Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA3010

Внешне напоминает мониторы, те самые которые используются в студиях видеозаписи или на сценах. Высокое качество сборки и исполнения. Задняя ее сторона с ребрами усиления и ручкой, упрощающей перенос с места на место.
Для нее предполагается установка вертикально на ровную поверхность. На основании четыре ножки с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение. Есть круглое отверстие для установки на стойку.
Лицевая сторона с защитной металлической сеткой. В нижней части логотип бренда. За сеткой находится динамик.
Динамик подсвечивается и вся лицевая панель. Доступны различные эффекты, включая и те что играют в такт воспроизводимой музыке.
На верхней грани сгруппирована панель управления. У BBK BTA3010 она включает регуляторы громкости и усиления микрофона, кнопки управления воспроизведением, эффектами подсветки и смены источника воспроизведения. Здесь же тумблер питания, USB-C для зарядки, слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, вход AUX и гнездо для микрофона. Контролировать рабочее состояние, активный источник сигнала и заряд аккумулятора можно с помощью символьно-цифрового дисплея.
В комплекте с акустикой идет пульт управления, позволяющий управлять всеми функциями на расстоянии. Выполнен в компактном корпусе, свободно помещается в карман рубашки.
К BBK BTA3010 можно подключить проводной микрофон. Для него можно регулировать степень усиления. Нажатием на кнопку можно включать или выключать приоритет микрофона, а также активировать ослабление вокала в фонограмме.
У системы есть запас по громкости, который будет достаточен для небольшого помещения. В звуковой сцене заметный акцент на средние частоты, при этом есть и чистые басы. Отлично подходит для воспроизведения современной музыки.