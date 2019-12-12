Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?

2019-12-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 5732L Aurora SE; [167]
Не так давно стартовали продажи смартфона BQ 5732L Aurora SE с процессором Helio P60. Новинка оснащена 5.86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, процессором Helio P60 с искусственным интеллектом, камерой с дополнительными режимами съемки, 3 и 32 Гбайт оперативной памяти. Здесь же есть сканер отпечатка пальца и аккумулятора с емкостью 3000 мАч.

BQ 5732L Aurora SE

Продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ 5732L Aurora SE обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

BQ 5732L Aurora SE

Внешний вид

Вышел смартфон в трех расцветках корпуса: черной, фиолетовой и синей. Есть эффект градиента. Выглядит привлекательно.

BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE выполнен в формате неразборного моноблока. Пара SIM ставятся в выдвижной лоток. Вместо одной из SIM можно будет поставить карту памяти формата microSD объемом до 256 Гбайт.

BQ 5732L Aurora SE

На правом торце находятся кнопка включения и качелька громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

BQ 5732L Aurora SE

Зарядка и синхронизация с ПК проводится через USB Type-C разъем. Находится он на нижнем торце. Рядом микрофон и основной динамик.

BQ 5732L Aurora SE

Поддерживаются проводные наушники. Аудиоразъем на верхнем торце. Есть микрофон шумоподавления.

BQ 5732L Aurora SE

Задняя крышка выполнена из стекла с закругленными углами. По центру расположена активная зона сканера отпечатка пальца. Выше модуль основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой.

BQ 5732L Aurora SE

Установлен экран с вырезом в верхней части. В этой зоне находятся датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры и разговорная решетка динамика.

BQ 5732L Aurora SE

Экран

5.86-дюйиовый дисплей с разрешением 1520x720 HD+. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Между экраном и защитным стеклом отсутствует воздушная прослойка. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

BQ 5732L Aurora SE

Начинка

Под крышкой BQ 5732L Aurora SE скрывается восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с тактовой частой 2 ГГц. Доступны 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. С учетом стоимости в 7.5 тысяч рублей, объем памяти хороший. Поддерживаются карты памяти. Интерфейс работает плавно. Можно будет поиграть в игры с невысоким уровнем графики.

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. Проблем с качеством приема замечено не было. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 4.2.

Аккумулятор

В смешанном сценарии с максимальным уровнем яркости работает до 5 часов. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 3000 мАч. В смешанном сценарии вполне хватит на весь рабочий день.

BQ 5732L Aurora SE

Камера

BQ 5732L Aurora SE

Основная камера с двумя модулями: 13 и 5 Мп. Вторая камера измеряет глубину резкости и размывает задний фон. В приложении есть режимы с масками, бьюти съемкой. В дневное время фотоснимки с хорошей четкостью. Автофокус работает быстро.

BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE

Фронтальная камера с 8 Мп модулем. Для нее также доступны творческие режимы. Видео пишут в разрешении Full HD.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9 без сторонней оболочки. В память добавлены игры и партнерские приложения. Получает беспроводные обновления.

BQ 5732L Aurora SE

Итоги по BQ 5732L Aurora SE

BQ 5732L Aurora SE – недорогой смартфон с актуальным наполнением. Дисплей с широкими углами обзора, сканер отпечатка пальца, привлекательный внешний вид, несколько цветовых расцветок, двухдиапазонный Wi-Fi, восьмиядерный процессор, 3 и 32 Гбайт памяти, камеры с дополнительными режимами. Не устроить могут предустановленные в память игры.

Комментарии и отзывы BQ 5732L Aurora SE
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