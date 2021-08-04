Обзор Buro M10 black. Кронштейн для монитора

Доступен он в среднем за 3 190 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплект включает основание, часть стойки с газлифтом, дополнительные элементы крепления и набор винтов. Есть подробная инструкция на русском языке.
В комплекте предусмотрели весь необходимый набор винтов и ключей. Сборка проходит интуитивно.
Состоит конструкция из основания, фиксируемого на рабочем столе. Винтовой зажим, позволяет ставить его на столешницы с разной толщиной. Сила зажима регулируется самим пользователем.
Для того чтобы не царапать поверхность рабочего стола и не было проблем с проскальзыванием при изменении положении есть две прокладки. Одна пластиковая, вторая прорезиненная.
Лапка основной стойки широкая, равномерно распределяя нагрузку на грань рабочего стола. Цилиндрическая стойка с фиксатором и быстрозажимной гайкой для изменения высоты расположения.
Вторая часть у Buro M10 состоит из двух колен с газлифтом между ними. Выполнена с сочетанием металла и пластика. Выбранное положение монитора сохраняет.
Такой способ соединения частей кронштейна дает возможность изменять положение относительно рабочего стола, поднимая и опуская, а также наклоняя вперед.
Для крепления к монитору используется металлическая площадка. Поддерживаются модели с VESA-75 и VESA-100.
Устанавливать можно мониторы с диагональю от 15 до 32 дюймов. В целом же ограничения скорее касаются веса, тут он ограничен 9 килограммами.
Как итог получаем универсальный кронштейн, который можно использовать не только для мониторов, но и телевизоров.
Предусмотрели отдельный винт, изменяющий силу сопротивления при изменении положения монитора. В зависимости от его веса, можно ослабить или затянуть.
В отличие от комплектных подставок уменьшается расстояние от тыльной части монитора до стены.
Мы использовали этот кронштейн для монитора с диагональю 27-дюймов. Проблем с установкой на столе и фиксации не было. Кронштейн дает все необходимые регулировки.