Беспроводные игровые наушники. Обзор Bloody MR590 Sports

В центре внимания продвинутая игровая гарнитура Bloody MR590 Sports с двумя вариантами беспроводного соединения, 50-мм мембраной из наномицелия и углеродного волокна, однонаправленный микрон с высокой чувствительностью и технологией Dual-Mic ENC для шуомодавления. Из важных особенностей выделяется длительное время автономной работы с 60 часами с выключенной подсветкой и до 35 часов с подсветкой.

Bloody MR590 Sports

Комплектация

Bloody MR590 Sports

Комплект включает аудиокабель, зарядный кабель, удлинитель для подключения адаптера и сам адаптер, руководство пользователя. Коробка оформлена в стилистике игрового бренда Bloody.

Bloody MR590 Sports

Bloody MR590 Sports обзор

Внешний вид

Изучаемый нами вариант использует характерное сочетание черного с акцентными вставками красного цвета. Помимо этого есть с белыми чашками и классическая черная.

Bloody MR590 Sports

У наушников внешнее исполнение с заделом на премиальный сегмент. Металлические направляющие в оголовье, повышающие общую надежность конструкции.

Bloody MR590 Sports

Сами чашки круглой формы. На их внешней стороне логотип бренда. Он выполнен в пиксельном стиле, вся площадь с многоцветной и управляемой подсветкой.

Bloody MR590 Sports

Мягкие и глубокие амбушюры, полностью обволакивающие уши. Решетку динамика защищает ткань красного цвета с пометками по правой и левой сторонам.

Bloody MR590 Sports

На боковом торце левой чашки Bloody MR590 Sports находятся регулятор громкости, кнопка отключения микрофона и управления подсветкой, выключения питания. Зарядка встроенного аккумулятора проходит через разъем USB-C. Этот разъем также поддерживает проводное подключение к источнику звука.

Bloody MR590 Sports

На этой же чашке съемный микрофон с гибкой ножкой. Капсюль с предустановленной ветрозащитой. Здесь два микрофона, второй используется для шумоподавления ENC.

Bloody MR590 Sports

Внешняя часть оголовья обтянута экокожей. Верхняя часть черного цвета, нижняя красного, внутри наполнитель. По периметру аккуратный стежок нитками.

Bloody MR590 Sports

В комплекте с гарнитурой владелец получает сразу три вида кабелей и все они с защитной нейлоновой оплеткой. Это 80 сантиметровый кабель для зарядки, аудиокабель с переходом на аудиоразъем и кабель для док-станции.

Bloody MR590 Sports

Сам адаптер подключения выполнен в компактном корпусе с USB-C разъемом. С помощью кабеля владелец сможет сократить дистанцию до гарнитуры, снизив потенциальные задержки. Само же исполнения адаптера позволит подключить его напрямую в планшет, смартфон или игровую консоль.

Тесты

Все управление идет средствами операционной системы, дополнительная установка драйвера не требовалась. Выбрать можно между Bluetooth 5.3 и радиочастотой 2.4 ГГц. Чаще использовали с адаптером, он дает меньшие задержки и позволяет получить необходимый контроль в сетевых шутерах, не уступающий проводным решениям.

Bloody MR590 Sports

Как отмечали выше, сам адаптер здесь реализован с учетом современных реалий, позволяющие использовать эти наушники с носимыми консолями и смартфонами. Для примера можно посмотреть как выглядит адаптер подключенный к актуальному iPhone. И в таком сеттинге все помещается свободно в карман, не ухудшая эргономику работы с консолью.

Bloody MR590 Sports

Bloody MR590 Sports оснащена 50 мм динамиком с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Мембрана динамиков выполнена из углеродного волокна и наномицелия. Звучание насыщенное с хорошо разделенным спектром, здесь басы не перекрывают верхи.

Bloody MR590 Sports

Отлично звучат в играх, дают возможность насладиться фильмами, удобно расположившись на диване, при этом не будут пылиться в рабочее время, в них можно послушать музыку на пути на работу или учебу, отстегнув микрофон для удобства ношения.

Bloody MR590 Sports

Несмотря на компактное исполнение здесь на борту аккумулятор с солидной емкостью в 1050 мАч. С отключенной подсветкой при типовом ежедневном использовании зарядка потребуется раз в неделю. При этом в поездку нет необходимости брать отдельный кабель, подойдет от смартфона.

Bloody MR590 Sports

Важным элементом игровой гарнитуры является микрофон. Здесь задействуется технология шумоподавления с оценкой окружающего шума через дополнительный микрофон и последующее вычленение.

Тест микрофона Bloody MR590 Sports

Итоги

Bloody MR590 Sports – беспроводная игровая гарнитура с актуальным техническим наполнением и исполнением. Универсальный вариант для настольных систем, ноутбуков, планшетов, смартфонов и консолей. Эргономичная конструкция с элементами из металла, отключаемая подсветка, насыщенное звучание, микрофон с шумоподавлением ENC, длительное время автономной работы.
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