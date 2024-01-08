Метроидвания с бит-эм-апом в мире киберпанка. Обзор COOKIE CUTTER

В конце прошлого года на консолях актуального поколения стартовал любопытный 2D-экшен COOKIE CUTTER, являющийся метроидванией и бит-эм-апом в стилистике киберпанка. Выпустило игру издательство Rogue Games, разработчиками выступили Subcult Joint. Сюжет игры завязан на девушке-андроиде, которая отправилась на поиске своей создательницы и возлюбленной. Игрока в ней ждет огромный мир с множеством секретов и сложными боссами.

COOKIE CUTTER

С места сразу в карьер, начинается игра с управления поврежденным роботом, нашей главной героиней, которую восстанавливают и отправляют в мир показать кто тут главный. Персонаж получился карикатурным и где-то даже отталкивающим внешне. Игра явно создавалась под взрослую аудиторию, тут много пошлых шуток, а сама героиня светит своим бельем, чаще чем в персонажи в аниме.

COOKIE CUTTER

Но внешне на это не обращаешь внимание. Отлично проработана анимация движений и ударов. Мультяшная анимация, которую ощущаешь тактильно. При этом здесь она достаточно плавная. В плане графики тоже все хорошо, ярко и разнообразно с вниманием к деталям и разрушаемыми предметами интерьера.

COOKIE CUTTER

Бит-эм-ап был выше отмечен не зря, боевая система здесь завязана на рукопашную схватку и плотный контакт с противником. Размашистые удары, разрывание противников добиваниями и комбо-атаки, всего этого тут с избытком. Есть и дальние атаки, которые требуют расхода энергии и выполнены здесь в виде инструментов, таких как, перчатка, бензопила и гитара. Через колесо выбора оружие всегда можно будет сменить, но предварительно найти его на локации и получить к нему доступ.

COOKIE CUTTER

Помимо этого героя можно оснащать чипами, которые выполняют функцию пассивных умений. Для них в свою очередь требуется наличие энергетических колб, которые собираются в скрытых зонах на локациях. Поставить все и сразу не получится, особенно на начальных этапах. Парирование здесь тоже отдельное умение, получаемое по мере прохождения сюжета, и оно не требует никаких затрат. С ним бои получаются более динамичными. Экшена добавляют встречаемые комнаты, которые закрываются до победы на волнами врагов.

COOKIE CUTTER

Игра достаточна сложна и эта сложность быстро нарастает с появлением новых противников. Это же касается босов, наносящих большое количество урона и использующих атаки по площади. Смерть отправит на последний чекпоинт, которые зафиксированы на определённых участках карты. В некоторых этапах расстояние между ними получается довольно большим.

COOKIE CUTTER

Как в любой метроидвании, здесь обширная карта, которую изучить всю и сразу не получится. Она разделена на отдельные главы, а внутри каждой будут участки, которые потребуют наличия определенных умений. Поэтому возвращаться в пройденные участки придется не раз, реиграбельность здесь есть. Хорошо реализована карта, на ней отмечаются такие зоны и тип умения, который необходим для прохода. Поэтому в дальнейшем можно будет точно знать в какие участки теперь появилась возможность пройти.

COOKIE CUTTER

COOKIE CUTTER обзор

Итоги

В итоге с одной стороны COOKIE CUTTER предлагает простор для исследований и интересный визуал, эффектную боевую систему с ближним боем, но с другой отталкивает дешевыми и пошлыми шутками, а также внешним видом героини, а если точнее той самой «повесткой», которая вызывает отторжение.
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