Обзор Bluboo D5 Pro. Дерзкий смартфон с бескрайним экраном

В начале апреля компания BLUBOO пополнила линейку своих смартфонов, выпустив Bluboo D5 Pro с безрамочным дизайном и невысокой стоимостью. Помимо этого, заявлены 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти, а также поддержка LTE. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых.

Bluboo D5 Pro обзор

Как и ранее, основным каналом для продажи смартфонов этого производителя, выступают интернет-магазины в Китае с доставкой по России. В течение короткого времени первым покупателям в комплекте со смартфоном будут идти прозрачный чехол и защитная пленка - http://ali.ski/rVOgI

Комплектация

Поставляется Bluboo D5 Pro в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. В комплекте покупатель помимо озвученных выше бонусов получит зарядное устройство с евро вилкой, USB-кабель, руководство пользователя, скрепку для лотка SIM и гарантийный талон.

Внешний вид

Смартфон Bluboo D5 Pro вышел в трех расцветках корпуса: ярко-красной, темно-синей и черной. В нашем распоряжении ярко-красный, выглядит он в сочетании с золотистой рамкой потрясающе.

Использование металла придает конструкции достаточно жесткости. Собран корпус добротно, при надавливании задняя крышка не прогибается.

Задняя панель с матовой текстурой, она не подвержена загрязнению следами пальцев, он не выскальзывает из рук.

Округлый объектив основной камеры не выступает за пределы основной плоскости крышки. Левее выведена светодиодная вспышка, ниже сканер отпечатка пальца.

Каких-либо проблем и сбоев в работе сканера за время длительных тестов замечено не было. Реагирует на нажатия точно.

На нижний торец Bluboo D5 Pro выведен microUSB. По краям от него круглые отверстия основного динамика. С противоположной стороны аудиоразъем под проводные наушники.

Лицевая сторона смартфона полностью покрыта стеклом Gorilla Glass 4. Дополнительно нанесена защитная пленка.

У смартфона отсутствует верхняя рамка. Разговорная решетка динамика смешена ближе к торцу. При этом тут не стали выводить раздражающую «монобровь», вместо этого камера смещена на нижнюю рамку.

Как результат во время селфи нужно будет переворачивать смартфон в руке, но в любом случае такое инженерный подход нам нравится больше, чем тот, который используют в iPhone X.

SIM и карта памяти ставятся в выдвижной гибридный лоток, расположенный на правом торце. С противоположной стороны кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Экран

Общие габариты смартфона составляют 146 x 71.5 x 8.8 мм при весе в 150 граммов. Корпус ощущается увесистым бруском. Выглядит стильно и привлекательно.Изображение выводится на 5.5-дюймовый экран S-IPS с разрешением 640 на 1280 пикселей. Экран хоть и не с высокой детализацией, но вполне достойного качества. Углы обзора широкие. Есть достаточно высокий уровень максимальной яркости. Сенсорный слой распознает только два одновременных касания.

Начинка

Установлен четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с четырьмя ядрами Cortex A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. За графическую составляющую отвечает Mali-T720. Пользователю доступно 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Можно установить карту памяти объемом до 256 Гбайт.

Уровня быстродействия достаточно для плавной работы системы. Приложения открываются быстро. В свободное время можно будет поиграть в игры со сложной графикой.

Связь

Аккумулятор

Bluboo D5 Pro работает в сетях 4G со спектром поддерживаемых в России частот (BAND 1, 3, 7, 8, 20). Установлен Wi-Fi модуль, умеющий работать в двух диапазонах. Bluetooth 4.1 с поддержкой A2DP. На холодный старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2700 мАч. Её хватает в максимальной нагрузке при постоянно работающем экране на 4 часа в максимальной нагрузке. Около 5.5 часов на воспроизведение фильмов. Технология быстрой зарядки не поддерживается. На восстановление заряда комплектным адаптером уйдет два часа.

Камера

Основной модуль камеры с разрешением 8 Мп от OmniVision, фронтальная камера с разрешением 5 Мп от Sony. Обе камеры предлагают интерполяцию. При достаточном уровне освещения снимает хорошо. Используется стандартное приложение из пакета Google.

Софт

Предустановлена операционная система Android без надстроек и стороннего лаунчера. В памяти отсутствуют сторонние и рекламные приложения. Производитель обещает в будущем выпустить обновление до Android 8.0.

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