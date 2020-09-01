Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000

К моменту публикации уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 4990 рублей.
COUGAR IMMERSA PRO PRIX обзор
КомплектацияКомплект включает сами наушники и набор документации. Собрано все в коробке в коробке с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы.
Внешний видУзнаваемый внешний вид сохранен. Оголовье из стали в декоративной оплетке ярко-оранжевого цвета.
Такое исполнение отличает высокая надежность и гибкость. Оно устойчиво к скручиванию и механическим повреждения при падении. Но и злоупотреблять не стоит.
За прижим отвечает подпружиненная вставка из экокожи с мягким наполнителем. Подходит под разные объемы головы.
Круглые чашки с амбушюрами из экокожи. Они глубокие. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции.
Металлическая сетка и декоративная накладка с хромированным логотипом производителя. Круговая светодиодная подсветка.
В COUGAR IMMERSA PRO PRIX ее цветом есть возможность управлять. Предлагается пять различных эффектов с корректировкой скорости.
Микрофон реализован в виде гибкой ножки с капсюлем и ветрозащитой. Его можно будет спрятать внутри чашки.
Кабель подключения несъемный. Место выхода усиленно и защищено от излома. Длина его с запасом, составляет 2.5 метра.
На нем зафиксирован пульт управления с барабаном регулировки громкости и механическим выключателем микрофона. Подключается при помощи USB.
Сочетание ярко-оранжевого и черного в оформлении смотрится привлекательно.
СофтС официального сайта предлагается установить программу для управления. Есть несколько профилей для распределения настроек.
Вкладка с выбором пресетов эквалайзера для COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Варианты как под музыку, так и тип игрового жанра. Функция мониторинга микрофона и его усиление.
Управление подсветкой. Выбор цветов из палитры и одного из эффектов.
ТестыЗа обработку звука в этих наушниках отвечает встроенная звуковая карта. Она обрабатывает звук с выбранными настройками эквалайзера. Но работать наушники могут сразу после подключения и без установки софта. Также реализована совместимость с игровой консолью Sony PlayStation 4. Определяется корректно без дополнительных настроек.
Виртуальный объемный звук формата 7.1. Звучание насыщенное. При игре в шутерах позволяют точно позиционировать расположение противников. Басы чистые и глубокие. В деталях передаются спецэффекты, взрывы, выстрелы. Подойдет также просмотра фильмов и прослушивания музыки. Шумы и артефакты отсутствуют.
По эргономике нареканий не возникло. На голову не давит. Подойдет как для подростков, так и взрослых. Движения головы в стороны не ограничивает. Хорошая пассивная звукоизоляция. Расположение элементов удобное.
Микрофон с кардиоидной диаграммой. Он эффективно отсекает шумы в помещении. Голос передается без искажений.
COUGAR IMMERSA PRO PRIX обзор
Итоги по COUGAR IMMERSA PRO PRIXCOUGAR IMMERSA PRO PRIX выступает оптимальным выбором при поиске игровых наушников с USB-подключением в ценовом сегменте до 5000 рублей. Привлекательный внешний вид, эргономичная конструкция, кардиоидный микрофон, пульт управления, надежная оголовье из металла, программное обеспечение и многоцветная подсветка.
COUGAR IMMERSA PRO PRIX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".