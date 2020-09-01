Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000

Не так давно компания Cougar провела обновление линейки игровых гарнитур, выпустив COUGAR IMMERSA PRO PRIX с поддержкой виртуального 7.1 звука. Из особенностей отмечаются 50 мм динамики с частотой воспроизведения от 10 до 20000 Гц, микрофон с кардиоиднойпры диаграммой и шумоподавлением, пульт управления, поддержка софта и многоцветная подсветка.

COUGAR IMMERSA PRO PRIX обзор

К моменту публикации уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 4990 рублей.

Комплектация

Комплект включает сами наушники и набор документации. Собрано все в коробке в коробке с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы.

Внешний вид

Узнаваемый внешний вид сохранен. Оголовье из стали в декоративной оплетке ярко-оранжевого цвета.

Такое исполнение отличает высокая надежность и гибкость. Оно устойчиво к скручиванию и механическим повреждения при падении. Но и злоупотреблять не стоит.

За прижим отвечает подпружиненная вставка из экокожи с мягким наполнителем. Подходит под разные объемы головы.

Круглые чашки с амбушюрами из экокожи. Они глубокие. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции.

Металлическая сетка и декоративная накладка с хромированным логотипом производителя. Круговая светодиодная подсветка.

В COUGAR IMMERSA PRO PRIX ее цветом есть возможность управлять. Предлагается пять различных эффектов с корректировкой скорости.

Микрофон реализован в виде гибкой ножки с капсюлем и ветрозащитой. Его можно будет спрятать внутри чашки.

Кабель подключения несъемный. Место выхода усиленно и защищено от излома. Длина его с запасом, составляет 2.5 метра.

На нем зафиксирован пульт управления с барабаном регулировки громкости и механическим выключателем микрофона. Подключается при помощи USB.

Софт

Сочетание ярко-оранжевого и черного в оформлении смотрится привлекательно.С официального сайта предлагается установить программу для управления. Есть несколько профилей для распределения настроек.

Вкладка с выбором пресетов эквалайзера для COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Варианты как под музыку, так и тип игрового жанра. Функция мониторинга микрофона и его усиление.

Управление подсветкой. Выбор цветов из палитры и одного из эффектов.

Тесты

За обработку звука в этих наушниках отвечает встроенная звуковая карта. Она обрабатывает звук с выбранными настройками эквалайзера. Но работать наушники могут сразу после подключения и без установки софта. Также реализована совместимость с игровой консолью Sony PlayStation 4. Определяется корректно без дополнительных настроек.

Виртуальный объемный звук формата 7.1. Звучание насыщенное. При игре в шутерах позволяют точно позиционировать расположение противников. Басы чистые и глубокие. В деталях передаются спецэффекты, взрывы, выстрелы. Подойдет также просмотра фильмов и прослушивания музыки. Шумы и артефакты отсутствуют.

По эргономике нареканий не возникло. На голову не давит. Подойдет как для подростков, так и взрослых. Движения головы в стороны не ограничивает. Хорошая пассивная звукоизоляция. Расположение элементов удобное.

COUGAR IMMERSA PRO PRIX обзор

Микрофон с кардиоидной диаграммой. Он эффективно отсекает шумы в помещении. Голос передается без искажений.

Итоги по COUGAR IMMERSA PRO PRIX

COUGAR IMMERSA PRO PRIX выступает оптимальным выбором при поиске игровых наушников с USB-подключением в ценовом сегменте до 5000 рублей. Привлекательный внешний вид, эргономичная конструкция, кардиоидный микрофон, пульт управления, надежная оголовье из металла, программное обеспечение и многоцветная подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".