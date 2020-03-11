Обзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкой

2020-03-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CORSAIR iCUE 465X RGB; [86]
Сегодня героем нашего обзора будет корпус CORSAIR iCUE 465X RGB с поддержкой управляемой подсветки iCUE Lighting Node CORE. Выполнен он в форм-факторе Middle Tower, рассчитанным на материнские платы ATX. За основу был взят ранее вышедший 465X RGB со стеклянными панелями и RGB-подсветкой.

CORSAIR iCUE 465X RGB

В России он доступен в среднем за 9 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Сегодня героем нашего обзора будет корпус CORSAIR iCUE 465X RGB с поддержкой управляемой подсветки iCUE Lighting Node CORE. Выполнен он в форм-факторе Middle Tower, рассчитанным на материнские платы ATX. За основу был взят ранее вышедший 465X RGB со стеклянными панелями и RGB-подсветкой.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Внешний вид

Доступен CORSAIR iCUE 465X RGB в черном и белом вариантах оформления. Можно будет подобрать оптимальный вариант под собираемый сеттинг.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Как и ранее, в конструкции преобладают стекло и металл, открывая хороший обзор на установленные внутри компоненты.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Лицевая панель полностью стеклянная. Сверху и снизу тонированные вставки с логотипом производителя. Крепится на четырех винтах с накатанной головкой.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Такой способ крепежа исключает излом фиксаторов при обслуживании. Есть съемный противопылевой фильтр.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Продумали вопрос доступа воздуха для установленных внутри трех вентиляторов. Пять ножек с широкими зазорами справа и слева.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Три 120 мм вентилятора с многоцветной подсветкой. Тут они поддерживают синхронизацию и детальную настройку с помощью фирменного программного обеспечения.

CORSAIR iCUE 465X RGB

На панели разъемов доступны кнопка включения, кнопка перезагрузки, спаренный аудиоразъем, два скоростных USB.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Верхняя стенка выполнена в виде вентиляционной решетки с посадочными местами под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения. Есть съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Правая часть выполнена из металла. Крепится при помощи двух накатанных винтов. Снимается сдвигом.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Панель под платы расширения в CORSAIR iCUE 465X RGB выполнена по схеме 7+2. Расположение блока питания нижнее. Тылового вентилятора в комплекте нет. В районе блока питания еще один фильтр.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Софт

Используемые тут вентиляторы и контроллер позволяют осуществлять тонкие настройки с помощью iCUE. В последующем в этой же программе можно будет настраивать совместимую периферию и компоненты.

CORSAIR iCUE 465X RGB

В главном окне отображается список подключенных устройств в виде наглядных плиток.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Доступно большое количество предустановленных эффектов. Каждый из них дополнительно предоставляет опции тонких настроек.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Вкладка с мониторингом работы ключевых компонентов. Сами плитки опционально распределяются, отключаются и включаются.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Начинка

Зона блока питания и жестких дисков отделена от основной части Г-образной сеткой, упрощая аккуратную укладку кабелей и распределяя воздушные потоки.

CORSAIR iCUE 465X RGB

В этой части находится пара съемных пластиковых корзин под жесткие диски формата 3.5 дюйма. Дополнительно к ним можно будет поставить до четырех твердотельных дисков, два из них на съемные пластины. Этих возможностей по организации файловой системы будет достаточно для большинства сценариев. При отказе от 3.5-дюймовых жестких дисков корзину можно будет демонтировать.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Продумано активное охлаждение. Технология Direct Airflow Path в CORSAIR iCUE 465X RGB обеспечивает свободное движение воздуха без помех. Дополнительно к трем комплектным вентиляторам пользователь сможет добавить радиаторы 280 и 360 мм.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Поддерживаются башенные системы охлаждения высотой до 170 мм. Блоки питания длиной до 180 мм, включая модульные решения.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Видеокарты до 370 мм. Напомним, здесь есть выбор между вертикальной и горизонтальной установкой. Шлейф для вертикального размещения приобретается пользователем отдельно.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Собирается система на базе материнских плат ATX, mATX и micro-ITX. В районе сокета большое окошко, обеспечивающее свободный доступ для монтажа охлаждения.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Несколько овальных вырезов с резиновыми шторками для аккуратного подвода кабелей к плате. За стенкой достаточно свободного места.

CORSAIR iCUE 465X RGB

На стенке зафиксирован контроллер iCUE Lighting Node CORE с шестью разъемами под вентиляторы. Три из них в штатной комплектации остаются свободными под дополнительные компоненты Corsair.

Тесты

Систему мы собирали с материнской платой Biostar Racing X570GT8, процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартами PALIT RTX 2070 Super/NVIDIA GTX 1050. Обеспечивается свободный доступ ко всем компонентам. Большая часть длины кабелей остается скрытой во внутренней камере корпуса.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Наиболее удачно будут смотреться устройства со встроенной подсветкой. Так можно будет собрать не только высокопроизводительную систему, но и с заделом на привлекательность.

CORSAIR iCUE 465X RGB

Свободное движение внутри корпуса и три комплектных вентилятора избавляют от дополнительных трат для получения комфортных рабочих температур по процессору, видеокарте, оперативной памяти и накопителей.

Тест уровня шума

CORSAIR iCUE 465X RGB

Тест температуры

CORSAIR iCUE 465X RGB

CORSAIR iCUE 465X RGB обзор

Итоги по CORSAIR iCUE 465X RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorCORSAIR iCUE 465X RGB в сравнении с предшественником получил целый ряд конструктивных и функциональных улучшений. Среди них отметим комплектацию тремя вентиляторами с управляемой и синхронизируемой подсветкой. Стеклянная фронтальная панель со свободным движением воздуха, три противопылевых фильтра, горизонтальная и вертикальная установка видеокарты, низкий уровень шума, программное обеспечение, совместимость с СЖО, съемная стойка под жесткие диски. Из минусов отметим ограниченное количество USB-разъемов на фронтальной панели корпуса и отсутствие USB Type-C.
CORSAIR iCUE 465X RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы CORSAIR iCUE 465X RGB
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