Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110

Верхняя часть основания обтянута плотной тканью серого цвета. За ней в этой зоне находятся два динамика по 5 Вт. Здесь выведен ряд механических кнопок управления.
На передней грани LED-дисплей на который выводится информация по времени, дополнительным параметрам и активным будильникам.
На основании четыре прорезиненные ножки. В углублении гнездо питания USB-C. Нанесены общие технические данные.
Зарядная стойка в BBK BTA1110 рассчитана на установку трех разных типов устройств. На переднюю сторону под наклоном устанавливается смартфон. Сверху часы Apple, а за стойкой есть отмеченная зона для размещения наушников Airpods и других моделей, которые поддерживают беспроводную зарядку.
С обратной стороны стойки располагается светодиод, используемый для подсветки. Здесь есть возможность регулировать яркость (30, 70 и 100%), а также выключить ее.
При этом динамик используется не только для музыки. Ее можно использовать как будильник. Здесь можно записать до двух будильников. Интервалы между срабатывания длится по 6 минут и до 3 раз его отложить.
Беспроводная зарядка смартфона с мощностью до 15 Вт, наушники – 2.5 Вт и часы 2.5 Вт. Заряжать можно три устройства одновременно. Мы проводили тесты с техникой Apple, проблем в работе замечено не было.
Есть встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч, который обеспечит сохранение настроек, будильников и обеспечит возможность автономного прослушивания.