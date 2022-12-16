Обзор BBK BTA604. Стильная портативная колонка с MP3, FM и Bluetooth

Приближаются новогодние праздники и это хорошее время порадовать как близких, так и себя приятными подарками. К такому универсальному, недорогому и самое главное полезному подарку, можно смело отнести изучаемую сегодня портативную музыкальную систему BBK BTA604 с поддержкой беспроводной и проводной передачи звука, встроенным плеером и эффектным внешним исполнением.

Комплектация

Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 1700 рублей.Упакована в коробку из плотного картона с изображением системы, данными по поддерживаемым источникам воспроизведения и сводной информацией по техническим характеристикам.

Комплект ее включает аудиокабль, microUSB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BBK BTA604 обзор

Внешний вид

Стиль исполнения ее четко позиционирует на молодежную аудиторию. На трех основных гранях нанесен рисунок в стиле граффити.

Внешне она смотрится выигрышнее, чем большинство решений и в более высоком ценовом сегменте. На вечеринке или на улице привлекает к себе внимание.

При этом в конструкции BBK BTA604 продумали и удобство эксплуатации. На верхней грани прорезиненная ручка вдоль всей длины корпуса, позволяющая носить ее в руках удобно.

Правая и левая грани усилены, выступая из основной плоскости. У них же в основании по паре резиновых ножек, обеспечивающих устойчивое расположение.

Решетки динамиков по краям. Это металлическая сетка черного цвета. На правой ее грани в центре прорезиненный островок, включающий элементы управления и разъемы.

Это пять механических кнопок, используемых для управления громкости, переключения треков, смены источников воспроизведения, а также переключения пресетов эквалайзера.У BBK BTA604 есть сразу пять предустановленных профилей: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, CLUB. Переключаются они последовательно.

Тесты

Под заглушкой скрываются механический тумблер питания, аудиоразъем, слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB и microUSB, используемый для проведения зарядки.Это полноценная мультимедийная система, предлагающая пользователю выбор источников воспроизведения. Она может использоваться в паре с устройствами, оснащенными аудиоразъемом, подключаться по Bluetooth и выступать самостоятельной системой. Так во время вечеринки или прогулки можно будет заранее загрузить библиотеку треков на карту памяти или накопитель. Считывает она популярные форматы файлов последовательно. Также комплектный аудиокабель можно будет использовать не только для передачи звука, но и в качестве антенны для FM-тюнера. Все варианты эксплуатации работали стабильно.

Тест звучания BBK BTA604

Итоги

BBK BTA604 оснащена аккумулятором с емкостью 1800 мАч. При таких габаритах емкость скромная, но и она дает системе в 5-6 часов воспроизведения в зависимости от источника сигнала и громкости.Характер воспроизведения можно будет менять, переключая пресеты эквалайзера, подбирая как под тип контента и стиль. Самое главное это позволяет менять балансировку между низкими и высокими частотами. Запас по громкости достаточный и при выходе на высокие уровни не дребезжит.BBK BTA604 – портативная акустическая система, выполненная в молодежной стилистике и предлагающая выбор различных источников воспроизведения. При своей невысокой стоимости предлагает высокое качество исполнения и звучания. К условным минусам отнесем использование microUSB для зарядки, это приведет к необходимости возить лишний тип кабеля в поездки.