Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110

Героем сегодняшнего обзора станет портативная колонка, выполненная в виде многофункционального устройства, которое помимо прослушивания музыки можно будет использовать для зарядки, смартфона, часов и наушников. Полезный аксессуар для рабочего стола или прикроватной тумбе.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Состоит корпус из круглого основания и расположенной под углом стойки беспроводной зарядки. Конструкция позволяет складывать стойку.

Верхняя часть основания обтянута плотной тканью серого цвета. За ней в этой зоне находятся два динамика по 5 Вт. Здесь выведен ряд механических кнопок управления.

На передней грани LED-дисплей на который выводится информация по времени, дополнительным параметрам и активным будильникам.

На основании четыре прорезиненные ножки. В углублении гнездо питания USB-C. Нанесены общие технические данные.

Зарядная стойка в BBK BTA1110 рассчитана на установку трех разных типов устройств. На переднюю сторону под наклоном устанавливается смартфон. Сверху часы Apple, а за стойкой есть отмеченная зона для размещения наушников Airpods и других моделей, которые поддерживают беспроводную зарядку.

С обратной стороны стойки располагается светодиод, используемый для подсветки. Здесь есть возможность регулировать яркость (30, 70 и 100%), а также выключить ее.

Тесты

Это многофункциональный девайс в основе которого лежит акустика. Уровень громкости у нее высокий, качество звучание хорошее. Воспроизводить на ней звук с подключенного по Bluetooth смартфона или радиостанции в FM-диапазоне. Доступен автоматический режим поиска станций с сохранением в памяти и последующим быстрым переключением между ними.

При этом динамик используется не только для музыки. Ее можно использовать как будильник. Здесь можно записать до двух будильников. Интервалы между срабатывания длится по 6 минут и до 3 раз его отложить.

Беспроводная зарядка смартфона с мощностью до 15 Вт, наушники – 2.5 Вт и часы 2.5 Вт. Заряжать можно три устройства одновременно. Мы проводили тесты с техникой Apple, проблем в работе замечено не было.

BBK BTA1110 обзор

Итоги

Есть встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч, который обеспечит сохранение настроек, будильников и обеспечит возможность автономного прослушивания.BBK BTA1110 – портативная колонка с беспроводной зарядкой смартфона, часов и наушников. Полезный аксессуар для размещения на прикроватной тумбе или рабочем столе, решающий сразу ряд задач.