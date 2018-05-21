Обзор Bluboo D5 Pro. Дерзкий смартфон с бескрайним экраном

2018-05-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Bluboo D5 Pro; [89]
В начале апреля компания BLUBOO пополнила линейку своих смартфонов, выпустив Bluboo D5 Pro с безрамочным дизайном и невысокой стоимостью. Помимо этого, заявлены 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти, а также поддержка LTE. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых.

Bluboo D5 Pro

Как и ранее, основным каналом для продажи смартфонов этого производителя, выступают интернет-магазины в Китае с доставкой по России. В течение короткого времени первым покупателям в комплекте со смартфоном будут идти прозрачный чехол и защитная пленка - http://ali.ski/rVOgI

Bluboo D5 Pro обзор

Комплектация

Поставляется Bluboo D5 Pro в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. В комплекте покупатель помимо озвученных выше бонусов получит зарядное устройство с евро вилкой, USB-кабель, руководство пользователя, скрепку для лотка SIM и гарантийный талон.

Bluboo D5 Pro

Внешний вид

Смартфон Bluboo D5 Pro вышел в трех расцветках корпуса: ярко-красной, темно-синей и черной. В нашем распоряжении ярко-красный, выглядит он в сочетании с золотистой рамкой потрясающе.

Bluboo D5 Pro

Использование металла придает конструкции достаточно жесткости. Собран корпус добротно, при надавливании задняя крышка не прогибается.

Bluboo D5 Pro

Задняя панель с матовой текстурой, она не подвержена загрязнению следами пальцев, он не выскальзывает из рук.

Bluboo D5 Pro

Округлый объектив основной камеры не выступает за пределы основной плоскости крышки. Левее выведена светодиодная вспышка, ниже сканер отпечатка пальца.

Bluboo D5 Pro

Каких-либо проблем и сбоев в работе сканера за время длительных тестов замечено не было. Реагирует на нажатия точно.

На нижний торец Bluboo D5 Pro выведен microUSB. По краям от него круглые отверстия основного динамика. С противоположной стороны аудиоразъем под проводные наушники.

Bluboo D5 Pro

Лицевая сторона смартфона полностью покрыта стеклом Gorilla Glass 4. Дополнительно нанесена защитная пленка.

Bluboo D5 Pro

У смартфона отсутствует верхняя рамка. Разговорная решетка динамика смешена ближе к торцу. При этом тут не стали выводить раздражающую «монобровь», вместо этого камера смещена на нижнюю рамку.

Bluboo D5 Pro

Как результат во время селфи нужно будет переворачивать смартфон в руке, но в любом случае такое инженерный подход нам нравится больше, чем тот, который используют в iPhone X.

Bluboo D5 Pro

SIM и карта памяти ставятся в выдвижной гибридный лоток, расположенный на правом торце. С противоположной стороны кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Bluboo D5 Pro

Общие габариты смартфона составляют 146 x 71.5 x 8.8 мм при весе в 150 граммов. Корпус ощущается увесистым бруском. Выглядит стильно и привлекательно.

Экран

Изображение выводится на 5.5-дюймовый экран S-IPS с разрешением 640 на 1280 пикселей. Экран хоть и не с высокой детализацией, но вполне достойного качества. Углы обзора широкие. Есть достаточно высокий уровень максимальной яркости. Сенсорный слой распознает только два одновременных касания.

Bluboo D5 Pro

Начинка

Установлен четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с четырьмя ядрами Cortex A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. За графическую составляющую отвечает Mali-T720. Пользователю доступно 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Можно установить карту памяти объемом до 256 Гбайт.

Bluboo D5 Pro

Уровня быстродействия достаточно для плавной работы системы. Приложения открываются быстро. В свободное время можно будет поиграть в игры со сложной графикой.

Bluboo D5 Pro

Bluboo D5 Pro

Связь

Bluboo D5 Pro работает в сетях 4G со спектром поддерживаемых в России частот (BAND 1, 3, 7, 8, 20). Установлен Wi-Fi модуль, умеющий работать в двух диапазонах. Bluetooth 4.1 с поддержкой A2DP. На холодный старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2700 мАч. Её хватает в максимальной нагрузке при постоянно работающем экране на 4 часа в максимальной нагрузке. Около 5.5 часов на воспроизведение фильмов. Технология быстрой зарядки не поддерживается. На восстановление заряда комплектным адаптером уйдет два часа.

Bluboo D5 Pro

Камера

Основной модуль камеры с разрешением 8 Мп от OmniVision, фронтальная камера с разрешением 5 Мп от Sony. Обе камеры предлагают интерполяцию. При достаточном уровне освещения снимает хорошо. Используется стандартное приложение из пакета Google.

Bluboo D5 Pro

Bluboo D5 Pro

Bluboo D5 Pro

Bluboo D5 Pro

Bluboo D5 Pro

Софт

Предустановлена операционная система Android без надстроек и стороннего лаунчера. В памяти отсутствуют сторонние и рекламные приложения. Производитель обещает в будущем выпустить обновление до Android 8.0.

Bluboo D5 Pro

Итоги по Bluboo D5 Pro

Bluboo D5 Pro станет отличным выбором при поиске недорогого смартфона. Производителю удалось совместить красивый и выверенный дизайн с привлекательной начинкой. Здесь достаточный объем памяти, поддержка LTE и качественный экран. Не устроить может поддержка сенсорным слоем только двух касаний. BLUBOO D5 Pro на Aliexpress - http://ali.ski/rVOgI.

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