TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFI

На передней стороне механическая кнопка и светодиодный индикатор, отображающий заряд батареи. В основании разъем USB-C. Поддерживается беспроводная зарядка.
Форма у него компактна, оптимально для ношения в кармане. Боковые грани закруглены. Крышка фиксируется при помощи магнитов.
Наушники выполнены из пластика с матовым покрытием. Доступны только в светлом исполнении.
Состоит корпус из чашки и ножки. Внешняя сторона ровная, выведен дополнительный микрофон, отвечающий за работу системы шумоподавления. Нанесен логотип бренда. Защищен от воды и пыли по стандарту IPX5.
На выводной канал динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары с разными размерами с возможностью подобрать оптимальную посадку индивидуально. Это важно еще для того чтобы улучшить пассивную звукоизоляцию, а вместе с ней и работу активного шумоподавления.
CREATIVE ZEN AIR SXFI используют сенсорное управление. Зона находится на внешней стороне чашек, реагирует на касания корректно.
После этого устанавливается второе приложение в которое подгружается созданный профиль. Через него проводится детальное управление самой гарнитурой.
Эквалайзер с расширенным набором профилей. Ручные настройки, регулировка низких и высоких частот
Управление системой активного шумоподавления. Активная работа, адаптивный ANC, выключено и прозрачный режим.
Изменение схемы сенсорного управления.
Конструкция у них эргономичная, посадка в ушной раковине без излишнего давления. В гарнитуре можно проводить длительное время не испытывая дискомфорта.
Выдаваемая звуковая сцена чистая с хорошей детализацией на всех частотах. Звучание достаточно насыщенное, есть ощутимые басы и звонкие верхние частоты. Отлично справляются с классическими композициями, вокалом и даже тяжелым роком. Активация SXFI добавляет в сцену объема и насыщенности.
Тестирование гарнитуры также проводили в общественном транспорте. При активном шумоподавлении не слышно постороннего шума и разговоров. Встроенный микрофон также хорошо показал себя при передаче голоса, не искажает. Достойные результаты по времени автономной работы. На одном заряде работают до 12 часов, а также в кейсе проходит два полных цикла восстановления.