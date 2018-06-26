Обзор BQ-5001L Contact. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежей

Технология бесконтактных платежей поддерживается в большинстве российских магазинов и компаниях, оказывающих услуги. Прошли первые опасения, надежность такой оплаты уже подтверждена временем. И если раньше эти чипы внедрялись только в единичные модели верхнего ценового сегмента, то теперь ей уже могут начать пользоваться владельцы и недорогих смартфонов. Одним из таких инновационных смартфонов стал BQ-5001L Contact с поддержкой NFC.

BQ-5001L Contact обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется BQ-5001L Contact в компактной коробке с изображением смартфона и данными по его главным характеристикам. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, кабель microUSB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

BQ-5001L Contact вышел сразу в пяти разных расцветках корпуса, среди которых синяя, золотая, красная, серебристая и черная. Со своей стороны рекомендуем выбрать яркий вариант исполнения. Так, например, красный в сочетании с белой лицевой панелью, выглядит ярко и сочно, на уровень лучше, чем «одноклассники».

Основным материалом корпуса выступает пластик. Текстура задней крышки напоминает алюминий, за счет вкраплений серебристых точек.

Сборка проведена хорошо, зазоры и люфт отдельных элементов не замечены. Крышка не продавливается под давлением пальцев.

Конструкция разборная. На внутренней стороне крышки можно обратить внимание на нанесенный на нее модуль NFC с контактной группой. Расположение его характерно, удобно будет прикладывать смартфон к терминалу без изменения хвата.

Внутри владельцу доступны съемный аккумулятор, отсек под карту памяти формата microSD, два разъема под SIM. Горячую замену эти разъемы не поддерживают, для установки потребуется предварительный демонтаж аккумулятора.

На верхней грани аудиоразъем под проводные наушники, снизу по центру microUSB. Справа кнопка включения и спаренная качелька громкости.

По центру у BQ-5001L Contact выведен объектив основной камеры с хромированной окантовкой. Ниже светодиодная вспышка. Решетка динамика с небольшим выступом. При ношении в руке очень часто динамик будет перекрываться.

Лицевая сторона с защитным стеклом и дополнительной пленкой. Рамки вокруг экрана белоснежные, в сочетании с эффектом 2.5D выглядит аккуратно и стильно.

На нижней рамке три сенсорные кнопки без подсветки. Сверху датчики приближения и освещения, разговорная решетка динамика и объектив фронтальной камеры.

Основные элементы находятся в пределах быстрой доступности. В руке лежит удобно, не выскальзывает.

Экран

Изображение выводится на 5-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 720 на 1280 пикселей. Качество экрана хорошее, особенно если брать в расчет то, что очень часто конкуренты в этом ценовом сегменте все еще пользуются TN.

Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Максимальный уровень яркости недостаточно высок для комфортной эксплуатации под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой распознает два касания.

Начинка

За работу системы отвечает двухъядерный процессор MediaTek MT6737 с ядрами Cortex-A53. Графическое ядро Mali-T720. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

Да, тут нет рекордного быстродействия флагманов, но и за возможность играть в сложные игры переплачивать готов далеко не каждый. На социальные сети, мессенджеры и браузер его быстродействия хватает. Владельцу нужно будет следить за объемом занимаемой приложениями памяти.

Связь

В BQ-5001L Contact реализована поддержка LTE cat.4, с российскими SIM-картами с загрузкой и голосовым общением проблем за время тестов замечено не было. Однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.0 с A2DP. На старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд, точность позиционирования даст возможность эксплуатации навигационного софта в автомобиле.

Аккумулятор

Батарейка с емкостью в 2000 мАч дает около 3.5 часов активной работы в сети с включенным на максимальной яркости экраном. Игры разрядят уже через 2 часа.

Вероятнее всего, в течение рабочего дня будет требоваться дополнительный сеанс зарядки. График разрядки и зарядки равномерный. На восстановление заряда потребуется около 2 часов комплектным адаптером.

Камера

Основная камера с разрешением 5 Мп, фронтальная на 2 Мп. Качество детализации нельзя назвать высоким, но в дневное время можно будет сделать снимки с хорошим качеством. Используется стандартное приложение из пакета Google. Настройки и режимы съемки.

Софт

Установлена операционная система Android 7.0 без сторонней оболочки. В память устройства добавлены приложения, рекомендуем освободить память после первого включения. Все лишние приложения удаляются без необходимости получения root-доступа.

Итоги по BQ-5001L Contact

Главной «фишкой» BQ-5001L Contact стала поддержка бесконтактных платежей, тут она работает без нареканий и сбоев. Но и для своего ценового сегмента есть ряд явных плюсов, касаются они установки S-IPS экрана с HD разрешением, поддержки LTE и наличия ярких расцветок корпуса. Не понравиться может поддержка только 2 касаний сенсорным слоем, только 1 Гбайт оперативной памяти и предустановленный софт в память.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".