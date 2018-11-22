Обзор Asus TUF FX705GM. Игровой ноутбук с Core i5-8300H и GeForce GTX 1050 Ti

2018-11-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Asus TUF FX705GM; [122]
За последние несколько недель мы проводили сразу ряд тестов модулей оперативной памяти, сертифицированных под серию материнских плат ASUS TUF. Но эта серия включает не только материнские платы, но и, например игровые ноутбуки. Сегодня мы детально изучим новинку Asus TUF FX705GM с процессором Intel Core i5-8300H и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Asus TUF FX705GM

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Asus TUF FX705GM обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного неокрашенного картона с логотипом серии. На боковой стороне нанесена наклейка с техническими данными. Комплект включает техническую документацию и блок питания.

Asus TUF FX705GM

Внешний вид

Asus TUF FX705GM включает несколько модификаций, помимо тестируемой нами есть модификации с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 и процессором Intel Core i7-8750H. Плюс доступна версия с экраном, поддерживающим частоту 144 Гц.

Asus TUF FX705GM

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, по меркам игровых ноутбуков, выглядит он добротно, с заделом на премиальность.

Asus TUF FX705GM

Корпус выполнен из пластика, по текстуре и внешнему виду, напоминающий металл. Основная часть и блок экрана устойчивы к деформациям.

Asus TUF FX705GM

Габариты у него компактные для 17-дюймовой модели. Составляют они 399.8x279.4x27.6 мм при весе в 2.6 килограмма. Соблюден некий баланс, позволяющий рассматривать этот ноутбук не только под стационарную установку, но и в качестве решения для частой переноски.

Asus TUF FX705GM

Задняя крышка с полигональными линями. По центру расположился логотип производителя.

Asus TUF FX705GM

На правой стороне расположена замок Kensington. Слева гнездо питания, LAN, HDMI, два USB 3.0, один USB 2.0, спаренный аудиоразъем. Выбор не очень велик с учетом позиционирования этой модели, вероятнее всего владельцу, придется озаботиться покупкой переходников и разветвителей.

Asus TUF FX705GM

Клавиатура у Asus TUF FX705GM с классической компоновкой и цифровым блоком. Пространство между кнопками подсвечивается многоцветной подсветкой.

Asus TUF FX705GM

Латинские и кириллические символы хорошо читаемы. Блок WASD – прозрачный. Нажимаются кнопки с умеренным усилием.

Asus TUF FX705GM

По центру расположен тачпад с двумя встроенными клавишами. Поверхность гладкая, поддерживаются жесты.

Asus TUF FX705GM

Экран

Установлен 17-дюймовый TFT-IPS дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Экран с быстрым временем отклика. Подсветка равномерна по всей площади.

Asus TUF FX705GM

Боковые рамки узкие, за счет этого удалось уменьшить общие габариты. Проведена хорошая заводская калибровка. Уровень максимальной яркости недостаточно высок.

Asus TUF FX705GM

Начинка

Сердцем Asus TUF FX705GM стал процессор Intel Core i5-8300H, работающий в связке с видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Выполнен он по 14-нм техпроцессу, архитектура Coffe Lake. Встроенная графика Intel HD Graphics 630. Уровня быстродействия этого ноутбука достаточно для современных игр, запускаемых в Full HD разрешении на высоких настройках графики.

Asus TUF FX705GM

Под хранение данных доступно два накопителя. Система установлена на SSD M.2. Остальные данные можно будет хранить на жестком диске объемом 1 Тбайт.

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

В максимальной нагрузке работу системы охлаждения ощутимо слышно. Общая температура в самой горячей точке не превышает 73 градусов.

Asus TUF FX705GM

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 2666 МГц. Оценить уровень быстродействия можно в проведенных синтетических тестах.

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

Ноутбук оснащен Wi-Fi модулем с поддержкой 5 ГГц AC с высокими скоростями обмена данными. Также есть Bluetooth.

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

Asus TUF FX705GM

Аккумулятор

В экономичном сценарии эксплуатации Asus TUF FX705GM потребует проведения зарядки через 6 часов. Интернет-серфинг сократит это время до 4.5 часов. В играх зарядка потребуется уже через 1.5 часа. Показатели автономной работы далеко не рекордные, но в целом схожие с моделями, построенными на этой же платформе.

Итоги по Asus TUF FX705GM

Золото. Выбор редакции MegaObzorAsus TUF FX705GM станет правильным выбором для тех, кто находится в поиске игрового ноутбука, но при этом не готов к серьезным тратам. Перед нами хорошо сбалансированная модель с 17-дюймовым IPS-дисплеем и аккуратным внешним исполнением. Из приятных моментов отметим наличие многоцветной RGB-подсветки и возможность апгрейда. Не устроить может ограниченное количество портов.
Asus TUF FX705GM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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