Обзор вентиляторов Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120

В конце осени компания Arctic Cooling пополнила линейку корпусных вентиляторов новой серией BioniX P. В которую вошли модели типоразмеров 120 и 140 мм. На все эти модели предоставляется 10 летняя международное гарантийное обслуживание. В наше распоряжение попало оба вентилятора, опытом эксплуатации которых мы сегодня готовы поделиться с вами.

Комплектация

К моменту публикации они уже начали появляться в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Поставляются в компактной коробке с изображением вентилятора и общими данными по техническим характеристикам. С обратной стороны подробно описаны ключевые изменения и технические спецификации. Комплект включает карточку с QR-кодом и винты для крепления в корпусе.

Внешний вид

В Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120 переработали форму крыльчатки и оснастили улучшенным двигателем.

Есть режим полной остановки оборотов, обеспечивая бесшумный режим работы в отсутствии нагрузки. Минимальная скорость вращения 200 оборотов в минуту.

Максимальная скорость 2000 для BioniX P120 и 1950 для BioniX P140. Подключаются при помощи 4-пинового коннектора.

К нему можно будет подключить еще один вентилятор, упростив аккуратный монтаж внутри системы и решив проблему ограниченного числа разъемов на материнских платах.

Выглядят они эффектно. Как можно заметить по снимкам, вентиляторы можно подобрать в разных цветовых расцветках: черно-белой и черно-красной. Так можно будет дополнительно подчеркнуть общий сеттинг.

Рамка вентиляторов выполнен из черного матового пластика. Внутренняя часть прорезинена, как и места крепления. Это дополнительный элемент, гасящий вибрацию.

По центру хромированный логотип производители. Эти модели не оснащены подсветкой. Мотор крепится на четырех направляющих.

Пять сильно изогнутых лопастей, обеспечивающих высокое статическое давление и фокусировку воздушного потока.

Тесты

Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120, можно рассматривать не только в качестве корпусных вентиляторов, но и для апгрейда системы жидкостного охлаждения или башенного кулера. В конструкции мотора произведены оптимизации, уменьшающие уровень вибрации на внушительные 95%. Двигатель со сниженным энергопотреблением. Высокий ресурс службы подтвержден 10 летней гарантией.Оценка уровня шума в условиях открытого стенда:

Итоги по Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120

С учетом стоимости, эффективности и уровня шума Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120 можно отнести к категории лучшего выбора при поиске как корпусных, так и вентиляторов для установки на радиатор охлаждения. Предлагается длительное гарантийное обслуживание, широкий диапазон регулировки скорости вращения, режим полной остановки, интересный внешний вид, возможность подключения второго вентилятора в эту же линию.