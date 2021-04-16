Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключением

Вентиляторы от Arсtic хорошо себя зарекомендовали себя в недорогом ценовом сегменте. До недавно времени они все без подсветки. Arctic BioniX P120 A-RGB стали первыми в модельной линейке. Предлагается выбор между одним или тремя вентиляторами. Набор из трех, также включает контроллер для управления подсветкой и регулировки скорости вращения.

Arctic BioniX P120 A-RGB

К моменту публикации уже есть возможность приобрести в ключевых российских магазинах.

Arctic BioniX P120 A-RGB обзор

Комплектация

Мы тестируем набор с контроллером. Упакован он в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне приведены примеры работы подсветки и поддерживаемые технологии синхронизации подсветки.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Комплект включает пульт ДУ, блок управления, ленты двухстороннего скотча, различные кабели, магнитные ленты, винты для фиксации на стенке корпуса, карточка с благодарностью за покупку и QR-код на инструкцию.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Внешний вид

У большинства ARGB вентиляторов если общая особенность с дополнительным кабелем, используемым для питания и управления подсветкой. И если таких вентиляторов в корпусе несколько, при сборке требуется укладка пучка проводов.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Здесь же можно обратить внимание на полное отсутствие кабелей. Вместо них выведено два коннектора. Один окрашен в белый цвет, он используется как входной. И второй выходной на противоположной грани.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Подключать можно несколькими способами. При установке на радиатор жидкостной системы охлаждения или группой на стенке корпуса предусмотрели двусторонний коннектор. С таким способом будет только один входной кабель, а между вентиляторами они будут отсутствовать.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Предусмотрели также возможность развести вентиляторы между собой. Для этого есть двусторонние кабели длиной по 10 сантиметров. Подключаются каскадом с одним выходным кабелем.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Также Arctic BioniX P120 A-RGB можно подключать по отдельности. Есть кабели с двумя линиями, одна PWM и вторая с ARGB.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Владелец сможет еще выбрать между прямым подключением к материнской плате и комплектный контроллером. Последний по форме корпуса сопоставим с SSD диском.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Питание на него подается через SATA. Есть выходы для синхронизации подсветки с платой и общий на управление вращением.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Комплектуется пультом ДУ с набором клавиш для переключения эффектов и выбора цветов. Здесь же опция корректировки скорости смены цветов.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Корпус вентиляторов выполнен из черного матового пластика. Рамка усилена. Места установкой с антивибрационными накладками.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Типоразмер 120 мм. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 400 до 2300 оборотов в минуту. Шесть лопастей. Используются высококачественные подшипники с высоким ресурсом службы.

Arctic BioniX P120 A-RGB

За подсветку у Arctic BioniX P120 A-RGB отвечает зона из полупрозрачного пластика на рамке. Цвет и эффекты корректируются.

Arctic BioniX P120 A-RGB

При подключении к ARGB-разъему на плате можно будет управлять без пульта ДУ, синхронизируя с остальными компонентами.

Arctic BioniX P120 A-RGB

Тесты шума

Arctic BioniX P120 A-RGB

Итоги по Arctic BioniX P120 A-RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorArctic BioniX P120 A-RGB позволяют организовать не только эффективное охлаждение внутри корпуса или повысить эффективность жидкостной системы, но и в сравнении с другими моделями заметно сократить количество кабелей в корпусе. Здесь продумали несколько вариантов монтажа, укомплектовали блоком управления с пультом ДУ, а также сохранили поддержку синхронизации через ARGB.
Arctic BioniX P120 A-RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Arctic BioniX P120 A-RGB
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