Обзор BQ-5008L Brave. Недорогой LTE-смартфон с усиленным стеклом

На прошлой неделе мы проводили тестирование смартфона BQ-5206L Balance с емкой батарейкой. Сейчас же в центре внимания будет еще одна новинка BQ-5008L Brave, оснащенная стеклом, устойчивым к повреждениям, LTE-модулем и 2/16 Гбайт памяти. Этот смартфон относится к доступному ценовому сегменту.

BQ-5008L Brave обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте со смартфоном покупатель получает блок питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с характерным оформлением.

Внешний вид

Вышел BQ-5008L Brave в золотистой, черной и темно-серой расцветках корпуса. У нас на тестах строгий черный вариант.

На какие-то эксклюзивные дизайнерские изыски в этом ценовом сегменте рассчитывать не стоит, но это моноблок со строгим исполнением.

Основным материалом корпуса выступает пластик. Крышка плотно прилегает к корпусу, не продавливается, не скрипит и не люфтит.

В верхнем углу расположен объектив основной камеры, не выступающий за пределы корпуса. Под ним светодиодная вспышка.

Ниже решетка основного динамика с небольшим выступом, приподнимающим корпус при расположении спинкой вверх.

На верхнем торце разъем microUSB с поддержкой OTG, аудиоразъем под проводное подключение наушников.

Крышка съемная, под ней скрывается съемная батарейка, два отдельных слота SIM и отсек под карту памяти microSD.

Лицевая сторона BQ-5008L Brave защищена ударопрочным стеклом. Дополнительно на него нанесена пленка с завода. Рамки вокруг экрана характерной толщины.

Нижняя центральная кнопка стилизована под диафрагму фотоаппарата. По краям от нее по одной сенсорной кнопке.

Сверху разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения, а также светодиодный индикатор.

Экран

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не дребезжат и не люфтят.Установлен 5-дюймовый дисплей с разрешением HD. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Настроен экран хорошо, есть запас для регулировки уровня яркости. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.

Начинка

За работу смартфона отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6737V/W, работающий на частоте 1.3 ГГц. Пользователю предлагается 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти формата microSD объемом до 64 Гбайт.

Нехватки быстродействия смартфон не испытывает, приложения открываются быстро, браузер не зависает с большим количеством открытых вкладок, можно будет поиграть в играх.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE. С российскими SIM-картами работает BQ-5008L Brave стабильно, голос передается чистым. Однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. На старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд.Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 2500 мАч. Его хватает на 4.5 часа в активном сценарии эксплуатации. Игра разрядит уже через 3 часа. Привычная активность позволит эксплуатировать его в течение рабочего дня. На восстановление заряда комплектным адаптером уйдет 2 часа.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп. Используется приложение из пакета Google. Камера демонстрирует хорошее качество съемки при достаточном уровне освещения. Автофокус цепкий. Есть творческие режимы съемки и ручные настройки.

Софт

Установлена операционная система Android 7.0 без стороннего лаунчера. В память предустановлены дополнительные приложения, из которых только часть можно будет получить без root-доступа. Поддерживаются обновления по воздуху, вероятнее всего, выхода Android 8.0 ждать не стоит.

Итоги по BQ-5008L Brave

BQ-5008L Brave предлагает хороший набор опций, выверенный дизайн, поддержку LTE и добротное качество сборки. К его особенностям отнесем установку стекла повышенной прочности, обеспечивающего страховку при случайных падениях. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.