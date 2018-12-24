Обзор вентиляторов Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120

В конце осени компания Arctic Cooling пополнила линейку корпусных вентиляторов новой серией BioniX P. В которую вошли модели типоразмеров 120 и 140 мм. На все эти модели предоставляется 10 летняя международное гарантийное обслуживание. В наше распоряжение попало оба вентилятора, опытом эксплуатации которых мы сегодня готовы поделиться с вами.
К моменту публикации они уже начали появляться в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Комплектация
Поставляются в компактной коробке с изображением вентилятора и общими данными по техническим характеристикам. С обратной стороны подробно описаны ключевые изменения и технические спецификации. Комплект включает карточку с QR-кодом и винты для крепления в корпусе.
Внешний видВ Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120 переработали форму крыльчатки и оснастили улучшенным двигателем.
Есть режим полной остановки оборотов, обеспечивая бесшумный режим работы в отсутствии нагрузки. Минимальная скорость вращения 200 оборотов в минуту.
Максимальная скорость 2000 для BioniX P120 и 1950 для BioniX P140. Подключаются при помощи 4-пинового коннектора.
К нему можно будет подключить еще один вентилятор, упростив аккуратный монтаж внутри системы и решив проблему ограниченного числа разъемов на материнских платах.
Выглядят они эффектно. Как можно заметить по снимкам, вентиляторы можно подобрать в разных цветовых расцветках: черно-белой и черно-красной. Так можно будет дополнительно подчеркнуть общий сеттинг.
Рамка вентиляторов выполнен из черного матового пластика. Внутренняя часть прорезинена, как и места крепления. Это дополнительный элемент, гасящий вибрацию.
По центру хромированный логотип производители. Эти модели не оснащены подсветкой. Мотор крепится на четырех направляющих.
Пять сильно изогнутых лопастей, обеспечивающих высокое статическое давление и фокусировку воздушного потока.
Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120, можно рассматривать не только в качестве корпусных вентиляторов, но и для апгрейда системы жидкостного охлаждения или башенного кулера. В конструкции мотора произведены оптимизации, уменьшающие уровень вибрации на внушительные 95%. Двигатель со сниженным энергопотреблением. Высокий ресурс службы подтвержден 10 летней гарантией.
ТестыОценка уровня шума в условиях открытого стенда: