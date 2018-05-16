Обзор BQ-6001L Jumbo. Лучший 6-дюймовый смартфон до 10000 рублей

2018-05-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ-6001L Jumbo; [59]
В конце апреля российская компания BQ анонсировала обновление серии шестидюймовых смартфонов Jumbo, выпустив BQ-6001L Jumbo. В 2016 мы проводили тестирование BQ-6050 Jumbo, по результатам которого, он стал одним из лучших вариантов при поиске смартфона в сегменте до 10000 рублей с увеличенной диагональю экрана. В новом Jumbo учли все актуальные тренды, улучшив его по всем параметрам.

BQ-6001L Jumbo

Как и ранее, у нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации этого смартфона с вами. К моменту публикации, рекомендованная его стоимость составляет 8990 рублей.

BQ-6001L Jumbo обзор

Комплектация

Поставляется смартфон в компактной коробке из окрашенного в ярко-красный цвет плотного картона. На гранях коробки приведены подробные данные по ключевым техническим характеристикам.

BQ-6001L Jumbo

Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Установка экрана с соотношением сторон 18:9 позволило уменьшить его ширину на один сантиметр. Это отразилось на удобстве его хвата.

BQ-6001L Jumbo

Выполнен BQ 6001L Jumbo в аккуратном корпусе из металла. Доступен в черном и золотистом вариантах исполнения.

BQ-6001L Jumbo

Качество исполнения и сборки исполнения не вызывают нареканий. Крышка не продавливается под давлением пальцев. Внешние поверхности приятны тактильно.

BQ-6001L Jumbo

Смартфон обзавелся сканером отпечатка пальцев, расположен он на тыльной стороне корпуса. Хорошо определяется слепым методом. В памяти сканера можно хранить несколько пальцев. Срабатывает быстро и точно.

BQ-6001L Jumbo

Над ним выведен блок основной камеры, немного выступающий за пределы корпуса, и двойная светодиодная вспышка.

BQ-6001L Jumbo

Оба разъема у BQ 6001L Jumbo расположены на верхнем торце. Это microUSB с поддержкой OTG и аудиоразъем под наушники.

BQ-6001L Jumbo

Справа раздельные кнопки регулировки громкости и кнопка включения. Зафиксированы в корпусе плотно, не люфтят.

BQ-6001L Jumbo

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. С завода на стекло нанесена дополнительная пленка.

BQ-6001L Jumbo

На верхней рамке выведены фронтальная камера, разговорная решетка динамика, дополнительная вспышка для любителей селфи-снимков, светодиодный индикатор, датчики приближения и освещения. Корпус не разборный, SIM и карта памяти формата microSD, ставятся в выдвижной гибридный лоток. Доступ к нему открывается при помощи комплектного ключа или скрепки.

Экран

Изображение выводится на шестидюймовый экран с разрешением 720 на 1440 пикселей. Детализация по современным меркам не очень высокая, но вполне достаточная для комфортной работы с интерфейсом, графикой и текстом. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний. Нажатия определяет точно.

BQ-6001L Jumbo

Начинка

Работает BQ 6001L Jumbo на базе четырехъядерной платформы MediaTek MT6739 с четырьмя ядрами Cortex A53 с тактовой частотой до 1.28 ГГц. За графику отвечает PowerVR GE8100. Пользователю доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 32 Гбайт.

BQ-6001L Jumbo

Уровня быстродействия достаточно для плавной работы интерфейса, запуска популярных приложений и игр.

BQ-6001L Jumbo

Связь

BQ 6001L Jumbo поддерживает LTE-частоты (1, 3, 7, 20). Скорость загрузки файлов высокая, связь уверенная. Wi-Fi работает на частотах 2.4 и 5 ГГц. Модуль Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP. На холодный старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд. Точность позиционирования достаточна для эксплуатации в качестве навигатора в автомобиле.

Аккумулятор

Не забыли продумать вопрос частоты сеансов зарядки, длительность эксплуатации тут обеспечивает несъемный аккумулятор с емкостью 3900 мАч. В умеренном сценарии эксплуатации он может проработать до двух дней работы. Просмотр фильмов в высоком разрешении потребует зарядку через 6.5 часов. График разрядки и зарядки равномерный. Технология быстрой зарядки в этой модели не поддерживается.

BQ-6001L Jumbo

Камеры

BQ-6001L Jumbo

Основная камера с разрешением 13 Мп, фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Оба модуля оснащены светодиодными вспышками. В приложение добавлены дополнительные настройки и режим украшения лица. Качество снимков хорошее при достаточном уровне освещения. Автофокус цепкий.

BQ-6001L Jumbo

BQ-6001L Jumbo

BQ-6001L Jumbo

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.1 без дополнительного лаунчера. В память устройства записаны дополнительные приложения: новостной информер, Подари жизнь, Яндекс, Яндекс.Браузер, Aliexpress, Nine Store, UC Browser. Часть из них могут быть удалены без необходимости получения root-доступа.

BQ-6001L Jumbo

В настройках пользователю доступны опции по жестам, обеспечивающие быстрый доступ к часто используемым функциям и приложениям.

BQ-6001L Jumbo

Итоги по BQ-6001L Jumbo

BQ-6001L Jumbo стал по всем параметрам лучше, при этом еще и дешевле на одну тысячу рублей. Как итог перед нами один из лучших вариантов при поиске 6-дюймового смартфона с актуальным набором опций и функций. К плюсам отнесем металлический корпус, сканер отпечатка пальца, IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9, 2 и 16 Гбайт памяти, емкий аккумулятор, дополнительную вспышку. Не устроить могут дополнительные приложения, предустановленные во внутреннюю память.

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