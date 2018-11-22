Обзор Asus TUF FX705GM. Игровой ноутбук с Core i5-8300H и GeForce GTX 1050 Ti

За последние несколько недель мы проводили сразу ряд тестов модулей оперативной памяти, сертифицированных под серию материнских плат ASUS TUF. Но эта серия включает не только материнские платы, но и, например игровые ноутбуки. Сегодня мы детально изучим новинку Asus TUF FX705GM с процессором Intel Core i5-8300H и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Asus TUF FX705GM обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного неокрашенного картона с логотипом серии. На боковой стороне нанесена наклейка с техническими данными. Комплект включает техническую документацию и блок питания.

Внешний вид

Asus TUF FX705GM включает несколько модификаций, помимо тестируемой нами есть модификации с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 и процессором Intel Core i7-8750H. Плюс доступна версия с экраном, поддерживающим частоту 144 Гц.

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, по меркам игровых ноутбуков, выглядит он добротно, с заделом на премиальность.

Корпус выполнен из пластика, по текстуре и внешнему виду, напоминающий металл. Основная часть и блок экрана устойчивы к деформациям.

Габариты у него компактные для 17-дюймовой модели. Составляют они 399.8x279.4x27.6 мм при весе в 2.6 килограмма. Соблюден некий баланс, позволяющий рассматривать этот ноутбук не только под стационарную установку, но и в качестве решения для частой переноски.

Задняя крышка с полигональными линями. По центру расположился логотип производителя.

На правой стороне расположена замок Kensington. Слева гнездо питания, LAN, HDMI, два USB 3.0, один USB 2.0, спаренный аудиоразъем. Выбор не очень велик с учетом позиционирования этой модели, вероятнее всего владельцу, придется озаботиться покупкой переходников и разветвителей.

Клавиатура у Asus TUF FX705GM с классической компоновкой и цифровым блоком. Пространство между кнопками подсвечивается многоцветной подсветкой.

Латинские и кириллические символы хорошо читаемы. Блок WASD – прозрачный. Нажимаются кнопки с умеренным усилием.

По центру расположен тачпад с двумя встроенными клавишами. Поверхность гладкая, поддерживаются жесты.

Экран

Установлен 17-дюймовый TFT-IPS дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Экран с быстрым временем отклика. Подсветка равномерна по всей площади.

Боковые рамки узкие, за счет этого удалось уменьшить общие габариты. Проведена хорошая заводская калибровка. Уровень максимальной яркости недостаточно высок.

Начинка

Сердцем Asus TUF FX705GM стал процессор Intel Core i5-8300H, работающий в связке с видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Выполнен он по 14-нм техпроцессу, архитектура Coffe Lake. Встроенная графика Intel HD Graphics 630. Уровня быстродействия этого ноутбука достаточно для современных игр, запускаемых в Full HD разрешении на высоких настройках графики.

Под хранение данных доступно два накопителя. Система установлена на SSD M.2. Остальные данные можно будет хранить на жестком диске объемом 1 Тбайт.

В максимальной нагрузке работу системы охлаждения ощутимо слышно. Общая температура в самой горячей точке не превышает 73 градусов.

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 2666 МГц. Оценить уровень быстродействия можно в проведенных синтетических тестах.

Ноутбук оснащен Wi-Fi модулем с поддержкой 5 ГГц AC с высокими скоростями обмена данными. Также есть Bluetooth.

Аккумулятор

Итоги по Asus TUF FX705GM

В экономичном сценарии эксплуатации Asus TUF FX705GM потребует проведения зарядки через 6 часов. Интернет-серфинг сократит это время до 4.5 часов. В играх зарядка потребуется уже через 1.5 часа. Показатели автономной работы далеко не рекордные, но в целом схожие с моделями, построенными на этой же платформе.Asus TUF FX705GM станет правильным выбором для тех, кто находится в поиске игрового ноутбука, но при этом не готов к серьезным тратам. Перед нами хорошо сбалансированная модель с 17-дюймовым IPS-дисплеем и аккуратным внешним исполнением. Из приятных моментов отметим наличие многоцветной RGB-подсветки и возможность апгрейда. Не устроить может ограниченное количество портов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".