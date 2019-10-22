Обзор BE QUIET! Pure Base 500 Black. Тихий и просторный корпус

Не так давно компания BE QUIET! объявила о выпуске серии корпусов Pure Base 500, ориентированного на сборку игровых систем с лаконичным обликом. Выполнен он в минималистичном стиле, без акцента на подсветку, что сейчас большая редкость. Рассчитан он на установку материнских плат формата ATX и располагает сразу двумя комплектными вентиляторами be quiet Pure Wings 2 140 мм.

BE QUIET! Pure Base 500 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 5700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с боковыми ручками, упрощающими переноску. Комплект включает иллюстрированный буклет, винты, стяжки, съемный фильтр.

Внешний вид

В рамках этой серии вышли корпуса с белым, серым и черным вариантах исполнения. Все они доступны с глухой стенкой или со стеклянной.

Внешний вид строгий и лаконичный. Лицевая панель со шлифованным покрытием. Боковые углы скошены.

В BE QUIET! Pure Base 500 Black отсутствуют декоративные вставки и элементы с подсветкой. В этом его весомое отличие.

На панель разъемов выведены два полноразмерных USB, кнопка включения и два аудиоразъема.

Вентиляционную решетку закрывает съемная пластиковая крышка с рядом треугольных вырезов. Так можно будет выбирать между свободным притоком воздуха или снижением уровня шума. Вместо этой крышке устанавливается пылевой фильтр с магнитным креплением.

По краям лицевой панели металлическая сетка, скрывающая вентиляционную решетку.

Обе боковые стенки глухие. Крепятся при помощи накатанных винтов. Обе стенки с виброизоляцией.

Задняя стенка с традиционной компоновкой. На неё зафиксирован один из комплектных 140 мм вентиляторов. Семь съемных заглушек под платы расширения.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. В районе блока питания съемный пылевой фильтр.

Начинка

Зона блока питания и жестких дисков в BE QUIET! Pure Base 500 закрыта Г-образной стенкой. Верхняя часть крышки с рядом треугольных отверстий, обеспечивающих отсутствие застоя воздуха.

Поддерживается установка материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. В районе сокетного пространства вырез, упрощающий монтаж систем охлаждения.

Справа продольный вырез с выступом, используемый для аккуратного подвода кабелей. На боковой стенке расположен блок с хромированным логотипом производителя. В этой нише доступны посадочные места под 2.5-дюймовые накопители.

Еще одна корзина под жесткие диски находится в зоне блока питания. Корзину при желании можно будет демонтировать, освободив дополнительное место под кабели.

Два 2.5-дюймовых накопителя также можно зафиксировать на съемную пластину, перекрывающую вырез в районе сокета.

По всему периметру задней стенки есть ушки для стяжек. Основная линия интерфейсных кабелей собрана в пучок при помощи четырех липучек.

За задней стенкой достаточно свободного места под аккуратную укладку всех кабелей.

Итоги по BE QUIET! Pure Base 500 Black

Предлагаются хорошие возможности для организации активного охлаждения. На передней стенке можно зафиксировать радиатор 360 или 280 мм радиатор. 240 мм радиатор на верхнюю стенку.Два 140 мм вентилятора уже идут в комплекте. Один из них зафиксирован на задней стенке, второй на передней. Выбраны вентиляторы с низким уровнем шума.Расположение блока питания нижнее, для упрощения монтажа он фиксируется в съемную рамку. У нас не было проблем с установкой источника питания с модульным кабель-менеджментом.Поддерживается установка башенных систем охлаждения высотой до 190 мм.BE QUIET! Pure Base 500 позволяет собрать высокопроизводительную систему с низким уровнем шума. Стенки с виброизоляцией, отсутствие стеклянных поверхностей, продуманный кабель-менеджмент, совместимость с компонентами, съемные элементы внутренней конструкции, два 140 мм вентилятора в комплекте, два варианта компоновки верхней стенки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".