Обзор BQ 5515L Fast. Недорогой смартфон со сканером пальца и LTE

В центре внимания сегодня у нас новый смартфон BQ 5515L Fast. Недорогая модель с 5.5-дюймовым экраном, актуальной версией операционной системой Android 8.1, 2 и 16 Гбайт памяти, а также поддержкой LTE. Помимо этого, пользователь сможет воспользоваться возможностями сдвоенной основной камерой и сканером отпечатка пальца.

BQ 5515L Fast обзор

Рекомендованная стоимость его для российского рынка составляет 6490 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным ярко-красным оформлением. Изучив информацию на коробке можно будет составить полное представление по техническим характеристикам и особенностям. Комплект включат зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен BQ 5515L Fast в аккуратном корпусе с закругленными углами. Визуально смартфон производит приятное впечатление.

Доступно на выбор три расцветки корпуса: черная, темно-синяя и серая. Основным материалом выступает пластик, напоминающий по тактильным ощущениям металл.

В верхней зоне крышки сканер отпечатка пальца с аккуратным шлицем по периметру. Он хорошо определяется слепым методом. Сканер работает быстро и точно.

Модуль основной камеры с хромированной окантовкой. Два объектива разделены светодиодной вспышкой.

Корпус разборный. Под крышкой расположены съемный аккумулятор, две SIM и слот для карты памяти формата microSD.

Собран корпус добротно, крышка не продавливается под давлением пальцев. Не скрипит и не люфтит. Основные элементы управления в быстрой доступности.

На правой грани у BQ 5515L Fast раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Зафиксированы хорошо, ход ровный, не люфтят.

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. Антибликового и олеофобного покрытия нет. Сенсорный ряд кнопок перенесен в интерфейс.

На верхней рамке экрана объектив фронтальной камерой, вторая светодиодная вспышка, датчики приближения и освещения. Оба разъема на верхней грани, тут аудиоразъем под проводное подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

Экран

Начинка

На борту 5.5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 960 на 480 пикселей. Воздушной прослойки между матрицей и защитным стеклом нет. Углы обзора широкие. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. Под прямыми солнечными лучами экран BQ 5515L Fast слепнет. Сенсорный слой распознает только два одновременных касания.За работу системы отвечает процессор MTK6739WA с тактовой частотой 1500 МГц. Под хранение данных доступно 16 Гбайт памяти. 2 Гбайт оперативной памяти. Поддерживаются емкие карты памяти. Явных проблем с запуском распространённых приложений, браузером и клиентами социальных сетей не наблюдалось. Можно будет поиграть в игры с несложной графикой.

Связь

Аккумулятор

4G-модуль с двумя SIM работает стабильно. Сигнал принимает умеренно, голос передает чистым, скорость загрузки файлов высокая. Bluetooth 4.01 c A2DP. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. GPS модуль на холодный старт уходит около 30-40 секунд. Смартфон можно использовать в качестве навигатора.Постоянно работающий экран со смешанным режимом работы потребует зарядку через 5 часов. В максимальной нагрузке при запуске игр разрядка пройдет через 3 часа. За автономную работу BQ 5515L Fast отвечает батарейка с емкостью 2500 мАч. Быстрая зарядка не поддерживается.

Камера

Основная камера с разрешением 8 Мп дополнена вторым модулем с разрешением 0.3 Мп. В приложении добавлена возможность размыть фон. При условии достаточного уровня освещения, снимки получаем хорошего качества. Фронтальная камера с разрешением 2 Мп.

Софт

Итоги по BQ 5515L Fast

Предустановлена операционная система Google Android 8.1, дополненная софтом и оболочкой Яндекс. Все лишнее можно будет удалить без получения root доступа.BQ 5515L Fast – хорошо сбалансированный смартфон с поддержкой LTE. При своей невысокой стоимости предлагается аккуратный дизайн, достаточный объем памяти, IPS-экран с широкими углами обзора, двойную основную камеру, актуальную версию программного обеспечения. Не устроить может поддержка сенсорным слоем только двух одновременных касаний.