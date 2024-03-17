Беспроводная колонка с микрофоном, подсветкой и TWS. Обзор BBK BTA4020

На прошлой неделе проводили тестирование колонки BBK BTA3010, которую можно использовать на организации небольших мероприятий или для караоке. Изучаемая сегодня BBK BTA4020 обладает всеми теми же преимуществами, но она больше и громче.

Комплектация

Коробка в традиционной цветовой схемой оформления. В комплект входят микрофон и кабель для него, пульт управления, USB-C кабель для зарядки, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

BBK BTA4020 обзор

Внешний вид

Эта колонка явно создавалась под молодежную аудиторию или публичные мероприятия. Почти вся площадь лицевой стороны подсвечивается многоцветной подсветкой во время работы.

И тут целая библиотека таких эффектов, которые можно переключать. Среди них есть те что работают в такт воспроизводимой музыки. В целом же с активной подсветкой восприятие при прослушивании интереснее.

Управление идет с помощью кнопки на верхней грани. Здесь же сгруппированы и остальные элементы. Это регуляторы усиления микрофона, громкости, кнопки переключения режимов работы, объединения двух колонок в стереопару,

Зарядка осуществляется через USB-C, упрощая эксплуатацию. Доступны слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, вход AUX, гнездо для микрофона. Контроль ведется через дисплей.

Лицевую сторону BBK BTA4020 занимает металлическая сетка с логотипом бренда в нижней части. По периметру стилизованные винты. За сеткой динамики.

На обратной в верхней части углубление, которое используется как скрытая ручка, упрощающая переноску, а снизу отверстие фазоинвертора. Поверхность самой стенки ребристая, удобно перевозить в багажнике автомобиля или хранить между проведением мероприятий.

Конструктивно же предполагается размещение на ровной поверхности. Стоит устойчиво, не опрокидывается и не вибрирует при выходе на максимальную громкость.

Тесты

Акустическая группа колонки включает пару динамиков с общей мощностью 20 Вт. Этой громкости хватает с запасом для типовой квартиры и не только, дает хороший запас на улице и вполне можно организовать детский праздник или выступить перед небольшой публикой.

Для таких публичных мероприятий можно подключить микрофон, задав необходимую степень усиления, а также включить фильтрацию вокала в фонограмме. Не хватает 20 Вт? Доступна возможность объединить две BBK BTA4020 в стереопару, как наушники TWS. Они будут играть в такт с одного источника звука. Работает такая связка стабильно.

Есть несколько пресетов эквалайзера, позволяющие изменить баланс между высокими и нижними частотами. Качество звука оценим как хорошее. Заметных огрехов не было, справляется с композициями разного жанра.

Итоги

Помимо Bluetooth, система может считывать библиотеку музыкальных файлов с карты памяти или флешки. Поддерживаются популярные кодеки и форматы. Это портативная система с аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватает на 6-8 часов воспроизведения в зависимости от выбранного уровня громкости.BBK BTA4020 – портативная колонка, которая сеанс прослушивания делает ярче и интереснее. Различные эффекты подсветки, запас по громкости, панель управления с набором кнопок для детального управления и дистанционный пульт, выбор источников воспроизведения, качественное внешнее исполнение и микрофон.