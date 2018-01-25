Обзор Bluboo D2. Самый красивый смартфон до 4000 рублей

2018-01-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Bluboo D2; [275]
В конце прошлого года компания Bluboo анонсировала и запустила продажи ультрабюджетного смартфона Bluboo D2. Выполнен он с акцентом на дизайн, оснащен двойным модулем основной камеры с сенсором Sony, батарейкой с емкостью 3300 мАч. Вышел в двух версиях, отличающихся объемом памяти: 1 или 2 Гбайт оперативной памяти, 8 или 16 Гбайт внутренней памяти соответственно. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации.

Bluboo D2

Традиционным каналом продаж для смартфонов этого бренда выступает площадка Aliexpress. Доступен он там примерно за 3500 рублей - https://goo.gl/M21qeX

Bluboo D2 обзор

Комплектация

Поставляется Bluboo D2 в темной коробке с минималистичным оформлением. На обратную сторону нанесена наклейка с техническими данными.

Bluboo D2

Комплектация включает USB-кабель, зарядное устройство, защитную пленку на экран, крепеж на крышку, скрепку для лотка SIM, прозрачный защитный бампер, набор технической документации.

Внешний вид

Вышел Bluboo D2 в золотистом, темно-синем и черном вариантах исполнения. Инженеры сделали все возможное для создания привлекательного дизайна в ограниченных ресурсах.

Bluboo D2

Как результат, выполнен смартфон в корпусе со стильным дизайном. Выверенные линии боковой грани.

Bluboo D2

Особого внимания заслуживает зеркальная поверхность тыльной крышки. Такое покрытие создает глубину цвета, но обратной стороной является подверженность загрязнению следами пальцев.

Bluboo D2

Толщина корпуса составляет 8.73 мм. Сборка качественная, отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу. Крышка не прогибается под давлением пальцев.

Bluboo D2

На левой грани кнопка включения и качелька громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе плотно, не люфтят.

Bluboo D2

С обратной стороны продолговатый гибридный лоток. Под две SIM или SIM и карту памяти. Для доступа потребуется комплектный ключ-скрепка.

Bluboo D2

На верхнем торце аудиоразъем, снизу microUSB с поддержкой OTG. По краям круглые отверстия, за которыми скрываются основной динамик и микрофон.

Bluboo D2

Bluboo D2

Лицевая сторона Bluboo D2 покрыта защитным стеклом, края которого закруглены. На нижней рамке механическая кнопка HOME.

Bluboo D2

На верхней рамке светодиодный индикатор, датчики приближения и освещения, разговорная решетка динамика и фронтальная камера.

Bluboo D2

Смартфон оснащен двумя камерами. Внешние линзы двух объективов не выступают за пределы корпуса. Рядом с камерами светодиодная вспышка.

Bluboo D2

Экран

Установлен 5.2-дюймовый дисплей. Несмотря на стоимость, это S-IPS матрица без воздушной прослойки. Углы обзора широкие. Уровень максимальной яркости не позволит эксплуатировать этот смартфон в солнечный день. Засветы по периметру отсутствуют. Сенсорный слой распознает до двух сенсорных касаний.

Bluboo D2

Начинка

За быстродействие отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6580 с четырьмя ядрами Cortex A7. В нашей версии доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются съемные накопители объемом до 128 Гбайт. Уровень быстродействия невысокий, но достаточный для рабочих приложений, мессенджеров и даже некоторых игр. Проблемы могут возникнуть с ограниченным местом под файлы.

Bluboo D2

Bluboo D2

Связь

Работает Bluboo D2 в сетях 3G. Связь стабильная, голос передается чистым, проблем с SIM-картами российских операторов не возникло. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth с A2DP. На старт навигационного модуля уходит 50-60 секунд.

Аккумулятор

Под крышкой находится необслуживаемый аккумулятор с емкостью 3300 мАч. Этой емкости с учетом малого энергопотребления у используемой платформы хватает его на целый день активной эксплуатации. В экономном режиме можно протянуть 1.5-2 дня. Технология быстрой зарядки не поддерживается. На восстановление заряда уходит 3 часа.

Bluboo D2

Камера

Основная камера собрана из связки 5 Мп камеры с автофокусом и 3 Мп с фиксированным фокусом. Производство компании SONY, в интерфейсе доступен режим съемки с разрешением 8 Мп. В программе доступен режим размытия заднего фона и выбора точки фокусировки. Большой практической пользы в этом мы не видим. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

Bluboo D2

Bluboo D2

Bluboo D2

Bluboo D2

Bluboo D2

Bluboo D2

Софт

Предустановлена операционная система Android 6.0, с учетом процессора, обновлений в ближайшее время ждать не стоит. Добавлен фирменный лаунчер с дополнительными настройками оформления и безопасности. Китайские программы в памяти отсутствуют. Есть поддержка магазина Play Market.

Итоги по Bluboo D2

Bluboo D2 среди моделей своего ценового сегмента выглядит интересно, предлагая хорошо сбалансированные характеристики, доступ к ряду современных модулей и отличается привлекательным дизайном. Как и у любого смартфона, есть у него и свои ограничения, касаются они тут версии операционной системы, поддержки только двух одновременных касаний, малого объема оперативной памяти. К плюсам отнесем большую емкость аккумулятора и хороший дисплей.

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