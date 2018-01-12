Обзор BBK BS10BT. Недорогая магнитола с USB и Bluetooth

2018-01-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BBK BS10BT; [1471]
Именно магнитолы в свое время дали толчок для развития сегмента носимых беспроводных колонок. Но и этот класс устройств сейчас еще рано отправлять на покой, они также идут в ногу со временем, вместо кассет теперь поддерживаются носимые USB-накопители, вместо CD-дисков – беспроводное подключение к смартфону. Тестируемая сегодня магнитола BBK BS10BT предлагает актуальный набор возможностей воспроизведения музыкального контента.

BBK BS10BT

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

Поставляется BBK BS10BT в компактной коробке из плотного картона с изображением магнитолы и описанием её ключевых преймуществ.

BBK BS10BT

Комплектация включает кабель подключения, аудиокабель, инструкцию.

Внешний вид

Доступна BBK BS10BT в оранжевом, белом и сером вариантах исполнения. Центральная часть со стилизованной накладкой из черного пластика.

BBK BS10BT

Корпус округлой формы. Смотрится стильно и аккуратно. Габариты компактные, вес легкий. Предусмотрена удобная ручка для транспортировки.

BBK BS10BT

Два динамика, выведенных на боковых гранях корпуса, защищены металлической сеткой. Общая мощность составляет 4 Вт.

BBK BS10BT

На крышке монохромный дисплей с синей подсветкой. На экран выводится информация по времени воспроизведения, частоте радиостанции. Часть действий дублируются голосовыми подсказками.

BBK BS10BT

Справа на крышке четыре механических кнопки с нанесенной маркировкой, по центру шайба из пяти кнопок. С помощью них можно осуществлять полноценное управление системой.

BBK BS10BT

Переключать треки, ставить на паузу и воспроизведение, сканирование радиоэфира, изменять громкость, изменять предустановки эквалайзера, активировать беспроводное подключение.

BBK BS10BT

Ближе к задней стенке сосредоточены разъемы: аудиовход, разъем для подключения наушников, разъем USB, слот для карты памяти.

BBK BS10BT

BBK BS10BT может работать как от бытовой электросети, в комплекте есть кабель подключения. Так и автономно, снизу скрывается отсек под четыре батарейки.

BBK BS10BT

На обратной стороне корпуса выдвижная FM-антенна. Зафиксирована на поворотной ножке.

BBK BS10BT

Тесты

BBK BS10BT предлагает широкий выбор источников звука, выступая и как беспроводная колонка и как самостоятельный плеер. Музыкальные файлы распространённых форматов могут быть загружены на флеш-накопитель или карту памяти. Распознаются файлы во вложенных папках. Дополнительно есть FM-радио. Качество приема в условиях мегаполиса хорошее.

Для беспроводной передачи используется Bluetooth 2.1 с поддержкой EDR. Связь стабильная на расстоянии до 8 метров.

Громкость у системы достаточная и для прослушивания, и в квартире, и на природе. Основной акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты. Басы фактически отсутствуют, верхние частоты срезаны.

Если не ставить повышенных требований к качеству звучания и брать в расчет стоимость акустической системы, можно вполне комфортно наслаждаться композициями различных жанров.

Итоги по BBK BS10BT

BBK BS10BT стоит впервую очередь рассматривать для домашней эксплуатации в пределах доступной розетки. Автономная работа потребует дополнительных трат на батарейки. К плюсам отнесем широкую совместимость с источниками звука, наличие встроенного дисплея, ручку для переноски, легкий вес и стильный дизайн, качественную сборку.

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