Обзор BQ-5005L Intense. Недорогой смартфон с емкой батаерейкой

Компания BQ не так давно провела презентацию серии новых смартфонов на российском рынке. У нас появилась возможность изучить и поделиться опытом эксплуатации недорогой модели BQ-5005L Intense, получивший четырехъядерный процессор, 2 и 16 Гбайт памяти, основной модуль камеры с двумя объективами, поддержку LTE и сканер отпечатка пальца. Интересен он будет еще и в вопросе времени автономной работы, он стал самым долгоиграющим в модельной линейке этого производителя.

BQ-5005L Intense обзор

Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется BQ-5005L Intense в компактной коробке с изображением смартфона и подробной таблицей с характеристиками.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.BQ-5005L Intense вышел в нескольких версиях цветового исполнения: черный, золотистый и серый. Общие габариты составляют 145.4 x 73.2 x 11.6 мм при весе в 210 грамм

Задняя крышка с текстурой под шлифованный металл, сверху и снизу вставки из пластика с мелкоячеистым рисунком.

Смартфон удобно лежит в руке, но увеличенный вес аккумулятора все же ощущается. Корпус собран качественно, крышка не прогибается под давлением пальцев.

Сдвоенный блок основной камеры смещен в левый угол, он не выступает за пределы корпуса. Рядом с ним светодиодная вспышка.

Сканер отпечатка пальца хорошо определяется слепым методом за счет небольшого углубления относительно рабочей плоскости крышки. В памяти сканера можно хранить несколько пальцев. Срабатывает быстро и точно.

Лицевая сторона смартфона защищена стеклом с эффектом 2.5D. Дополнительно на экран нанесена пленка. Рамки вокруг экрана традиционной ширины.

На верхней выведены разговорная решетка динамка, объектив фронтальной камеры, датчик приближения и освещения. Снизу три сенсорных кнопки без подсветки.

Сверху у BQ-5005L Intense аудиоразъем и microUSB. Справа кнопка включения и качелька громкости. Боковой торец с закругленными углами.

Экран

Корпус разборный, под крышкой расположены два отдельных отсека под SIM-карты и слот для карты памяти microSD.Изображение выводится на 5-дюймовый IPS дисплей с HD разрешением. Углы обзора широкие, между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Поддерживается адаптивная регулировка яркости.

Начинка

Подсветка равномерна по всей площади. Детализация достаточна для комфортной работы с интерфейсом, текстом и просмотра фильмов. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно, распознает до пяти одновременных касаний.За работу отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6737. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Уровня быстродействия достаточно с учетом позиционирования этого смартфона.

Проблем не возникает с рабочими приложениями, клиентами социальных сетей. Можно поиграть в игры со сложной графикой. Во время продолжительной нагрузки крышка заметно не нагревается.

Связь

Аккумулятор

BQ-5005L Intense поддерживает работу в сетях 4G. Проблем с SIM-картами российских операторов не наблюдалось. Связь стабильна, микрофон с достаточной чувствительностью. Модули Bluetooth и однодиапазонный Wi-Fi. На холодный старт навигационного модуля уходит около 40-50 секунд. Точности позиционирования достаточно для использования этого смартфона в качестве навигатора в автомобиле.Емкость встроенного аккумулятора составляет 6000 мАч. С учетом используемой платформы, её хватает на 2-2.5 дня работы в обычных сценариях эксплуатации. При активной эксплуатации в течение всего дня с играми, доступом в сеть и просмотром фильмов, зарядка может потребоваться ближе к завершению рабочего дня. На восстановление заряда комплектным адаптером уходит около 4 часов.

Камера

Основной модуль камеры представляет собой связку из 8 и 2 Мп сенсоров. Поддерживается выбор точку фокусировки и степень размытия фона. Смартфон предлагает режим HDR и панорамную съемку. Есть детальные настройки с выбором эффектов. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Качество снимков хорошее при наличии достаточного уровня освещения.

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 7.0 без дополнительных надстроек. В память добавлены приложения UC Browser, Nine Store, Яндекс.Браузер, Сбербанк, новостное приложение. Поддерживаются беспроводные обновления.

Итоги по BQ-5005L Intense

BQ-5005L Intense – хорошо сбалансированный смартфон, предлагающий пользователю доступ к сервиса Google, мессенджерам, клиентам социальных сетей, браузеру и другим рабочим приложениям. Относительно предложений конкурентов к его преймуществам отнесем длительное время автономной работы и сканер отпечатка пальца. Не подкачали объем памяти, дисплей, версия программного обеспечения и качество снимков.