Обзор Blackview BV9100. Защищенный смартфон с NFC и 13 000 мАч

2019-11-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Blackview BV9100; [223]
Тестируемый сегодня смартфон Blackview BV9100 выполнена в защищенном по стандарту IP68 корпусе. Помимо этого, он может похвастать поддержкой бесконтактных платежей, 4 Гбайт оперативной памяти и емкой батарейкой с длительным временем автономной работы. Построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P35.

Blackview BV9100

Его можно приобрести на Aliexpress за 17800 рублей. Во время распродажи можно будет купить всего за 13700 рубли. Брали здесь.

Комплектация

Комплект включает блок питания, наушники, USB-кабель, переходник на аудиоразъем, защитную пленку на дисплей, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в аккуратной коробке из белоснежного картона.

Blackview BV9100

Внешний вид

Габариты у смартфона массивные. Отчасти это связано с установленным несъемным аккумулятором с емкостью 13 000 мАч.

Blackview BV9100

Также на внешний вид Blackview BV9100 повлияло наличие защиты, соответствующей стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Предлагая защиту от воды, тряски и пыли.

Blackview BV9100

Прорезиненный и усиленный металлом корпус выдерживает падения с высоты до 1.5 метров. Целенаправленно проверять жесткость корпуса тем не менее не стоит.

Blackview BV9100

Из необычного отметим установку стекла с закругленными углами на лицевую панель. В верхней зоне дисплея каплевидный вырез с фронтальной камерой. В этой зоне также расположены датчики приближения и освещения, а также светодиодный индикатор.

Blackview BV9100

Задняя крышка с текстурным рисунком, улучшающем сцепление и равномерно распределяющий удар при падении.

Blackview BV9100

Основная камера с двумя объективами, блок с металлической окантовкой. Рядом яркая вспышка с функцией фонарика.

Blackview BV9100

Сканер отпечатка пальца смещен на боковую грань. Так он находится в пределах быстрой доступности без необходимости смены хвата.

Blackview BV9100

Есть отдельная кнопка, по умолчанию, управляющая камерой. Полезно при попадании воды на экран или съемке под водой. В дальнейшем на эту кнопку можно будет назначить до трех действий.

Blackview BV9100

Рядом с ней выдвижной лоток с герметичным уплотнителем. Владелец сможет установить две SIM или SIM и карту памяти.

Blackview BV9100

На нижнем торце USB Type-C с защитной заглушкой. Аудиоразъема нет, вместо него предлагается использовать комплектный переходник.

Blackview BV9100

Справа в верхней зоне расположены качелька регулировки громкости и кнопка включения. Нажимаются с небольшим усилием.

Экран

Установлен в Blackview BV9100 дисплей с диагональю 6.14 дюймов. Разрешение Full HD+. Есть антибликовый фильтр. Подсветка равномерна по всей площади. Визуально цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Blackview BV9100

Начинка

Построен смартфон на базе восьмиядерной платформы MediaTek MT6765 с графикой PowerVR GE8320. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Явной нехватки быстродействия смартфон не испытывает. Но на игры со сложной графикой рассчитывать не стоит.

Blackview BV9100Blackview BV9100

Blackview BV9100Blackview BV9100

Связь

Поддерживается работа в сетях 4G. Связь принимает уверенно. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Модуль NFC даст возможность совершать бесконтактные платежи. С картами VISA и MasterCard проблем за время тестов не возникало. Навигация работает корректно.

Аккумулятор

За автономную работу Blackview BV9100 отвечает батарейку с емкостью 13 000 мАч. В смешанном режиме проработает около 22 часов. Это 2-3 дня в обычном сценарии. В максимальной нагрузке проработает 15 часов с максимальной яркостью экрана. Поддерживается быстрая зарядка 30 Вт.

Blackview BV9100

Камера

Основная камера с хорошим качеством съемки. Модуль Sony с разрешением 16 Мп. Поддерживаются дополнительные творческие режимы съемки. Второй модуль дает эффект боке.

Blackview BV9100

Blackview BV9100

Blackview BV9100

Blackview BV9100

Blackview BV9100

Blackview BV9100

Blackview BV9100

Видео записывает в разрешении Full HD. Фокусировка плавающая.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9. В систему добавлена поддержка дополнительных жестов и ряд правок в статус-бар. На момент выпуска теста присутствуют элементы интерфейса непереведенные на русский язык.

Blackview BV9100

Итоги по Blackview BV9100

Blackview BV9100 обеспечит владельцу длительное время автономной работы и защиту от влаги, а также падений. При этом для формата защищенного смартфона он еще и хорошо технически оснащен. Актуальный набор модулей связи, включая поддержку бесконтактных платежей. К минусам отнесем огрехи в локализации интерфейса, невысокий уровень быстродействия на фоне незащищенных смартфонов в этом ценовом сегменте.

Комментарии и отзывы Blackview BV9100
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