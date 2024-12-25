TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFI

Продолжая изучение актуальной модельной линейки новых наушников рассмотрим легкие беспроводные CREATIVE ZEN AIR SXFI с поддержкой пространственной голографии. Помимо этого защищены от воды и пыли, используют Bluetooth 5.3 для соединения с режимом низкой задержки, а также активное шумоподавление.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой. На лицевой стороне изображение с зарядным кейсом, с внутренней подробные данные по характеристикам. Комплект включает тряпичном чехле, дополнительные пары силиконовых амбушюров, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Внешний вид

У зарядного кейса внешнее исполнение с заделом на премиальный сегмент. Сочетается белый матовый пластик и металлическая внутренняя часть.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

На передней стороне механическая кнопка и светодиодный индикатор, отображающий заряд батареи. В основании разъем USB-C. Поддерживается беспроводная зарядка.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Форма у него компактна, оптимально для ношения в кармане. Боковые грани закруглены. Крышка фиксируется при помощи магнитов.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Наушники выполнены из пластика с матовым покрытием. Доступны только в светлом исполнении.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Состоит корпус из чашки и ножки. Внешняя сторона ровная, выведен дополнительный микрофон, отвечающий за работу системы шумоподавления. Нанесен логотип бренда. Защищен от воды и пыли по стандарту IPX5.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

На выводной канал динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары с разными размерами с возможностью подобрать оптимальную посадку индивидуально. Это важно еще для того чтобы улучшить пассивную звукоизоляцию, а вместе с ней и работу активного шумоподавления.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

CREATIVE ZEN AIR SXFI используют сенсорное управление. Зона находится на внешней стороне чашек, реагирует на касания корректно.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Софт

Для наушников доступно приложение для смартфона. С помощью него создается профиль пользователя со сканированием формы ушей и лица. Эти данные используются для точной подстройки пространственного звучания SXFI.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

После этого устанавливается второе приложение в которое подгружается созданный профиль. Через него проводится детальное управление самой гарнитурой.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Эквалайзер с расширенным набором профилей. Ручные настройки, регулировка низких и высоких частот

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Управление системой активного шумоподавления. Активная работа, адаптивный ANC, выключено и прозрачный режим.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Изменение схемы сенсорного управления.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Тесты

CREATIVE ZEN AIR SXFI соединяется с устройством по средствам Bluetooth 5.3 с кодеками AAC и SBC. Отдельно вручную есть возможность включить низкую задержку, что может быть актуально при эксплуатации в сетевых играх. А данная гарнитура вполне подходит для этого, обеспечивая хорошее позиционирование противников в пространстве, а также давая возможность насладиться спецэффектами.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Конструкция у них эргономичная, посадка в ушной раковине без излишнего давления. В гарнитуре можно проводить длительное время не испытывая дискомфорта.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Выдаваемая звуковая сцена чистая с хорошей детализацией на всех частотах. Звучание достаточно насыщенное, есть ощутимые басы и звонкие верхние частоты. Отлично справляются с классическими композициями, вокалом и даже тяжелым роком. Активация SXFI добавляет в сцену объема и насыщенности.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Тестирование гарнитуры также проводили в общественном транспорте. При активном шумоподавлении не слышно постороннего шума и разговоров. Встроенный микрофон также хорошо показал себя при передаче голоса, не искажает. Достойные результаты по времени автономной работы. На одном заряде работают до 12 часов, а также в кейсе проходит два полных цикла восстановления.

CREATIVE ZEN AIR SXFI

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCREATIVE ZEN AIR SXFI – качественные беспроводные наушники с высоким качеством звука, длительным временем автономной работы, пространственной технологией с индивидуальным созданием профиля и выполненные в эргономичном корпусе с защитой от воды.
CREATIVE ZEN AIR SXFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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