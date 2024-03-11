Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA3010

Изучаемая сегодня колонка BBK BTA3010 относится к новой модельной линейке, объединяющей акустику с ярким басом и кристально чистым звуком. Ее формат исполнения позволяет использовать их для организации домашних праздников и мероприятий. Здесь для этого помимо выверенного звука, есть светодиодная подсветка, выход для микрофона и сам он в комплекте, а также возможность объединить две такие колонки в стереопару.

Комплектация

Коробка с традиционным оформлением. На лицевой стороне изображение колонки и данные по ключевым особенностям ее исполнения. Комплект включает микрофон с кабелем подключения, USB-кабель, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

BBK BTA3010 обзор

Внешний вид

Внешне напоминает мониторы, те самые которые используются в студиях видеозаписи или на сценах. Высокое качество сборки и исполнения. Задняя ее сторона с ребрами усиления и ручкой, упрощающей перенос с места на место.

Для нее предполагается установка вертикально на ровную поверхность. На основании четыре ножки с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение. Есть круглое отверстие для установки на стойку.

Лицевая сторона с защитной металлической сеткой. В нижней части логотип бренда. За сеткой находится динамик.

Динамик подсвечивается и вся лицевая панель. Доступны различные эффекты, включая и те что играют в такт воспроизводимой музыке.

На верхней грани сгруппирована панель управления. У BBK BTA3010 она включает регуляторы громкости и усиления микрофона, кнопки управления воспроизведением, эффектами подсветки и смены источника воспроизведения. Здесь же тумблер питания, USB-C для зарядки, слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, вход AUX и гнездо для микрофона. Контролировать рабочее состояние, активный источник сигнала и заряд аккумулятора можно с помощью символьно-цифрового дисплея.

Тесты

В комплекте с акустикой идет пульт управления, позволяющий управлять всеми функциями на расстоянии. Выполнен в компактном корпусе, свободно помещается в карман рубашки.Это продвинутая мультимедийная система, которая предлагает целый набор поддерживаемых источников воспроизведения контента и что не мало важно умеет работать автономно и самостоятельно. Библиотеку треков можно заранее загрузить на карту памяти или флешку, удобно для проведения мероприятий, когда общая программа уже составлена и общий набор композиций известен.

К BBK BTA3010 можно подключить проводной микрофон. Для него можно регулировать степень усиления. Нажатием на кнопку можно включать или выключать приоритет микрофона, а также активировать ослабление вокала в фонограмме.

Итоги

У системы есть запас по громкости, который будет достаточен для небольшого помещения. В звуковой сцене заметный акцент на средние частоты, при этом есть и чистые басы. Отлично подходит для воспроизведения современной музыки.BBK BTA3010 станет хорошим выбором для начинающих аниматоров и организаторов праздников, в компактных габаритах колонка дает яркий и живой звук. Да и дома такая мультимедийная система найдет себе применение предложив выбор из источников воспроизведения и возможности попеть караоке.