Тесты, сборка и обзор корпуса Azza Prime 360E…

Корпус Azza Prime 360E выполнен в типоразмере Mid-Tower. Относится модель к недорогому ценовому сегменту и сопровождается четырьмя 120 мм вентиляторами с подсветкой. Поддерживает установку видеокарт длиной до 310 мм и башенные конструкции высотой до 170 мм.

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона со схематичным изображением. Комплект включает кабель переходник на ARGB-подсветку для вентиляторов, пластиковые стяжки, набор различных винтов, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.

Внешний вид

Корпус с классическим исполнение. Сталь, стекло и пластик. В оформлении строгий черный цвет.

Лицевая сторона с мелкой сеткой по всей площади и крупными сотами в основании. Такое исполнение без необходимости использования дополнительного противопылевого фильтра уменьшит ее проникновение внутрь.

На шасси за передней стенкой установлены три 120 мм вентилятора с кольцевой подсветкой. Работающая подсветка видна через переднюю стенку.

Левая стенка из закаленного стекла с темной рамкой по периметру. Крепится при помощи четырех накатанных винтов.

Большая часть площади верхней стенки Azza Prime 360E вентиляционная решетка с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление. На нее можно поставить радиатор или вентиляторы.

Впереди панель портов, включающая два полноразмерных USB, раздельные аудиоразъемы, светодиодные индикаторы, кнопку переключения подсветки и перезагрузки, кнопку включения.

Правая стенка из стали. Штампованная ручка на боковой ее грани, упрощающая извлечение. Два накатанных винта ее фиксируют к корпусу.

На задней стенке предустановлен еще один 120 мм вентилятор. Все семь заглушек под платы расширения штампованные, для монтажа их необходимо будет выламывать. Размещение блока питания нижнее.

Внутренняя часть

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. С этой стороны есть доступ к двум винтам, удерживающим стойку под жесткие диски. Компактная противопылевая пластина под блоком питания крепится на скобы, обслуживать ее будет сложно без наклона корпуса.Блок питания и накопители размещаются отдельно от материнской платы и остальных компонентов. Отдельная камера закрытая несъемной Г-образной перегородкой с окошком в районе источника питания.

Место для установки дисков тут только одно. Это стойка на два накопителя и ее при отсутствии SATA-дисков в сборке можно будет снять. Несколько ушек под стяжки. Окошки для подвода кабелей не сопровождаются резиновыми клапанами. Но при этом есть встроенный контроллер, который можно будет запитать от SATA, переключая эффекты через кнопку на лицевой панели. Напомним, в комплекте есть переходник для подключения к ARGB-разъему на плате.

В основной камере Azza Prime 360E ставится материнская плата до ATX типоразмера. Башенные кулеры высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 310 мм. Есть возможность поставить 360 или 240 мм радиатор системы жидкостного охлаждения.

Сборка

В корпусе собиралась система с mATX платой и башенным охлаждением. Проблем в ходе сборки не возникло.

Тесты

Тест на нагрев проводился с процессором AMD Ryzen 5 7600. Проводился он в корпусе с закрытыми стенками.

Провели замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров.

Итоги

Azza Prime 360E – это недорогой корпус для сборок среднего уровня, оснащенный четырьмя вентиляторами с подсветкой. Защита от пыли, скоростные порты, распределение комплектующих на две камеры. Не устроить может количество посадочных мест под SATA диски. Из минусов исполнение пылевого фильтра под блоком питания.