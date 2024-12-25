TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFI

Продолжая изучение актуальной модельной линейки новых наушников рассмотрим легкие беспроводные CREATIVE ZEN AIR SXFI с поддержкой пространственной голографии. Помимо этого защищены от воды и пыли, используют Bluetooth 5.3 для соединения с режимом низкой задержки, а также активное шумоподавление.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой. На лицевой стороне изображение с зарядным кейсом, с внутренней подробные данные по характеристикам. Комплект включает тряпичном чехле, дополнительные пары силиконовых амбушюров, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У зарядного кейса внешнее исполнение с заделом на премиальный сегмент. Сочетается белый матовый пластик и металлическая внутренняя часть.

На передней стороне механическая кнопка и светодиодный индикатор, отображающий заряд батареи. В основании разъем USB-C. Поддерживается беспроводная зарядка.

Форма у него компактна, оптимально для ношения в кармане. Боковые грани закруглены. Крышка фиксируется при помощи магнитов.

Наушники выполнены из пластика с матовым покрытием. Доступны только в светлом исполнении.

Состоит корпус из чашки и ножки. Внешняя сторона ровная, выведен дополнительный микрофон, отвечающий за работу системы шумоподавления. Нанесен логотип бренда. Защищен от воды и пыли по стандарту IPX5.

На выводной канал динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары с разными размерами с возможностью подобрать оптимальную посадку индивидуально. Это важно еще для того чтобы улучшить пассивную звукоизоляцию, а вместе с ней и работу активного шумоподавления.

CREATIVE ZEN AIR SXFI используют сенсорное управление. Зона находится на внешней стороне чашек, реагирует на касания корректно.

Софт

Для наушников доступно приложение для смартфона. С помощью него создается профиль пользователя со сканированием формы ушей и лица. Эти данные используются для точной подстройки пространственного звучания SXFI.

После этого устанавливается второе приложение в которое подгружается созданный профиль. Через него проводится детальное управление самой гарнитурой.

Эквалайзер с расширенным набором профилей. Ручные настройки, регулировка низких и высоких частот

Управление системой активного шумоподавления. Активная работа, адаптивный ANC, выключено и прозрачный режим.

Изменение схемы сенсорного управления.

Тесты

CREATIVE ZEN AIR SXFI соединяется с устройством по средствам Bluetooth 5.3 с кодеками AAC и SBC. Отдельно вручную есть возможность включить низкую задержку, что может быть актуально при эксплуатации в сетевых играх. А данная гарнитура вполне подходит для этого, обеспечивая хорошее позиционирование противников в пространстве, а также давая возможность насладиться спецэффектами.

Конструкция у них эргономичная, посадка в ушной раковине без излишнего давления. В гарнитуре можно проводить длительное время не испытывая дискомфорта.

Выдаваемая звуковая сцена чистая с хорошей детализацией на всех частотах. Звучание достаточно насыщенное, есть ощутимые басы и звонкие верхние частоты. Отлично справляются с классическими композициями, вокалом и даже тяжелым роком. Активация SXFI добавляет в сцену объема и насыщенности.

Тестирование гарнитуры также проводили в общественном транспорте. При активном шумоподавлении не слышно постороннего шума и разговоров. Встроенный микрофон также хорошо показал себя при передаче голоса, не искажает. Достойные результаты по времени автономной работы. На одном заряде работают до 12 часов, а также в кейсе проходит два полных цикла восстановления.

Итоги

CREATIVE ZEN AIR SXFI – качественные беспроводные наушники с высоким качеством звука, длительным временем автономной работы, пространственной технологией с индивидуальным созданием профиля и выполненные в эргономичном корпусе с защитой от воды.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".