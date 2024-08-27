Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110

Героем сегодняшнего обзора станет портативная колонка, выполненная в виде многофункционального устройства, которое помимо прослушивания музыки можно будет использовать для зарядки, смартфона, часов и наушников. Полезный аксессуар для рабочего стола или прикроватной тумбе.

BBK BTA1110

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BBK BTA1110

Внешний вид

Состоит корпус из круглого основания и расположенной под углом стойки беспроводной зарядки. Конструкция позволяет складывать стойку.

BBK BTA1110

Верхняя часть основания обтянута плотной тканью серого цвета. За ней в этой зоне находятся два динамика по 5 Вт. Здесь выведен ряд механических кнопок управления.

BBK BTA1110

На передней грани LED-дисплей на который выводится информация по времени, дополнительным параметрам и активным будильникам.

BBK BTA1110

На основании четыре прорезиненные ножки. В углублении гнездо питания USB-C. Нанесены общие технические данные.

BBK BTA1110

Зарядная стойка в BBK BTA1110 рассчитана на установку трех разных типов устройств. На переднюю сторону под наклоном устанавливается смартфон. Сверху часы Apple, а за стойкой есть отмеченная зона для размещения наушников Airpods и других моделей, которые поддерживают беспроводную зарядку.

BBK BTA1110

С обратной стороны стойки располагается светодиод, используемый для подсветки. Здесь есть возможность регулировать яркость (30, 70 и 100%), а также выключить ее.

BBK BTA1110

Тесты

Это многофункциональный девайс в основе которого лежит акустика. Уровень громкости у нее высокий, качество звучание хорошее. Воспроизводить на ней звук с подключенного по Bluetooth смартфона или радиостанции в FM-диапазоне. Доступен автоматический режим поиска станций с сохранением в памяти и последующим быстрым переключением между ними.

BBK BTA1110

При этом динамик используется не только для музыки. Ее можно использовать как будильник. Здесь можно записать до двух будильников. Интервалы между срабатывания длится по 6 минут и до 3 раз его отложить.

BBK BTA1110

Беспроводная зарядка смартфона с мощностью до 15 Вт, наушники – 2.5 Вт и часы 2.5 Вт. Заряжать можно три устройства одновременно. Мы проводили тесты с техникой Apple, проблем в работе замечено не было.

BBK BTA1110

Есть встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч, который обеспечит сохранение настроек, будильников и обеспечит возможность автономного прослушивания.

BBK BTA1110 обзор

Итоги

BBK BTA1110 – портативная колонка с беспроводной зарядкой смартфона, часов и наушников. Полезный аксессуар для размещения на прикроватной тумбе или рабочем столе, решающий сразу ряд задач.
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