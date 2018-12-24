Обзор вентиляторов Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120

2018-12-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Arctic Cooling BioniX P140; [172]
В конце осени компания Arctic Cooling пополнила линейку корпусных вентиляторов новой серией BioniX P. В которую вошли модели типоразмеров 120 и 140 мм. На все эти модели предоставляется 10 летняя международное гарантийное обслуживание. В наше распоряжение попало оба вентилятора, опытом эксплуатации которых мы сегодня готовы поделиться с вами.

Arctic Cooling BioniX P140

К моменту публикации они уже начали появляться в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Arctic Cooling BioniX P140

Поставляются в компактной коробке с изображением вентилятора и общими данными по техническим характеристикам. С обратной стороны подробно описаны ключевые изменения и технические спецификации. Комплект включает карточку с QR-кодом и винты для крепления в корпусе.

Arctic Cooling BioniX P140

Внешний вид

В Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120 переработали форму крыльчатки и оснастили улучшенным двигателем.

Arctic Cooling BioniX P140

Есть режим полной остановки оборотов, обеспечивая бесшумный режим работы в отсутствии нагрузки. Минимальная скорость вращения 200 оборотов в минуту.

Arctic Cooling BioniX P140

Максимальная скорость 2000 для BioniX P120 и 1950 для BioniX P140. Подключаются при помощи 4-пинового коннектора.

Arctic Cooling BioniX P140

К нему можно будет подключить еще один вентилятор, упростив аккуратный монтаж внутри системы и решив проблему ограниченного числа разъемов на материнских платах.

Arctic Cooling BioniX P140

Выглядят они эффектно. Как можно заметить по снимкам, вентиляторы можно подобрать в разных цветовых расцветках: черно-белой и черно-красной. Так можно будет дополнительно подчеркнуть общий сеттинг.

Arctic Cooling BioniX P140

Рамка вентиляторов выполнен из черного матового пластика. Внутренняя часть прорезинена, как и места крепления. Это дополнительный элемент, гасящий вибрацию.

Arctic Cooling BioniX P140

По центру хромированный логотип производители. Эти модели не оснащены подсветкой. Мотор крепится на четырех направляющих.

Arctic Cooling BioniX P140

Пять сильно изогнутых лопастей, обеспечивающих высокое статическое давление и фокусировку воздушного потока.

Arctic Cooling BioniX P140

Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120, можно рассматривать не только в качестве корпусных вентиляторов, но и для апгрейда системы жидкостного охлаждения или башенного кулера. В конструкции мотора произведены оптимизации, уменьшающие уровень вибрации на внушительные 95%. Двигатель со сниженным энергопотреблением. Высокий ресурс службы подтвержден 10 летней гарантией.

Тесты

Оценка уровня шума в условиях открытого стенда:

Arctic Cooling BioniX P140

Итоги по Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120

С учетом стоимости, эффективности и уровня шума Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120 можно отнести к категории лучшего выбора при поиске как корпусных, так и вентиляторов для установки на радиатор охлаждения. Предлагается длительное гарантийное обслуживание, широкий диапазон регулировки скорости вращения, режим полной остановки, интересный внешний вид, возможность подключения второго вентилятора в эту же линию.

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