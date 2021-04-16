Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключением

Вентиляторы от Arсtic хорошо себя зарекомендовали себя в недорогом ценовом сегменте. До недавно времени они все без подсветки. Arctic BioniX P120 A-RGB стали первыми в модельной линейке. Предлагается выбор между одним или тремя вентиляторами. Набор из трех, также включает контроллер для управления подсветкой и регулировки скорости вращения.

Arctic BioniX P120 A-RGB обзор

К моменту публикации уже есть возможность приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Мы тестируем набор с контроллером. Упакован он в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне приведены примеры работы подсветки и поддерживаемые технологии синхронизации подсветки.

Комплект включает пульт ДУ, блок управления, ленты двухстороннего скотча, различные кабели, магнитные ленты, винты для фиксации на стенке корпуса, карточка с благодарностью за покупку и QR-код на инструкцию.

Внешний вид

У большинства ARGB вентиляторов если общая особенность с дополнительным кабелем, используемым для питания и управления подсветкой. И если таких вентиляторов в корпусе несколько, при сборке требуется укладка пучка проводов.

Здесь же можно обратить внимание на полное отсутствие кабелей. Вместо них выведено два коннектора. Один окрашен в белый цвет, он используется как входной. И второй выходной на противоположной грани.

Подключать можно несколькими способами. При установке на радиатор жидкостной системы охлаждения или группой на стенке корпуса предусмотрели двусторонний коннектор. С таким способом будет только один входной кабель, а между вентиляторами они будут отсутствовать.

Предусмотрели также возможность развести вентиляторы между собой. Для этого есть двусторонние кабели длиной по 10 сантиметров. Подключаются каскадом с одним выходным кабелем.

Также Arctic BioniX P120 A-RGB можно подключать по отдельности. Есть кабели с двумя линиями, одна PWM и вторая с ARGB.

Владелец сможет еще выбрать между прямым подключением к материнской плате и комплектный контроллером. Последний по форме корпуса сопоставим с SSD диском.

Питание на него подается через SATA. Есть выходы для синхронизации подсветки с платой и общий на управление вращением.

Комплектуется пультом ДУ с набором клавиш для переключения эффектов и выбора цветов. Здесь же опция корректировки скорости смены цветов.

Корпус вентиляторов выполнен из черного матового пластика. Рамка усилена. Места установкой с антивибрационными накладками.

Типоразмер 120 мм. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 400 до 2300 оборотов в минуту. Шесть лопастей. Используются высококачественные подшипники с высоким ресурсом службы.

За подсветку у Arctic BioniX P120 A-RGB отвечает зона из полупрозрачного пластика на рамке. Цвет и эффекты корректируются.

При подключении к ARGB-разъему на плате можно будет управлять без пульта ДУ, синхронизируя с остальными компонентами.

Тесты шума

Итоги по Arctic BioniX P120 A-RGB

Arctic BioniX P120 A-RGB позволяют организовать не только эффективное охлаждение внутри корпуса или повысить эффективность жидкостной системы, но и в сравнении с другими моделями заметно сократить количество кабелей в корпусе. Здесь продумали несколько вариантов монтажа, укомплектовали блоком управления с пультом ДУ, а также сохранили поддержку синхронизации через ARGB.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".