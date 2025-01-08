Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEX

Поставляется в коробке из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид до покупки. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.
В основе прочный пластик, обтянутый плотной тканью. На лицевой стороне прорезиненный логотип бренда.
В корпус предустановлен тряпичный темляк, который можно будет использовать как для ношения в руке, так и для фиксации на рюкзаке или как вариант подвешивания на крючке.
Основание плоское, на нем находится кнопка включения и светодиодный индикатор активности. При размещении на ровной поверхности не вибрирует и не скользит. Сверху пассивный излучатель.
При этом предусмотрено и горизонтальной размещение. Для этого внутренняя сторона с нанесенным диагональными линиями покрытием.
На боковой грани под защитной заглушкой USB-C, используемое для зарядки аккумулятора.
CREATIVE MUVO FLEX на боковой грани фактурные клавиши управления. За счет такого исполнения они хорошо определяются слепым методом. Нажимаются с небольшим усилием.
Установлен 45 мм динамик с мощностью 10 Вт, работающий в паре с пассивным излучателем. При компактных габаритах выдает звук хорошего качества. Отметим чистоту и детализацию верхних и средних частот. Отлично подойдет для вокальных композиций и прослушивания аудиокниг. При этом за счет наличия защиты от воды можно будет использовать на природе.