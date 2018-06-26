Обзор BQ-5001L Contact. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежей

2018-06-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ-5001L Contact; [231]
Технология бесконтактных платежей поддерживается в большинстве российских магазинов и компаниях, оказывающих услуги. Прошли первые опасения, надежность такой оплаты уже подтверждена временем. И если раньше эти чипы внедрялись только в единичные модели верхнего ценового сегмента, то теперь ей уже могут начать пользоваться владельцы и недорогих смартфонов. Одним из таких инновационных смартфонов стал BQ-5001L Contact с поддержкой NFC.

BQ-5001L Contact

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ-5001L Contact обзор

Комплектация

Поставляется BQ-5001L Contact в компактной коробке с изображением смартфона и данными по его главным характеристикам. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, кабель microUSB, руководство пользователя и гарантийный талон.

BQ-5001L Contact

Внешний вид

BQ-5001L Contact вышел сразу в пяти разных расцветках корпуса, среди которых синяя, золотая, красная, серебристая и черная. Со своей стороны рекомендуем выбрать яркий вариант исполнения. Так, например, красный в сочетании с белой лицевой панелью, выглядит ярко и сочно, на уровень лучше, чем «одноклассники».

BQ-5001L Contact

Основным материалом корпуса выступает пластик. Текстура задней крышки напоминает алюминий, за счет вкраплений серебристых точек.

BQ-5001L Contact

Сборка проведена хорошо, зазоры и люфт отдельных элементов не замечены. Крышка не продавливается под давлением пальцев.

BQ-5001L Contact

Конструкция разборная. На внутренней стороне крышки можно обратить внимание на нанесенный на нее модуль NFC с контактной группой. Расположение его характерно, удобно будет прикладывать смартфон к терминалу без изменения хвата.

BQ-5001L Contact

Внутри владельцу доступны съемный аккумулятор, отсек под карту памяти формата microSD, два разъема под SIM. Горячую замену эти разъемы не поддерживают, для установки потребуется предварительный демонтаж аккумулятора.

BQ-5001L Contact

На верхней грани аудиоразъем под проводные наушники, снизу по центру microUSB. Справа кнопка включения и спаренная качелька громкости.

BQ-5001L Contact

По центру у BQ-5001L Contact выведен объектив основной камеры с хромированной окантовкой. Ниже светодиодная вспышка. Решетка динамика с небольшим выступом. При ношении в руке очень часто динамик будет перекрываться.

BQ-5001L Contact

Лицевая сторона с защитным стеклом и дополнительной пленкой. Рамки вокруг экрана белоснежные, в сочетании с эффектом 2.5D выглядит аккуратно и стильно.

BQ-5001L Contact

На нижней рамке три сенсорные кнопки без подсветки. Сверху датчики приближения и освещения, разговорная решетка динамика и объектив фронтальной камеры.

BQ-5001L Contact

Основные элементы находятся в пределах быстрой доступности. В руке лежит удобно, не выскальзывает.

BQ-5001L Contact

Экран

BQ-5001L Contact

Изображение выводится на 5-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 720 на 1280 пикселей. Качество экрана хорошее, особенно если брать в расчет то, что очень часто конкуренты в этом ценовом сегменте все еще пользуются TN.

BQ-5001L Contact

Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Максимальный уровень яркости недостаточно высок для комфортной эксплуатации под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой распознает два касания.

BQ-5001L Contact

Начинка

За работу системы отвечает двухъядерный процессор MediaTek MT6737 с ядрами Cortex-A53. Графическое ядро Mali-T720. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

BQ-5001L Contact

Да, тут нет рекордного быстродействия флагманов, но и за возможность играть в сложные игры переплачивать готов далеко не каждый. На социальные сети, мессенджеры и браузер его быстродействия хватает. Владельцу нужно будет следить за объемом занимаемой приложениями памяти.

BQ-5001L Contact

Связь

В BQ-5001L Contact реализована поддержка LTE cat.4, с российскими SIM-картами с загрузкой и голосовым общением проблем за время тестов замечено не было. Однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.0 с A2DP. На старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд, точность позиционирования даст возможность эксплуатации навигационного софта в автомобиле.

BQ-5001L Contact

Аккумулятор

Батарейка с емкостью в 2000 мАч дает около 3.5 часов активной работы в сети с включенным на максимальной яркости экраном. Игры разрядят уже через 2 часа.

Вероятнее всего, в течение рабочего дня будет требоваться дополнительный сеанс зарядки. График разрядки и зарядки равномерный. На восстановление заряда потребуется около 2 часов комплектным адаптером.

BQ-5001L Contact

Камера

BQ-5001L Contact

Основная камера с разрешением 5 Мп, фронтальная на 2 Мп. Качество детализации нельзя назвать высоким, но в дневное время можно будет сделать снимки с хорошим качеством. Используется стандартное приложение из пакета Google. Настройки и режимы съемки.

BQ-5001L Contact

BQ-5001L Contact

BQ-5001L Contact

BQ-5001L Contact

BQ-5001L Contact

BQ-5001L Contact

BQ-5001L Contact

Софт

Установлена операционная система Android 7.0 без сторонней оболочки. В память устройства добавлены приложения, рекомендуем освободить память после первого включения. Все лишние приложения удаляются без необходимости получения root-доступа.

BQ-5001L Contact

Итоги по BQ-5001L Contact

Золото. Выбор редакции MegaObzorГлавной «фишкой» BQ-5001L Contact стала поддержка бесконтактных платежей, тут она работает без нареканий и сбоев. Но и для своего ценового сегмента есть ряд явных плюсов, касаются они установки S-IPS экрана с HD разрешением, поддержки LTE и наличия ярких расцветок корпуса. Не понравиться может поддержка только 2 касаний сенсорным слоем, только 1 Гбайт оперативной памяти и предустановленный софт в память.
BQ-5001L Contact получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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