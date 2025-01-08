Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEX

Изучаемая сегодня портативная колонка CREATIVE MUVO FLEX сочетает в себе компактные габариты корпуса с защитой от пыли и воды IP67, а также 10 Вт динамик с динамичным и живым звуком. Представлена она в черном и сером вариантах оформления.

CREATIVE MUVO FLEX

Комплектация

CREATIVE MUVO FLEX

Поставляется в коробке из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид до покупки. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

CREATIVE MUVO FLEX

Внешний вид

У колонки стильное внешнее исполнение с элегантным видом. Небольшая форма с закругленными боковыми гранями.

CREATIVE MUVO FLEX

В основе прочный пластик, обтянутый плотной тканью. На лицевой стороне прорезиненный логотип бренда.

CREATIVE MUVO FLEX

В корпус предустановлен тряпичный темляк, который можно будет использовать как для ношения в руке, так и для фиксации на рюкзаке или как вариант подвешивания на крючке.

CREATIVE MUVO FLEX

Основание плоское, на нем находится кнопка включения и светодиодный индикатор активности. При размещении на ровной поверхности не вибрирует и не скользит. Сверху пассивный излучатель.

CREATIVE MUVO FLEX

При этом предусмотрено и горизонтальной размещение. Для этого внутренняя сторона с нанесенным диагональными линиями покрытием.

CREATIVE MUVO FLEX

На боковой грани под защитной заглушкой USB-C, используемое для зарядки аккумулятора.

CREATIVE MUVO FLEX

CREATIVE MUVO FLEX на боковой грани фактурные клавиши управления. За счет такого исполнения они хорошо определяются слепым методом. Нажимаются с небольшим усилием.

Софт

Для смартфона доступно приложение используемое для актуализации версии прошивки, а также отключения звуковых уведомлений.

CREATIVE MUVO FLEX

Тесты

Для соединения используется Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков LC3 и SBC. Поддерживается возможность объединения двух таких колонок в режим стереопару. За автономную работу акустики отвечает аккумулятор с емкостью 1000 мАч. В среднем он давал 9-10 часов автономной работы.

CREATIVE MUVO FLEX

Установлен 45 мм динамик с мощностью 10 Вт, работающий в паре с пассивным излучателем. При компактных габаритах выдает звук хорошего качества. Отметим чистоту и детализацию верхних и средних частот. Отлично подойдет для вокальных композиций и прослушивания аудиокниг. При этом за счет наличия защиты от воды можно будет использовать на природе.

Итоги

CREATIVE MUVO FLEX – портативная колонка с хорошим качеством звука и добротно исполненным корпусом. Удобный вариант для ношения с собой, в том числе и с возможностью эксплуатации в неблагоприятных условиях.
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