Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEX

Изучаемая сегодня портативная колонка CREATIVE MUVO FLEX сочетает в себе компактные габариты корпуса с защитой от пыли и воды IP67, а также 10 Вт динамик с динамичным и живым звуком. Представлена она в черном и сером вариантах оформления.

Комплектация

Поставляется в коробке из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид до покупки. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

У колонки стильное внешнее исполнение с элегантным видом. Небольшая форма с закругленными боковыми гранями.

В основе прочный пластик, обтянутый плотной тканью. На лицевой стороне прорезиненный логотип бренда.

В корпус предустановлен тряпичный темляк, который можно будет использовать как для ношения в руке, так и для фиксации на рюкзаке или как вариант подвешивания на крючке.

Основание плоское, на нем находится кнопка включения и светодиодный индикатор активности. При размещении на ровной поверхности не вибрирует и не скользит. Сверху пассивный излучатель.

При этом предусмотрено и горизонтальной размещение. Для этого внутренняя сторона с нанесенным диагональными линиями покрытием.

На боковой грани под защитной заглушкой USB-C, используемое для зарядки аккумулятора.

Софт

CREATIVE MUVO FLEX на боковой грани фактурные клавиши управления. За счет такого исполнения они хорошо определяются слепым методом. Нажимаются с небольшим усилием.Для смартфона доступно приложение используемое для актуализации версии прошивки, а также отключения звуковых уведомлений.

Тесты

Для соединения используется Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков LC3 и SBC. Поддерживается возможность объединения двух таких колонок в режим стереопару. За автономную работу акустики отвечает аккумулятор с емкостью 1000 мАч. В среднем он давал 9-10 часов автономной работы.

Итоги

Установлен 45 мм динамик с мощностью 10 Вт, работающий в паре с пассивным излучателем. При компактных габаритах выдает звук хорошего качества. Отметим чистоту и детализацию верхних и средних частот. Отлично подойдет для вокальных композиций и прослушивания аудиокниг. При этом за счет наличия защиты от воды можно будет использовать на природе.CREATIVE MUVO FLEX – портативная колонка с хорошим качеством звука и добротно исполненным корпусом. Удобный вариант для ношения с собой, в том числе и с возможностью эксплуатации в неблагоприятных условиях.