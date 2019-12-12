Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?

Не так давно стартовали продажи смартфона BQ 5732L Aurora SE с процессором Helio P60. Новинка оснащена 5.86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, процессором Helio P60 с искусственным интеллектом, камерой с дополнительными режимами съемки, 3 и 32 Гбайт оперативной памяти. Здесь же есть сканер отпечатка пальца и аккумулятора с емкостью 3000 мАч.

BQ 5732L Aurora SE обзор

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Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Вышел смартфон в трех расцветках корпуса: черной, фиолетовой и синей. Есть эффект градиента. Выглядит привлекательно.

BQ 5732L Aurora SE выполнен в формате неразборного моноблока. Пара SIM ставятся в выдвижной лоток. Вместо одной из SIM можно будет поставить карту памяти формата microSD объемом до 256 Гбайт.

На правом торце находятся кнопка включения и качелька громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Зарядка и синхронизация с ПК проводится через USB Type-C разъем. Находится он на нижнем торце. Рядом микрофон и основной динамик.

Поддерживаются проводные наушники. Аудиоразъем на верхнем торце. Есть микрофон шумоподавления.

Задняя крышка выполнена из стекла с закругленными углами. По центру расположена активная зона сканера отпечатка пальца. Выше модуль основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой.

Установлен экран с вырезом в верхней части. В этой зоне находятся датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры и разговорная решетка динамика.

Экран

5.86-дюйиовый дисплей с разрешением 1520x720 HD+. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Между экраном и защитным стеклом отсутствует воздушная прослойка. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Под крышкой BQ 5732L Aurora SE скрывается восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с тактовой частой 2 ГГц. Доступны 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. С учетом стоимости в 7.5 тысяч рублей, объем памяти хороший. Поддерживаются карты памяти. Интерфейс работает плавно. Можно будет поиграть в игры с невысоким уровнем графики.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE. Проблем с качеством приема замечено не было. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 4.2.В смешанном сценарии с максимальным уровнем яркости работает до 5 часов. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 3000 мАч. В смешанном сценарии вполне хватит на весь рабочий день.

Камера

Основная камера с двумя модулями: 13 и 5 Мп. Вторая камера измеряет глубину резкости и размывает задний фон. В приложении есть режимы с масками, бьюти съемкой. В дневное время фотоснимки с хорошей четкостью. Автофокус работает быстро.

Софт

Фронтальная камера с 8 Мп модулем. Для нее также доступны творческие режимы. Видео пишут в разрешении Full HD.Предустановлена операционная система Android 9 без сторонней оболочки. В память добавлены игры и партнерские приложения. Получает беспроводные обновления.

Итоги по BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE – недорогой смартфон с актуальным наполнением. Дисплей с широкими углами обзора, сканер отпечатка пальца, привлекательный внешний вид, несколько цветовых расцветок, двухдиапазонный Wi-Fi, восьмиядерный процессор, 3 и 32 Гбайт памяти, камеры с дополнительными режимами. Не устроить могут предустановленные в память игры.