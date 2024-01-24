Беспроводные игровые наушники. Обзор Bloody MR590 Sports

Комплект включает аудиокабель, зарядный кабель, удлинитель для подключения адаптера и сам адаптер, руководство пользователя. Коробка оформлена в стилистике игрового бренда Bloody.
У наушников внешнее исполнение с заделом на премиальный сегмент. Металлические направляющие в оголовье, повышающие общую надежность конструкции.
Сами чашки круглой формы. На их внешней стороне логотип бренда. Он выполнен в пиксельном стиле, вся площадь с многоцветной и управляемой подсветкой.
Мягкие и глубокие амбушюры, полностью обволакивающие уши. Решетку динамика защищает ткань красного цвета с пометками по правой и левой сторонам.
На боковом торце левой чашки Bloody MR590 Sports находятся регулятор громкости, кнопка отключения микрофона и управления подсветкой, выключения питания. Зарядка встроенного аккумулятора проходит через разъем USB-C. Этот разъем также поддерживает проводное подключение к источнику звука.
На этой же чашке съемный микрофон с гибкой ножкой. Капсюль с предустановленной ветрозащитой. Здесь два микрофона, второй используется для шумоподавления ENC.
Внешняя часть оголовья обтянута экокожей. Верхняя часть черного цвета, нижняя красного, внутри наполнитель. По периметру аккуратный стежок нитками.
В комплекте с гарнитурой владелец получает сразу три вида кабелей и все они с защитной нейлоновой оплеткой. Это 80 сантиметровый кабель для зарядки, аудиокабель с переходом на аудиоразъем и кабель для док-станции.
Сам адаптер подключения выполнен в компактном корпусе с USB-C разъемом. С помощью кабеля владелец сможет сократить дистанцию до гарнитуры, снизив потенциальные задержки. Само же исполнения адаптера позволит подключить его напрямую в планшет, смартфон или игровую консоль.
Как отмечали выше, сам адаптер здесь реализован с учетом современных реалий, позволяющие использовать эти наушники с носимыми консолями и смартфонами. Для примера можно посмотреть как выглядит адаптер подключенный к актуальному iPhone. И в таком сеттинге все помещается свободно в карман, не ухудшая эргономику работы с консолью.
Bloody MR590 Sports оснащена 50 мм динамиком с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Мембрана динамиков выполнена из углеродного волокна и наномицелия. Звучание насыщенное с хорошо разделенным спектром, здесь басы не перекрывают верхи.
Отлично звучат в играх, дают возможность насладиться фильмами, удобно расположившись на диване, при этом не будут пылиться в рабочее время, в них можно послушать музыку на пути на работу или учебу, отстегнув микрофон для удобства ношения.
Несмотря на компактное исполнение здесь на борту аккумулятор с солидной емкостью в 1050 мАч. С отключенной подсветкой при типовом ежедневном использовании зарядка потребуется раз в неделю. При этом в поездку нет необходимости брать отдельный кабель, подойдет от смартфона.
Важным элементом игровой гарнитуры является микрофон. Здесь задействуется технология шумоподавления с оценкой окружающего шума через дополнительный микрофон и последующее вычленение.