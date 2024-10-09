Тесты, сборка и обзор корпуса Azza Prime 360E

Корпус Azza Prime 360E выполнен в типоразмере Mid-Tower. Относится модель к недорогому ценовому сегменту и сопровождается четырьмя 120 мм вентиляторами с подсветкой. Поддерживает установку видеокарт длиной до 310 мм и башенные конструкции высотой до 170 мм.

Azza Prime 360E

Комплектация

Azza Prime 360E

Коробка из транспортировочного картона со схематичным изображением. Комплект включает кабель переходник на ARGB-подсветку для вентиляторов, пластиковые стяжки, набор различных винтов, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.

Azza Prime 360E

Внешний вид

Корпус с классическим исполнение. Сталь, стекло и пластик. В оформлении строгий черный цвет.

Azza Prime 360E

Лицевая сторона с мелкой сеткой по всей площади и крупными сотами в основании. Такое исполнение без необходимости использования дополнительного противопылевого фильтра уменьшит ее проникновение внутрь.

Azza Prime 360E

На шасси за передней стенкой установлены три 120 мм вентилятора с кольцевой подсветкой. Работающая подсветка видна через переднюю стенку.

Azza Prime 360E

Левая стенка из закаленного стекла с темной рамкой по периметру. Крепится при помощи четырех накатанных винтов.

Azza Prime 360E

Большая часть площади верхней стенки Azza Prime 360E вентиляционная решетка с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление. На нее можно поставить радиатор или вентиляторы.

Azza Prime 360E

Впереди панель портов, включающая два полноразмерных USB, раздельные аудиоразъемы, светодиодные индикаторы, кнопку переключения подсветки и перезагрузки, кнопку включения.

Azza Prime 360E

Правая стенка из стали. Штампованная ручка на боковой ее грани, упрощающая извлечение. Два накатанных винта ее фиксируют к корпусу.

Azza Prime 360E

На задней стенке предустановлен еще один 120 мм вентилятор. Все семь заглушек под платы расширения штампованные, для монтажа их необходимо будет выламывать. Размещение блока питания нижнее.

Azza Prime 360E

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. С этой стороны есть доступ к двум винтам, удерживающим стойку под жесткие диски. Компактная противопылевая пластина под блоком питания крепится на скобы, обслуживать ее будет сложно без наклона корпуса.

Внутренняя часть

Блок питания и накопители размещаются отдельно от материнской платы и остальных компонентов. Отдельная камера закрытая несъемной Г-образной перегородкой с окошком в районе источника питания.

Azza Prime 360E

Место для установки дисков тут только одно. Это стойка на два накопителя и ее при отсутствии SATA-дисков в сборке можно будет снять. Несколько ушек под стяжки. Окошки для подвода кабелей не сопровождаются резиновыми клапанами. Но при этом есть встроенный контроллер, который можно будет запитать от SATA, переключая эффекты через кнопку на лицевой панели. Напомним, в комплекте есть переходник для подключения к ARGB-разъему на плате.

Azza Prime 360E

В основной камере Azza Prime 360E ставится материнская плата до ATX типоразмера. Башенные кулеры высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 310 мм. Есть возможность поставить 360 или 240 мм радиатор системы жидкостного охлаждения.

Azza Prime 360E

Azza Prime 360E

Azza Prime 360E

Azza Prime 360E

Сборка

Azza Prime 360E

В корпусе собиралась система с mATX платой и башенным охлаждением. Проблем в ходе сборки не возникло.

Azza Prime 360E

Тесты

Тест на нагрев проводился с процессором AMD Ryzen 5 7600. Проводился он в корпусе с закрытыми стенками.

Azza Prime 360E

Провели замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров.

Azza Prime 360E

Итоги

Azza Prime 360E – это недорогой корпус для сборок среднего уровня, оснащенный четырьмя вентиляторами с подсветкой. Защита от пыли, скоростные порты, распределение комплектующих на две камеры. Не устроить может количество посадочных мест под SATA диски. Из минусов исполнение пылевого фильтра под блоком питания.
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