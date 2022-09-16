Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)

Карты сложились удачно для геймеров, обвал криптовалюты, изменения с Ethereum, а также курс доллара к рублю сделал видеокарты заметно дешевле. Aliexpress в свою очередь выступает простой и привлекательной площадкой для покупки видеокарт, тут нет необходимости использовать услуги посредников при доставке и оплата проводится с карты Mir. Бренд COLORFUL в свою очередь, работающий и представленный на азиатском рынке, является оптимальным в вопросе надежности и качества исполнения. Ранее мы проводили тесты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced, сегодня рассмотрим прокаченный вариант исполнения - COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G с 26-фазной подсистемой питания, увеличенным лимитом мощности, а также блоком с дисплеем.

Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Стоит она на Aliexpress – 1300 долларов. С учетом актуального законодательства, еще 45 долларов нужно будет оплатить при прохождении границы. Доплатив 5000 рублей, можно будет взять версию с 12 Гбайт графической памяти. Есть и предложения в России, без приключений и ожидания.

Комплектация

Комплектация COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Упакована в коробку с изображением видеокарты и логотипом линейки iGAME. Внутри комплектующие зафиксированы в плотную пену.

Комплектация COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Комплект включает отвертку с двумя жалами, кабель синхронизации подсветки, USB-кабель для дисплея, держатель для видеокарты, белые перчатки и различную документацию.

Комплектация COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G обзор

Внешний вид

Оснащена габаритной системой охлаждения с тремя вентиляторами и массивным радиатором. Весит 2.1 килограмма и для нее изначально производитель предусмотрел держатель.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Игнорировать его использование не рекомендуем. Большая нагрузка на PCI-e разъем, даже с металлическим армированием, сократит срок службы материнской платы.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Сама же печатная плата у видеокарты дополнительно усилена металлической пластиной. Нанесено декоративное изображение.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Полная длина видеоускорителя составляет 323 мм. На материнской плате перекрывает сразу три слота.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Дополнительное питание у COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G подается через три 8-пиновых разъема. Использовать новый 12-контактный разъем не стали, упростив эксплуатацию до массивного распространения блоков питания с пока еще экзотичным коннектором.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Само же усиление системы питания позволило в теории получить TDP до 525 Вт. Помимо третьего разъема, тут 22 фаз питания у графического ядра и еще 4 фазы для памяти.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Чипы Micron. Доступно 10 Гбайт графической памяти GDDR6X с эффективной частотой до 19 Гбит/с.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Используется графичеcкий чип NVIDIA GA102, выполненный по 8 нм техпроцессу и содержащий 28 миллиардов транзисторов. Работает на частоте 1440/1800 МГц.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

На панели портов вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Есть кнопка для переключения режимов работы: Normal и Turbo.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Как и отмечали выше, есть блок с дисплеем, здесь он с регулируемым углом наклона. По умолчанию выводится анимированный логотип бренда.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Для управления потребуется подключение к USB-C разъему на боковой грани. После этого можно использовать его для мониторинга ключевых параметров.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Отметим также выход 12V RGB, через который можно будет подключить внешнюю периферию, синхронизируя эффект и цвет подсветки через инструменты видеокарты.

Внешний вид COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Софт

Для COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G доступна утилита управления. В ее главном окне ведется мониторинг работы видеокарты, памяти, сети и вентиляторов.

Софт COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Это же можно просмотреть в виде плиток с мониторингом за интервал времени.

Софт COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Выбор предустановленных эффектов работы и с корректировкой скорости цвета и яркости для них.

Софт COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Встроенный инструментарий для проведения разгона видеокарты. Можно выставить здесь же поведение для двух групп вентиляторов в отдельности.

Софт COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Управление выводимой на экран информации. Включаются необходимые компоненты. Добавляется собственный текст.

Софт COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Тесты

Тестирование велось с разогнанным процессором Intel Core i5-12600K. Для P-ядер зафиксирована на 5000 МГц и для E-ядер – 4000 МГц. В систему установлены 32 Гбайт памяти DDR5 с частотой 5600 МГц CL40.

Тесты COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Включение режима TURBO не повышало заметно температуру графического ядра, разница в пределах 2-4 градусов. Запас здесь хороший.

Тесты COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Мы провели тестирование с двумя BIOS и все результаты для наглядности приведем сразу в двух режимах.

FireStrike Extreme

Тесты COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

TimeSpy

Тесты COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Port Royal

Тесты COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

3Dmark 11

Тесты COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Тесты в играх

В играх провели изучение в разрешениях FHD и QHD. Результаты приводим сводные.

Far Cry 6: FHD и QHD. COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Режим работыFull HDQuad HD
Normal115116
Turbo105105

Cyberpunk 2077: FHD и QHD. COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Режим работыFull HDQuad HD
Normal14296
Turbo144100

Rainbow Six: Siege: FHD и QHD. COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Режим работыFull HDQuad HD
Normal154160
Turbo8993

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G

Режим работыFull HDQuad HD
Normal121121
Turbo9999

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCOLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G не уступает по производительности и эффективности отвода тепла флагманским решениям от топовых брендов. К плюсам отнесем разгон одним нажатием, детализированный софт, настраиваемый экран для мониторинга, выход на управляемую подсветку, низкий уровень шума и режим с остановкой вентиляторов, усиленную подсистему питания, полезные аксессуары в комплекте. Не устроить может отсутствие разгона памяти в режиме TURBO, но, с другой стороны, установленная тут система охлаждения позволит проводит эксперименты с ручным разгоном.
COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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