition

Лицевая сторона Apple Watch SE Nike Edition с защитным стеклом. Есть большие вопросы к его устойчивости к царапинам, многие пользователи стакиваются с ними уже после короткого периода эксплуатации.

Apple Watch SE Nike Edition

Экран

Есть версии с экраном диагоналями 40 и 44 дюйма. Разрешение 324х394 и 368х448 пикселей соответственно. В пиксе яркость достигает до 650 кд/м². Выводимое на них изображение читаемо и под прямыми солнечными лучами. Есть датчик освещенности, позволяющий использовать адаптивную яркость. Частота обновления 60 Гц.

Apple Watch SE Nike Edition

Это матрица AMOLED. Цвета контрастные и насыщенные.

Apple Watch SE Nike Edition

Платформа

Apple Watch SE Nike Edition

Из медицинских возможностей они лишены ЭКГ и постоянного мониторинга уровня кислорода в крови. В остальном все отлично, у них один из самых точных пульсиметров среди умных часов.

Apple Watch SE Nike Edition

Умеют отслеживать различные виды тренировок, включая дополнительные данные с GPS. В них можно плавать в бассейне, корпус защищен от попадания воды.

Apple Watch SE Nike Edition

Через часы доступен ответ на входящие вызовы, есть диктофон, доступ к виртуальному ассистенту, быстрый доступ к элементам умного дома, управление камерой с выводом изображения с нее и оплата с помощью Apple Pay. Хотя с последнее в России уже ограничено.

Apple Watch SE Nike Edition

Автономная работа

С временем автономной работы, по меркам носимых браслетов, все плохо. Процедура зарядка при мониторинге здоровья и тренировках потребуется ежедневно. Двое суток при уменьшении яркости экрана и нечастом обращении к системе.

Софт

Для владельцев Apple Watch SE Nike Edition доступен набор циферблатов, которые нет возможности получить в обычных. Есть интересные варианты с компоновкой, делающей акцент на мониторинге здоровья. Также есть доступ к приложению от Nike.

Apple Watch SE Nike Edition

С помощью смартфона можно провести детальные настройки активности, режимов работы и других параметров.

Apple Watch SE Nike Edition

Установка и управление приложениями. Изменение вариантов их вывода на самих часах.

Apple Watch SE Nike Edition

Детальный мониторинг активности.

Apple Watch SE Nike Edition

Итоги

Специальная линейка при выборе часов Apple Watch SE Nike Edition даст владельцу уникальный набор оформления дисплея, а также интересное исполнение ремешка. В остальном часы остаются актуальными по техническому исполнению и предлагаемым возможностям. При заметно меньшей стоимости нет критичных ограничений для массового пользователя.
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