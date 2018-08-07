Обзор BQ 5515L Fast. Недорогой смартфон со сканером пальца и LTE

2018-08-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 5515L Fast; [139]
В центре внимания сегодня у нас новый смартфон BQ 5515L Fast. Недорогая модель с 5.5-дюймовым экраном, актуальной версией операционной системой Android 8.1, 2 и 16 Гбайт памяти, а также поддержкой LTE. Помимо этого, пользователь сможет воспользоваться возможностями сдвоенной основной камерой и сканером отпечатка пальца.

BQ 5515L Fast

Рекомендованная стоимость его для российского рынка составляет 6490 рублей.

BQ 5515L Fast обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным ярко-красным оформлением. Изучив информацию на коробке можно будет составить полное представление по техническим характеристикам и особенностям. Комплект включат зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BQ 5515L Fast

Внешний вид

Выполнен BQ 5515L Fast в аккуратном корпусе с закругленными углами. Визуально смартфон производит приятное впечатление.

BQ 5515L Fast

Доступно на выбор три расцветки корпуса: черная, темно-синяя и серая. Основным материалом выступает пластик, напоминающий по тактильным ощущениям металл.

BQ 5515L Fast

В верхней зоне крышки сканер отпечатка пальца с аккуратным шлицем по периметру. Он хорошо определяется слепым методом. Сканер работает быстро и точно.

BQ 5515L Fast

Модуль основной камеры с хромированной окантовкой. Два объектива разделены светодиодной вспышкой.

BQ 5515L Fast

Корпус разборный. Под крышкой расположены съемный аккумулятор, две SIM и слот для карты памяти формата microSD.

BQ 5515L Fast

Собран корпус добротно, крышка не продавливается под давлением пальцев. Не скрипит и не люфтит. Основные элементы управления в быстрой доступности.

BQ 5515L Fast

На правой грани у BQ 5515L Fast раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Зафиксированы хорошо, ход ровный, не люфтят.

BQ 5515L Fast

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. Антибликового и олеофобного покрытия нет. Сенсорный ряд кнопок перенесен в интерфейс.

BQ 5515L Fast

На верхней рамке экрана объектив фронтальной камерой, вторая светодиодная вспышка, датчики приближения и освещения. Оба разъема на верхней грани, тут аудиоразъем под проводное подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

BQ 5515L Fast

Экран

На борту 5.5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 960 на 480 пикселей. Воздушной прослойки между матрицей и защитным стеклом нет. Углы обзора широкие. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. Под прямыми солнечными лучами экран BQ 5515L Fast слепнет. Сенсорный слой распознает только два одновременных касания.

Начинка

За работу системы отвечает процессор MTK6739WA с тактовой частотой 1500 МГц. Под хранение данных доступно 16 Гбайт памяти. 2 Гбайт оперативной памяти. Поддерживаются емкие карты памяти. Явных проблем с запуском распространённых приложений, браузером и клиентами социальных сетей не наблюдалось. Можно будет поиграть в игры с несложной графикой.

BQ 5515L Fast

BQ 5515L Fast

Связь

4G-модуль с двумя SIM работает стабильно. Сигнал принимает умеренно, голос передает чистым, скорость загрузки файлов высокая. Bluetooth 4.01 c A2DP. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. GPS модуль на холодный старт уходит около 30-40 секунд. Смартфон можно использовать в качестве навигатора.

Аккумулятор

Постоянно работающий экран со смешанным режимом работы потребует зарядку через 5 часов. В максимальной нагрузке при запуске игр разрядка пройдет через 3 часа. За автономную работу BQ 5515L Fast отвечает батарейка с емкостью 2500 мАч. Быстрая зарядка не поддерживается.

BQ 5515L Fast

BQ 5515L Fast

Камера

Основная камера с разрешением 8 Мп дополнена вторым модулем с разрешением 0.3 Мп. В приложении добавлена возможность размыть фон. При условии достаточного уровня освещения, снимки получаем хорошего качества. Фронтальная камера с разрешением 2 Мп.

BQ 5515L Fast

BQ 5515L Fast

BQ 5515L Fast

BQ 5515L Fast

BQ 5515L Fast

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 8.1, дополненная софтом и оболочкой Яндекс. Все лишнее можно будет удалить без получения root доступа.

