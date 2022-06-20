Обзор Apple Watch SE Nike Edition. Стоит ли брать в 2022 году?

Закрытость экосистемы Apple накладывает и свои ограничения на браслеты и часы сторонних производителей. Многие возможности доступны на часах самой Apple, причем это чаще всего программные ограничения, а не аппаратные. В ближайшем будущем такой подход будет сохранен. Одними из самых доступных остаются Apple Watch SE, сегодня мы рассмотрим их на примере специальной серии Nike Edition. Сами же часы от старшей модели отличает отсутствие датчика уровня кислорода в крови, ЭКГ и режима с постоянно включенным экраном. Также используется аппаратная платформа прошлого поколения

Комплектация

Специальную серию отличает оформление комплектного ремешка. В остальном комплект схож, он включает два размера ремешков, зарядный кредл и различную документацию. Упаковано все в коробки вытянутой формы.

Внешний вид

Внешне корпус часов не отличается от Series 5 и 6. Алюминиевый корпус с закругленными боковыми гранями.

Ограничения есть по предлагаемым вариантам цветовой окраски корпуса. Общее расположение элементов управления, динамика и микрофона схоже.

Внутренняя сторона выполнена из пластика черного цвета. В центре выступающая часть с пульсометром.

На левой грани колесико Digital Crown. Окрашен элемент в цвет корпуса. Рядом с ним механическая кнопка, не выступающая за пределы плоскости боковой грани.

Используется тот же способ крепления ремешков. Между собой они совместимы.

Лицевая сторона Apple Watch SE Nike Edition с защитным стеклом. Есть большие вопросы к его устойчивости к царапинам, многие пользователи стакиваются с ними уже после короткого периода эксплуатации.

Экран

Есть версии с экраном диагоналями 40 и 44 дюйма. Разрешение 324х394 и 368х448 пикселей соответственно. В пиксе яркость достигает до 650 кд/м². Выводимое на них изображение читаемо и под прямыми солнечными лучами. Есть датчик освещенности, позволяющий использовать адаптивную яркость. Частота обновления 60 Гц.

Это матрица AMOLED. Цвета контрастные и насыщенные.

Платформа

Из медицинских возможностей они лишены ЭКГ и постоянного мониторинга уровня кислорода в крови. В остальном все отлично, у них один из самых точных пульсиметров среди умных часов.

Умеют отслеживать различные виды тренировок, включая дополнительные данные с GPS. В них можно плавать в бассейне, корпус защищен от попадания воды.

Через часы доступен ответ на входящие вызовы, есть диктофон, доступ к виртуальному ассистенту, быстрый доступ к элементам умного дома, управление камерой с выводом изображения с нее и оплата с помощью Apple Pay. Хотя с последнее в России уже ограничено.

Автономная работа

Софт

С временем автономной работы, по меркам носимых браслетов, все плохо. Процедура зарядка при мониторинге здоровья и тренировках потребуется ежедневно. Двое суток при уменьшении яркости экрана и нечастом обращении к системе.Для владельцев Apple Watch SE Nike Edition доступен набор циферблатов, которые нет возможности получить в обычных. Есть интересные варианты с компоновкой, делающей акцент на мониторинге здоровья. Также есть доступ к приложению от Nike.

С помощью смартфона можно провести детальные настройки активности, режимов работы и других параметров.

Установка и управление приложениями. Изменение вариантов их вывода на самих часах.

Детальный мониторинг активности.

Итоги

Специальная линейка при выборе часов Apple Watch SE Nike Edition даст владельцу уникальный набор оформления дисплея, а также интересное исполнение ремешка. В остальном часы остаются актуальными по техническому исполнению и предлагаемым возможностям. При заметно меньшей стоимости нет критичных ограничений для массового пользователя.