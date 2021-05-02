Обзор Arctic F12 PWM PST. Надежный и тихий корпусный вентилятор

В начале текущего года Arctic представили сразу пять вентиляторов в рамках серии F. Это решения с типоразмерами от 80 до 140 м. Старший вариант Arctic F14 Value доступен комплектом из пяти вентиляторов. Все они сопровождаются внушительной 10-летней гарантий. Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально изучим рассмотрим Arctic F12 PWM PST.

Комплектация

К моменту публикации его уже можно приобрести в России. Средняя стоимость 1000 рублей.На обратной стороне коробки приведена схема конструкции вентилятора. Здесь же таблица с техническими характеристиками. Вместо инструкции предлагается экологичный способ с загрузкой через QR-код. В комплекте идут саморезы для корпуса.

Внешний вид

Рамка выполнена из черного пластика. Крепежные отверстия расположены с двух сторон рамки. Они без антивибрационных уплотнителей.

Кабель подключения позволяет подключать вентиляторы последовательно, задействовав только один 4-пиновый разъем на материнской плате.

При установке одной группой на стенке корпуса или радиаторе системы жидкостного охлаждения упрощается аккуратная укладка кабелей.

В конструкции Arctic F12 PWM PST используется гидродинамический подшипник. Металлический стержень, тефлоновое покрытие. Внутренняя капсула герметичная, внутри смазка. Исключен риск утечки при длительной эксплуатации.

Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 230 до 1350 оборотов в минуту. Воздушный поток до 53 CFM.

Девять лопастей. Доступны несколько вариантов цветового исполнения крыльчатки и корпуса. Помимо тестируемой нами черной, есть белые.

Тесты

Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров.

Итоги

Тихие и высокопроизводительные вентиляторы, которые можно рассматривать для организации активного охлаждения внутри корпуса. Невысокая стоимость Arctic F12 PWM PST и высокий ресурс службы, подтвержденный 10-летней гарантий. Не устроить может отсутствие антивибрационных накладок на местах крепления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".