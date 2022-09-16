Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)

Карты сложились удачно для геймеров, обвал криптовалюты, изменения с Ethereum, а также курс доллара к рублю сделал видеокарты заметно дешевле. Aliexpress в свою очередь выступает простой и привлекательной площадкой для покупки видеокарт, тут нет необходимости использовать услуги посредников при доставке и оплата проводится с карты Mir. Бренд COLORFUL в свою очередь, работающий и представленный на азиатском рынке, является оптимальным в вопросе надежности и качества исполнения. Ранее мы проводили тесты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced , сегодня рассмотрим прокаченный вариант исполнения - COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G с 26-фазной подсистемой питания, увеличенным лимитом мощности, а также блоком с дисплеем.

Комплектация

Стоит она на Aliexpress – 1300 долларов. С учетом актуального законодательства, еще 45 долларов нужно будет оплатить при прохождении границы. Доплатив 5000 рублей, можно будет взять версию с 12 Гбайт графической памяти. Есть и предложения в России, без приключений и ожидания.

Упакована в коробку с изображением видеокарты и логотипом линейки iGAME. Внутри комплектующие зафиксированы в плотную пену.

Комплект включает отвертку с двумя жалами, кабель синхронизации подсветки, USB-кабель для дисплея, держатель для видеокарты, белые перчатки и различную документацию.

COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G обзор

Внешний вид

Оснащена габаритной системой охлаждения с тремя вентиляторами и массивным радиатором. Весит 2.1 килограмма и для нее изначально производитель предусмотрел держатель.

Игнорировать его использование не рекомендуем. Большая нагрузка на PCI-e разъем, даже с металлическим армированием, сократит срок службы материнской платы.

Сама же печатная плата у видеокарты дополнительно усилена металлической пластиной. Нанесено декоративное изображение.

Полная длина видеоускорителя составляет 323 мм. На материнской плате перекрывает сразу три слота.

Дополнительное питание у COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G подается через три 8-пиновых разъема. Использовать новый 12-контактный разъем не стали, упростив эксплуатацию до массивного распространения блоков питания с пока еще экзотичным коннектором.

Само же усиление системы питания позволило в теории получить TDP до 525 Вт. Помимо третьего разъема, тут 22 фаз питания у графического ядра и еще 4 фазы для памяти.

Чипы Micron. Доступно 10 Гбайт графической памяти GDDR6X с эффективной частотой до 19 Гбит/с.

Используется графичеcкий чип NVIDIA GA102, выполненный по 8 нм техпроцессу и содержащий 28 миллиардов транзисторов. Работает на частоте 1440/1800 МГц.

На панели портов вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Есть кнопка для переключения режимов работы: Normal и Turbo.

Как и отмечали выше, есть блок с дисплеем, здесь он с регулируемым углом наклона. По умолчанию выводится анимированный логотип бренда.

Для управления потребуется подключение к USB-C разъему на боковой грани. После этого можно использовать его для мониторинга ключевых параметров.

Отметим также выход 12V RGB, через который можно будет подключить внешнюю периферию, синхронизируя эффект и цвет подсветки через инструменты видеокарты.

Софт

Для COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G доступна утилита управления. В ее главном окне ведется мониторинг работы видеокарты, памяти, сети и вентиляторов.

Это же можно просмотреть в виде плиток с мониторингом за интервал времени.

Выбор предустановленных эффектов работы и с корректировкой скорости цвета и яркости для них.

Встроенный инструментарий для проведения разгона видеокарты. Можно выставить здесь же поведение для двух групп вентиляторов в отдельности.

Управление выводимой на экран информации. Включаются необходимые компоненты. Добавляется собственный текст.

Тесты

Тестирование велось с разогнанным процессором Intel Core i5-12600K. Для P-ядер зафиксирована на 5000 МГц и для E-ядер – 4000 МГц. В систему установлены 32 Гбайт памяти DDR5 с частотой 5600 МГц CL40.

Включение режима TURBO не повышало заметно температуру графического ядра, разница в пределах 2-4 градусов. Запас здесь хороший.

FireStrike Extreme

Мы провели тестирование с двумя BIOS и все результаты для наглядности приведем сразу в двух режимах.

TimeSpy

Port Royal

3Dmark 11

Тесты в играх

Far Cry 6: FHD и QHD. COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Режим работы Full HD Quad HD Normal 115 116 Turbo 105 105

Cyberpunk 2077: FHD и QHD. COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Режим работы Full HD Quad HD Normal 142 96 Turbo 144 100

Rainbow Six: Siege: FHD и QHD. COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Режим работы Full HD Quad HD Normal 154 160 Turbo 89 93

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Режим работы Full HD Quad HD Normal 121 121 Turbo 99 99

Итоги

В играх провели изучение в разрешениях FHD и QHD. Результаты приводим сводные.COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G не уступает по производительности и эффективности отвода тепла флагманским решениям от топовых брендов. К плюсам отнесем разгон одним нажатием, детализированный софт, настраиваемый экран для мониторинга, выход на управляемую подсветку, низкий уровень шума и режим с остановкой вентиляторов, усиленную подсистему питания, полезные аксессуары в комплекте. Не устроить может отсутствие разгона памяти в режиме TURBO, но, с другой стороны, установленная тут система охлаждения позволит проводит эксперименты с ручным разгоном.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".