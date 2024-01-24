Беспроводные игровые наушники. Обзор Bloody MR590 Sports

В центре внимания продвинутая игровая гарнитура Bloody MR590 Sports с двумя вариантами беспроводного соединения, 50-мм мембраной из наномицелия и углеродного волокна, однонаправленный микрон с высокой чувствительностью и технологией Dual-Mic ENC для шуомодавления. Из важных особенностей выделяется длительное время автономной работы с 60 часами с выключенной подсветкой и до 35 часов с подсветкой.

Комплектация

Комплект включает аудиокабель, зарядный кабель, удлинитель для подключения адаптера и сам адаптер, руководство пользователя. Коробка оформлена в стилистике игрового бренда Bloody.

Bloody MR590 Sports обзор

Внешний вид

Изучаемый нами вариант использует характерное сочетание черного с акцентными вставками красного цвета. Помимо этого есть с белыми чашками и классическая черная.

У наушников внешнее исполнение с заделом на премиальный сегмент. Металлические направляющие в оголовье, повышающие общую надежность конструкции.

Сами чашки круглой формы. На их внешней стороне логотип бренда. Он выполнен в пиксельном стиле, вся площадь с многоцветной и управляемой подсветкой.

Мягкие и глубокие амбушюры, полностью обволакивающие уши. Решетку динамика защищает ткань красного цвета с пометками по правой и левой сторонам.

На боковом торце левой чашки Bloody MR590 Sports находятся регулятор громкости, кнопка отключения микрофона и управления подсветкой, выключения питания. Зарядка встроенного аккумулятора проходит через разъем USB-C. Этот разъем также поддерживает проводное подключение к источнику звука.

На этой же чашке съемный микрофон с гибкой ножкой. Капсюль с предустановленной ветрозащитой. Здесь два микрофона, второй используется для шумоподавления ENC.

Внешняя часть оголовья обтянута экокожей. Верхняя часть черного цвета, нижняя красного, внутри наполнитель. По периметру аккуратный стежок нитками.

В комплекте с гарнитурой владелец получает сразу три вида кабелей и все они с защитной нейлоновой оплеткой. Это 80 сантиметровый кабель для зарядки, аудиокабель с переходом на аудиоразъем и кабель для док-станции.

Тесты

Сам адаптер подключения выполнен в компактном корпусе с USB-C разъемом. С помощью кабеля владелец сможет сократить дистанцию до гарнитуры, снизив потенциальные задержки. Само же исполнения адаптера позволит подключить его напрямую в планшет, смартфон или игровую консоль.Все управление идет средствами операционной системы, дополнительная установка драйвера не требовалась. Выбрать можно между Bluetooth 5.3 и радиочастотой 2.4 ГГц. Чаще использовали с адаптером, он дает меньшие задержки и позволяет получить необходимый контроль в сетевых шутерах, не уступающий проводным решениям.

Как отмечали выше, сам адаптер здесь реализован с учетом современных реалий, позволяющие использовать эти наушники с носимыми консолями и смартфонами. Для примера можно посмотреть как выглядит адаптер подключенный к актуальному iPhone. И в таком сеттинге все помещается свободно в карман, не ухудшая эргономику работы с консолью.

Bloody MR590 Sports оснащена 50 мм динамиком с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Мембрана динамиков выполнена из углеродного волокна и наномицелия. Звучание насыщенное с хорошо разделенным спектром, здесь басы не перекрывают верхи.

Отлично звучат в играх, дают возможность насладиться фильмами, удобно расположившись на диване, при этом не будут пылиться в рабочее время, в них можно послушать музыку на пути на работу или учебу, отстегнув микрофон для удобства ношения.

Несмотря на компактное исполнение здесь на борту аккумулятор с солидной емкостью в 1050 мАч. С отключенной подсветкой при типовом ежедневном использовании зарядка потребуется раз в неделю. При этом в поездку нет необходимости брать отдельный кабель, подойдет от смартфона.

Тест микрофона Bloody MR590 Sports

Итоги

Важным элементом игровой гарнитуры является микрофон. Здесь задействуется технология шумоподавления с оценкой окружающего шума через дополнительный микрофон и последующее вычленение.Bloody MR590 Sports – беспроводная игровая гарнитура с актуальным техническим наполнением и исполнением. Универсальный вариант для настольных систем, ноутбуков, планшетов, смартфонов и консолей. Эргономичная конструкция с элементами из металла, отключаемая подсветка, насыщенное звучание, микрофон с шумоподавлением ENC, длительное время автономной работы.