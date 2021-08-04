Обзор Buro M10 black. Кронштейн для монитора

В рамках “Лаборатории” мы регулярно проводим тестирование мониторов и большинство из них, независимо от стоимости, обладает схожей проблемой с ограниченными возможностями регулировок комплектной подставка. Тестируемый же сегодня Buro M10 поддерживает различные регулировки и он же позволяет экономить место на ограниченной площади рабочего стола.

Buro M10

Доступен он в среднем за 3 190 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку со светлым оформлением, на лицевой стороне которой представлен пример крепления. Внутри все составляющие зафиксированы в палет.

Buro M10

Комплект включает основание, часть стойки с газлифтом, дополнительные элементы крепления и набор винтов. Есть подробная инструкция на русском языке.

Внешний вид

Первоначально сам пользователь проводит сборку кронштейна. Она подробно описана в комплектной инструкции.

Buro M10

В комплекте предусмотрели весь необходимый набор винтов и ключей. Сборка проходит интуитивно.

Buro M10

Состоит конструкция из основания, фиксируемого на рабочем столе. Винтовой зажим, позволяет ставить его на столешницы с разной толщиной. Сила зажима регулируется самим пользователем.

Buro M10

Для того чтобы не царапать поверхность рабочего стола и не было проблем с проскальзыванием при изменении положении есть две прокладки. Одна пластиковая, вторая прорезиненная.

Buro M10

Лапка основной стойки широкая, равномерно распределяя нагрузку на грань рабочего стола. Цилиндрическая стойка с фиксатором и быстрозажимной гайкой для изменения высоты расположения.

Buro M10

Вторая часть у Buro M10 состоит из двух колен с газлифтом между ними. Выполнена с сочетанием металла и пластика. Выбранное положение монитора сохраняет.

Buro M10

Такой способ соединения частей кронштейна дает возможность изменять положение относительно рабочего стола, поднимая и опуская, а также наклоняя вперед.

Buro M10

Для крепления к монитору используется металлическая площадка. Поддерживаются модели с VESA-75 и VESA-100.

Buro M10

Устанавливать можно мониторы с диагональю от 15 до 32 дюймов. В целом же ограничения скорее касаются веса, тут он ограничен 9 килограммами.

Buro M10

Как итог получаем универсальный кронштейн, который можно использовать не только для мониторов, но и телевизоров.

Buro M10

Предусмотрели отдельный винт, изменяющий силу сопротивления при изменении положения монитора. В зависимости от его веса, можно ослабить или затянуть.

Buro M10

В отличие от комплектных подставок уменьшается расстояние от тыльной части монитора до стены.

Buro M10

Тесты

Buro M10

Мы использовали этот кронштейн для монитора с диагональю 27-дюймов. Проблем с установкой на столе и фиксации не было. Кронштейн дает все необходимые регулировки.

Buro M10

Buro M10

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorBuro M10 - станет хорошей заменой штатным подставкам, предложив гибкую регулировку по высоте расположения панели, ее наклоне и повороте в портретный режим. Подходит для мониторов от 15 до 32 дюймов с весом до 9 килограммов. Интуитивная сборка, регулировка силы сопротивления.
Buro M10 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Buro M10
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