Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)

Стоит она на Aliexpress – 1300 долларов. С учетом актуального законодательства, еще 45 долларов нужно будет оплатить при прохождении границы. Доплатив 5000 рублей, можно будет взять версию с 12 Гбайт графической памяти. Есть и предложения в России, без приключений и ожидания.
Упакована в коробку с изображением видеокарты и логотипом линейки iGAME. Внутри комплектующие зафиксированы в плотную пену.
Комплект включает отвертку с двумя жалами, кабель синхронизации подсветки, USB-кабель для дисплея, держатель для видеокарты, белые перчатки и различную документацию.
Игнорировать его использование не рекомендуем. Большая нагрузка на PCI-e разъем, даже с металлическим армированием, сократит срок службы материнской платы.
Сама же печатная плата у видеокарты дополнительно усилена металлической пластиной. Нанесено декоративное изображение.
Полная длина видеоускорителя составляет 323 мм. На материнской плате перекрывает сразу три слота.
Дополнительное питание у COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G подается через три 8-пиновых разъема. Использовать новый 12-контактный разъем не стали, упростив эксплуатацию до массивного распространения блоков питания с пока еще экзотичным коннектором.
Само же усиление системы питания позволило в теории получить TDP до 525 Вт. Помимо третьего разъема, тут 22 фаз питания у графического ядра и еще 4 фазы для памяти.
Чипы Micron. Доступно 10 Гбайт графической памяти GDDR6X с эффективной частотой до 19 Гбит/с.
Используется графичеcкий чип NVIDIA GA102, выполненный по 8 нм техпроцессу и содержащий 28 миллиардов транзисторов. Работает на частоте 1440/1800 МГц.
На панели портов вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Есть кнопка для переключения режимов работы: Normal и Turbo.
Как и отмечали выше, есть блок с дисплеем, здесь он с регулируемым углом наклона. По умолчанию выводится анимированный логотип бренда.
Для управления потребуется подключение к USB-C разъему на боковой грани. После этого можно использовать его для мониторинга ключевых параметров.
Отметим также выход 12V RGB, через который можно будет подключить внешнюю периферию, синхронизируя эффект и цвет подсветки через инструменты видеокарты.
Это же можно просмотреть в виде плиток с мониторингом за интервал времени.
Выбор предустановленных эффектов работы и с корректировкой скорости цвета и яркости для них.
Встроенный инструментарий для проведения разгона видеокарты. Можно выставить здесь же поведение для двух групп вентиляторов в отдельности.
Управление выводимой на экран информации. Включаются необходимые компоненты. Добавляется собственный текст.
Включение режима TURBO не повышало заметно температуру графического ядра, разница в пределах 2-4 градусов. Запас здесь хороший.
Мы провели тестирование с двумя BIOS и все результаты для наглядности приведем сразу в двух режимах.
|Режим работы
|Full HD
|Quad HD
|Normal
|115
|116
|Turbo
|105
|105
|Режим работы
|Full HD
|Quad HD
|Normal
|142
|96
|Turbo
|144
|100
|Режим работы
|Full HD
|Quad HD
|Normal
|154
|160
|Turbo
|89
|93
|Режим работы
|Full HD
|Quad HD
|Normal
|121
|121
|Turbo
|99
|99