Обзор BLUBOO S3. Смартфон с бесконтактными платежами и емкой батарейкой

2018-06-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BLUBOO S3; [154]
Бесконтактные платежи с помощью смартфонов теперь поддерживаются в большинстве торговых точек по территории России. Сама опция наличия NFC стала негласным стандартом для смартфонов флагманского уровня. В начальном и среднем сегментах этот модуль пока встречается не так часто, как хотелось бы, да и не всегда его наличие гарантирует поддержку бесконтактных платежей. В случае с новинкой BLUBOO S3, помимо правильно работающего NFC, производитель продумал вопрос времени автономной работы, под крышкой скрывается батарейка с внушительной емкостью в 8500 мАч.

BLUBOO S3

Ожидать появления смартфонов этого производителя на полках российских магазинов не стоит, основным каналом выступают китайские магазины с доставкой, так, в официальном Aliexpress он обойдется примерно в 11 000 рублей - http://ali.ski/zY4Gz.

BLUBOO S3 обзор

Комплектация

Поставляется BLUBOO S3 в черной коробке с минималистичным оформлением. Комплект порадует и самого искушенного пользователя, он включает силиконовый чехол, блок питания с технологией быстрой зарядки, защитную пленку на экран, кабель USB с тремя разъемами для зарядки сторонних устройств, USB-кабель, переходник с Type-C на аудиоразъем, руководство пользователя и гарантийный талон.

BLUBOO S3

Внешний вид

Установка под крышку массивного аккумулятора отразилась ожидаемо на габаритах, BLUBOO S3 – увесистый брусок с весом в 280 граммов. Толщина корпуса достигает 12 мм.

BLUBOO S3

Вышел он в золотистой и черной расцветке корпуса. Для удобства хвата и решения вопроса появления царапин и следов пальцев в ходе активной эксплуатации, задняя крышка с мелкоячеистым текстурным рисунком.

BLUBOO S3

Корпус с достаточным уровнем жесткости. Крышка не прогибается при сдавливании пальцами. Он неразборный. SIM и карта памяти ставятся в гибридный лоток.

BLUBOO S3

Кнопка включения и качелька громкости перемещены на левую грань. В первое время непривычно, нужно будет приспособиться.

BLUBOO S3

По центру крышки объектив основной камеры, собранный из двух модулей и двойная светодиодная вспышка. Под ними сканер отпечатка пальца.

BLUBOO S3

Высокое расположение зоны сканера часто требует изменение хвата для срабатывания. К самой его работе претензий за время тестов не возникло.

BLUBOO S3

Метка NFC у BLUBOO S3 расположена в верхней части корпуса. Проблем со срабатыванием и считыванием на терминалах оплаты за время тестов замечено не было.

BLUBOO S3

По центру нижнего торца выведен USB Type-C. По краям от него решетка динамика и микрофона. Несмотря на внушительную, по современным меркам, толщину корпуса, тут решили отказаться от поддержки проводной акустики, вместо этого оснастив комплект набором переходников.

BLUBOO S3

Из любопытного и полезного, отметим возможность использования этого смартфона в качестве внешней батарейки для зарядки других устройств, набор из трех распространённых разъемов уже предусмотрен производителем.

BLUBOO S3

Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 4, устойчивым к появлению царапин и трещин. Дополнительно с завода на него нанесена пленка. Сам экран без антибликового покрытия.

BLUBOO S3

Выполнен BLUBOO S3 в модном безрамочном дизайне. Верхняя и нижняя рамки над экраном узкие. Сверху нашлось место под датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры и разговорную решетку динамика. Ряд кнопок управления перенесен в интерфейс.

BLUBOO S3

Экран

Изображение выводится на 6-дюймовый дисплей c разрешением 1080 на 2160 пикселей. Матрица произведена компанией SHARP. Это S-IPS с широкими углами обзора. Настроен экран хорошо. Большая диагональ экрана позволяет с комфортом наслаждаться просмотром любимых роликов на Youtube и следующей серией ожидаемого сериала. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

BLUBOO S3

Начинка

В качестве платформы выбрана восьмиядерная платформа MediaTek 6750T с графическим ядром Mali-T860 MP2. Пользователю BLUBOO S3 доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются накопители 256 Гбайт.

BLUBOO S3

На какие-то рекорды по быстродействию рассчитывать не стоит. Но и явной нехватки производительности обычный пользователь испытывать не будет. При продолжительной нагрузке наблюдается нагрев в верхней зоне крышки.

BLUBOO S3

BLUBOO S3

Связь

Смартфон оснащен модулем NFC, проблем с верификацией и добавлением карты не возникало. Модуль может использоваться для проведения платежей в магазинах. LTE с Bands 1,3,5,7,8,20,38-41, работает стабильно, скорость загрузки файлов высокая. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. Навигационный модуль использует связку данных от GPS и российской ГЛОНАСС. На холодный старт уходит 20-30 секунд, точность позиционирования позволит использовать его в качестве навигатора в автомобиле или дальних пеших прогулках.

Аккумулятор

Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор с емкостью в 8500 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки Pump Express 3.0. В нашем экземпляре график разрядки был равномерный, но в сети присутствуют данные о возможных проблемах при достижении 20%. Какую-то закономерность в возникновении этой проблемы нам установить не удалось, как и воспроизвести на изучаемом BLUBOO S3.

BLUBOO S3

При воспроизведении фильмов с максимальной яркостью экрана, используя LTE для загрузки, он проработал более 12 часов, результат хороший. В обычном сценарии эксплуатации это сеанс зарядки один раз в 2-3 дня.

BLUBOO S3

Предустановлено приложение, ограничивающее активность системы с простым оформлением и доступом только к звонкам и текстовым сообщениям. Лишним зарядом можно будет поделиться с беспроводными наушниками или другим телефоном.

BLUBOO S3

Камера

Несмотря на то, что в этом телефоне заявлена установка связки основной камеры с разрешениями 21 и 5 Мп, в реальности это интерполяция с 16 Мп. Со своей стороны рекомендуем понизить разрешение в настройках камеры до своего родного. К камере на момент начала июня есть вопросы к скорости фокусировки при плохом освещении.

BLUBOO S3

В качестве решения проблемы в ожидании выхода прошивки можно воспользоваться сторонними приложениями, например, Open Camera. В дневное время снимки получаются достаточно четкими и резкими.

BLUBOO S3

BLUBOO S3

BLUBOO S3

BLUBOO S3

BLUBOO S3

BLUBOO S3

Это фото было снято приложением Open Camera:

BLUBOO S3

Софт

Опять же на момент теста, BLUBOO S3 работает на операционной системе Android 7, обещанный изначально Android 8.1 выйдет в конце июля. Задержка, вероятнее всего, связана с получением сертификации от Google. Порадовало полное отсутствие рекламного и стороннего софта. Пользователь сам решит, чем занимать внутреннюю память своего смартфона.

BLUBOO S3

Итоги по BLUBOO S3

BLUBOO S3 можно рекомендовать мужской аудитории. Увесистый брусок с длительным временем автономной работы и хорошим оснащением для своего ценового сегмента. К плюсам отнесем чистую платформу, поддержку бесконтактных платежей, расширенную комплектацию, быструю зарядку, качественный экран с FHD+, много встроенной памяти, приемлемое качество снимков, возможность использования в режиме PowerBank.
Bluboo S3 на Aliexpress - http://ali.ski/zY4Gz.

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