Беспроводная колонка с микрофоном, подсветкой и TWS. Обзор BBK BTA4020

И тут целая библиотека таких эффектов, которые можно переключать. Среди них есть те что работают в такт воспроизводимой музыки. В целом же с активной подсветкой восприятие при прослушивании интереснее.
Управление идет с помощью кнопки на верхней грани. Здесь же сгруппированы и остальные элементы. Это регуляторы усиления микрофона, громкости, кнопки переключения режимов работы, объединения двух колонок в стереопару,
Зарядка осуществляется через USB-C, упрощая эксплуатацию. Доступны слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, вход AUX, гнездо для микрофона. Контроль ведется через дисплей.
Лицевую сторону BBK BTA4020 занимает металлическая сетка с логотипом бренда в нижней части. По периметру стилизованные винты. За сеткой динамики.
На обратной в верхней части углубление, которое используется как скрытая ручка, упрощающая переноску, а снизу отверстие фазоинвертора. Поверхность самой стенки ребристая, удобно перевозить в багажнике автомобиля или хранить между проведением мероприятий.
Конструктивно же предполагается размещение на ровной поверхности. Стоит устойчиво, не опрокидывается и не вибрирует при выходе на максимальную громкость.
Для таких публичных мероприятий можно подключить микрофон, задав необходимую степень усиления, а также включить фильтрацию вокала в фонограмме. Не хватает 20 Вт? Доступна возможность объединить две BBK BTA4020 в стереопару, как наушники TWS. Они будут играть в такт с одного источника звука. Работает такая связка стабильно.
Есть несколько пресетов эквалайзера, позволяющие изменить баланс между высокими и нижними частотами. Качество звука оценим как хорошее. Заметных огрехов не было, справляется с композициями разного жанра.
Помимо Bluetooth, система может считывать библиотеку музыкальных файлов с карты памяти или флешки. Поддерживаются популярные кодеки и форматы. Это портативная система с аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватает на 6-8 часов воспроизведения в зависимости от выбранного уровня громкости.