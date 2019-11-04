Обзор BQ 5731L Magic S. Недорогой камерофон с NFC

2019-11-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 5731L Magic S; [47]
Не так давно стартовали продажи камерофона BQ 5731L Magic S. Эта недорогая и яркая модель, получила 16 Мп фронтальную и основную камеру. Помимо этого, на борту Full HD+ дисплей и модуль бесконтактных платежей. Вместе с ним были также анонсированы BQ 5730L Magic С с HD-экраном, а также BQ-6040L Magic с 6.09 дюймовым экраном. Все новинки поддерживают систему бесконтактных платежей и предлагают актуальное техническое оснащение. Изучаемый нами Magic S старший в этой серии.

BQ 5731L Magic S

К моменту публикации продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ 5731L Magic S обзор

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, техническую документацию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

BQ 5731L Magic S

Внешний вид

Несмотря на то, что смартфон стоит дешевле 10000 рублей, уделили повышенное внимание внешнему виду. Предлагаются три разные расцветки: черная, красная и сиреневая.

BQ 5731L Magic S

И дело тут не только в самих цветах, применен градиент. Выглядит отлично, особенно при попадании лучей света. Как итог, визуально и по качеству сборки, он не уступает моделям более высокого ценового сегмента.

BQ 5731L Magic S

Корпус BQ 5731L Magic S неразборный. С левой стороны скрывается выдвижной лоток с тремя отдельными отсеками. Владелец сможет воспользоваться двумя SIM и при этом расширить место под хранение данных.

BQ 5731L Magic S

С противоположной стороны. Кнопка включение и качелька регулировки громкости. Кнопки окрашены в цвет корпуса.

BQ 5731L Magic S

Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными углами. В верхней зоне расположен выступ с решеткой динамика и фронтальной камерой.

BQ 5731L Magic S

На верхнем торце аудиоразъем под подключение наушников. Снизу microUSB, по краям от которого аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Встроенный динамик достаточно громкий.

BQ 5731L Magic S

На задней крышке выведена активная зона сканера отпечатка пальца. Она хорошо определяется слепым методом. Срабатывает быстро и точно.

BQ 5731L Magic S

В верхнем углу объектив основной камеры с двумя объективами. Ниже светодиодная вспышка.

BQ 5731L Magic S

Крышка прилегает к корпусу плотно. При сдавливании не прогибается. В плане эргономики каких-либо нареканий к нему нет.

Экран

На борту 5.84-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2280x1080. Плотность пикселей выше большинства одноклассников и даже моделей более дорогого сегмента. Углы обзора широкие. Картинка выглядит приятной. Есть адаптивная регулировка. Края не засвечиваются. На нажатия экран реагирует точно.

BQ 5731L Magic S

Начинка

За воспроизведение отвечает восьмиядерный процессор UNISOC SC9863A с ядрами Cortex-A55 и графикой PowerVR GE8322. Выполнен он по 28нм техпроцессу. Доступны 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Интерфейс работает без зависаний.

BQ 5731L Magic S

Связь

Установленный модуль NFC в BQ 5731L Magic S дает возможность совершать бесконтактные платежи. Проблем с терминалами в магазинах у нас не возникало. Поддерживается работа в сетях LTE.

Аккумулятор

Под крышкой установлен несъемный аккумулятор с емкостью 3650 мАч. Её хватает примерно на 9 часов в смешанной нагрузке с экраном, работающим на максимальной яркости. График разрядки равномерный. На восстановление заряда уйдет около 3 часов.

BQ 5731L Magic S

Камера

Основная и фронтальная камеры с разрешением 16 Мп. Тот самый случай, когда селфи не уступают по качеству портретам снятым на основную камеру. Актуально с учетом роста популярности съемки влогов и общения в видеозвонками в мессенджерах. Поддерживается режим украшения лица.

BQ 5731L Magic S

BQ 5731L Magic S

BQ 5731L Magic S

BQ 5731L Magic S

BQ 5731L Magic S

Цвета передаются точными. Резкость держится по всей площади кадра. Автофокус срабатывает быстро. Доступен профессиональный режим с тонкой настройкой параметров съемки.

BQ 5731L Magic S

BQ 5731L Magic S

BQ 5731L Magic S

Видео пишет в Full HD разрешении.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9.0 с дополнительным набором программ. За время тестов смартфон получал обновления.

BQ 5731L Magic S

Итоги по BQ 5731L Magic S

BQ 5731L Magic S – станет удачным выбором при поиске смартфона до 9000 рублей, предлагая владельцу камеры с высоким разрешением, поддержку бесконтактных платежей, экран с FHD+ разрешением и эффектный градиент задней крышки. Для тех, кто хочет сэкономить доступны BQ 5730L Magic С и BQ-6040L Magic за 6990 и 7990 рублей соотвественно.

Комментарии и отзывы BQ 5731L Magic S
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