Итоги по BQ 5515L Fast

BQ 5515L Fast – хорошо сбалансированный смартфон с поддержкой LTE. При своей невысокой стоимости предлагается аккуратный дизайн, достаточный объем памяти, IPS-экран с широкими углами обзора, двойную основную камеру, актуальную версию программного обеспечения. Не устроить может поддержка сенсорным слоем только двух одновременных касаний.

Комментарии:
Oppo A3s и его функции ...
Oppo A3s и его функции Компания Oppo выпустила смартфон среднего класса.Девайс имеет в наличии модуль геопозиционирования GPS, р...
Модный смартфон Moto Z3...
Модный смартфон Moto Z3Компания Moto выпустила новый бюджетный смартфон. Весит будущий флагман 156 граммов и имеет размеры 156,...
Nubia Red Magic мощный смартфон ...
Nubia Red Magic мощный смартфон Первый выпуск Nubia Red Magic имел два цветовых варианта: черный корпус с отдельными элементами красного ...
ZOJI HOMTOM Z9 отдают со скидкой...
ZOJI HOMTOM Z9 отдают со скидкойВ последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди пользователей. Яркий т...
Корпус MasterBox MB530P выглядит интерес...
Корпус MasterBox MB530P выглядит интересОфициально представлен интересный корпус от компании Cooler Master под названием MasterBox MB530P. Это кр...
HTC увольняет сотрудников...
HTC увольняет сотрудниковКомпания HTC продолжает терять прибыль с огромной скоростью. За прошлый месяц компания продала так мало п...
Xiaomi Black Plus NFC стоит всего 35 дол...
Xiaomi Black Plus NFC стоит всего 35 долНекоторые пользователи очень ждали Xiaomi Black Plus NFC и теперь они могут вполне спокойно заказывать ус...
Logitech Powered зарядит ваш iPhone...
Logitech Powered зарядит ваш iPhoneКомпания Apple еще прошлой осенью рассказала о своем желании выпускать беспроводную зарядку для своих сма...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BQ 5515L Fast. Недорогой смартфон со сканером пальца и LTEОбзор BQ 5515L Fast. Недорогой смартфон со сканером пальца и LTE
Обзор Mio MiVue C328. Видеорегистратор с конденсаторомОбзор Mio MiVue C328. Видеорегистратор с конденсатором
Обзор Vivo Nex S 8/128GB. Технологичный, но очень спорный флагманОбзор Vivo Nex S 8/128GB. Технологичный, но очень спорный флагман
Обзор игрового ноутбука Alienware 17 R4Обзор игрового ноутбука Alienware 17 R4
Обзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1). Моддинговые кабели питания с индивидуальной оплеткойОбзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1). Моддинговые кабели питания с индивидуальной оплеткой
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Не...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. НеДлительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная мо...
Развитие World of Warships...
Развитие World of WarshipsКогда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки д...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. Отл...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. ОтлВ последнее время пользователи стали больше любить компактные камеры. Вероятно, таскать в путешествия или...
Обзор Castle Creeps TD. Красиво и просте...
Обзор Castle Creeps TD. Красиво и простеКогда-то давно, во времена появления первых смартфонов, игры жанра TD были невероятно популярными среди г...
Предварительный обзор Huawei Honor Magic...
Предварительный обзор Huawei Honor MagicНекоторое время назад компания Huawei показала новый ноутбук Honor MagicBook, который очень понравился по...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. Ки...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. КиДостаточно часто производители мобильных телефонов выпускают не новые модели, а улучшенные версии уже усп...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooУ большинства пользователей современные планшеты используются лишь в качестве развлекательного инструмент...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого ...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого Довольно часто разработчики просто отказываются создавать уникальные игровые проекты и выпускают очередно...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неп...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. НепИгровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и по...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо де...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо деВ последнее время вы можете заметить стремительное развитие всех крупных игровых мобильных проектов в нап...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirS...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirSМногие пользователи уверены, что квадрокоптер — довольно дорогое устройство. На самом деле есть масса дос...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММО...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММОЯ очень люблю ММО-игры, так как это неплохой способ проводить время вечерами без переживаний о лигах, рей...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor