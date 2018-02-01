Обзор BQ BQ-6000L Aurora. Смартфон с 4 камерами и экраном 18:9

В начале текущего года был анонсирован выход смартфона BQ BQ-6000L Aurora, получивший сразу ряд интересных инженерных решений, среди которых: экран с соотношением сторон 18:9, разблокировка с помощью камеры, начинка с высоким уровнем быстродействия, большой объем встроенной памяти и сразу четыре камеры. Еще год назад такие характеристики были доступны только во флагманских моделях и были недоступны для большинства пользователей. Сейчас же все можно получить при скромных финансовых вложениях.

BQ BQ-6000L Aurora обзор

Насколько хорошим оказался этот смартфон в сценариях повседневной эксплуатации и с какими подводными камнями может столкнуться владелец, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Комплектация

Поставляется BQ Aurora в коробке из плотного картона с изображением смартфона и подробными данными по его характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает USB-кабель, зарядное устройство, скрепку для лотка, защитную пленку, набор технической документации.Выполнен BQ Aurora с заделом на премиальность. Касается это не только дизайна, но и общей эргономикой. Вышел смартфон в черном и золотистом вариантах исполнения.

Тыльная сторона корпуса выполнена из алюминия с матовым покрытием. Конструкция не разборная. Верхняя и нижняя часть крышки с пластиковыми вставками, скрывающими антенны модулей связи.

Собран добротно, все элементы подогнаны к друг другу без зазоров. При сдавливании крышка не скрипит.

Боковой торец закругленный, в руке ощущается хорошо. Но стоит понимать, что увеличенная диагональ дисплея накладывает свои ограничения на доступность отдельных зон дисплея.

На правой грани кнопка включения и качелька громкости. За счет наличия шероховатой текстуры на кнопке включения, оно хорошо позиционируется слепым методом.

Основной модуль камеры с двумя линзами и светодиодной вспышкой, немного выступает за пределы корпуса. Под блоком камеры зона сканера отпечатка пальца.

Работает сканер без нареканий, палец определяется точно, в памяти можно хранить до пяти пальцев. Дополнительно к этому методу поддерживается технология Face Unlock.

Фронтальная стороны BQ Aurora защищена стеклом с эффектом 2.5D. Изначально с завода нанесена защитная пленка.

Нижний ряд кнопок перенесен в интерфейс. На верхней рамке разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения, а также две селфи-камеры с разным разрешением и углом обзора.

Оба разъема сосредоточены на нижнем торце. Тут microUSB, решетка основного динамика, микрофон и аудиоразъем для подключения наушников.

Экран

Используется гибридный лоток, пользователю нужно будет выбрать между дополнительной SIM-картой или картой памяти. С учетом объема встроенной памяти эту особенность нельзя назвать минусом.Изображение выводится на 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Разрешение составляет 1440 на 720 пикселей. Разрешение вполне комфортно позволяет читать, смотреть фотографии и взаимодействовать с интерфейсом. Качество используемой матрицы хорошее. Запас максимальной яркости высокий, поддерживается адаптивная регулировка. Между защитном стеклом и матрицей нет воздушной прослойки, углы обзора широкие.

Начинка

Есть олеофобное и антибликовое покрытие. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.С быстродействием тоже все в порядке. Используется зарекомендовавший себя чип MediaTek Helio P25 с восемью ядрами Cortex A53, работающими на частоте 2.6 ГГц. Встроенная графика Mali-T880. Доступны 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенный. Такие объемы не встречались ранее в этом ценовом сегменте. Плюс поддерживаются карты памяти объемом до 256 Гбайт. С играми все в порядке, но с одним ограничением, эта платформа не поддерживает Vulkan API.

Связь

Аккумулятор

BQ Aurora поддерживает работу в сетях 4G с полным спектром, используемых российскими операторами частот. Проблем с качеством приема сигнала нет, скорости загрузки файлов высокая, голос передается чистым. Bluetooth и двухчастотный Wi-Fi. На холодный старт навигационного модуля уходит в среднем 15-20 секунд. Точность позиционирования позволяет использовать его в качестве навигатора.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4010 мАч. Выше, чем в среднем по рынку. В типовых сценариях он работает до 11-11.5 часов без необходимости зарядки. Графики разрядки и зарядки равномерные. Есть программный режим энергосбережения.

Камера

Большой внимание уделили фотосъемке. Основная камера собрана из связки модулей 13 и 5 Мп, фронтальная 20 и 8 Мп. Используется приложение Google с возможностью расширения угла съемки, выбора точек фокусировки, степени размытия фона и украшения лица. Готовые пресеты цветовых профилей, инструменты украшения. Детальный режим ручных настроек. Есть сканер QR-кодов, съемка в стиле Polaroid, панорама, ретушь, живые фото.

Софт

Итоги по BQ BQ-6000L Aurora

Предустановлена операционная система Android 7.0 с оболочкой. Визуально оформление и сценарии вывода панелей управления схожи с iOS. Изменены пакеты иконок и темы оформления. Добавлены дополнительные настройки, жесты. Пользователю доступны инструменты самостоятельно кастомизации.BQ BQ-6000L Aurora станет отличным выбором для молодежной аудитории. Его ключевыми преимуществами является качества съемки и её детальная настройка, большой объем встроенной памяти, длительное время автономной работы, проработанное программное обеспечение, экран хорошего качества, стильный дизайн, поддержка 4G и VoLTE. К условным минусам отнесем сохранение microUSB, пора бы уже переходить на USB Type-C.