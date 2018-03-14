Обзор CRYORIG H5 Universal. Тихая и недорогая башня

Системы охлаждения от компании CRYORIG в рамках «Лаборатории» мы уже тестировали, включая как доступные, так и старшие решения. Был у нас и CRYORIG H5 Ultimate, сегодня мы рассмотрим его модификацию CRYORIG H5 Universal для которой заявлена высокая эффективность отвода тепла. Это башенный кулер с четырьмя медными тепловыми трубками и 140-мм вентилятором. Представлена эта башня была в 2016 году и за время своего существования не растеряла актуальности. Для новых процессоров AMD в последующем вышел дополнительный KIT.

CRYORIG H5 Universal обзор

Это охлаждение находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в эффектно оформленной коробке с изображением кулера и данными по техническим характеристикам. Башня в сборе зафиксированная в дополнительный картон.

Внешний вид

В комплект входит все необходимое для установки на платформах Intel и AMD, ключ с крестовиной, тюбик с термопастой, тряпочку для протирки, усиливающую пластину и подробную инструкцию по сборке.CRYORIG H5 Universal – массивный башенный кулер с одним вентилятором. На лицевой стороне уже знакомая нам опрессовка пластин в виде сот. За счет такого конструктивного решения улучшается движение воздушного потока и уменьшается сопротивление, как следствие шум.

Сверху и снизу декоративные накладки из белого пластика. Они несут только декоративную функцию. Можно обратить внимание на наличие двух канавок, они сделаны для доступа к креплению.

Высота кулера в сборе составляет 16 см, толщина – 9,8 см, ширина – 14,3 см. Радиатор смещен относительно основания для избежания возможных проблем с совместимостью с планками оперативной памяти.

В конструкции радиатора используется 38 алюминиевых пластин с толщиной 0.4 мм. Расстояние между пластинами – 2.5мм. Общая площадь радиатора – 8400 сантиметров квадратных.

Пронизывают пластину четыре никелированные медные трубки. Диаметр трубок – 6 мм. Трубки равномерно распределены по площади пластин, концы опрессованы.

Контактная пластина у CRYORIG H5 Universal выполнена из алюминия. Поверхность аккуратно сошлифована.

Изюминкой этого охлаждения стал 140 мм вентилятор. Тринадцать лопастей. Толщина вентилятора составляет 13 мм.

Крепится вентилятор при помощи пары металлических скоб. Небольшая толщина вентилятора выбрана также с учетом уменьшения толщины конструкции в сборе, в будущем можно будет заменить вентилятор или добавить еще один для повышения эффективности.

Подключается при помощи кабеля в защитной тканевой оплетке. На конце 4-пиновый коннектор. Поддерживается регулировка оборотов.

Установка

Отдельно стоит отметить использование бесшумного высокоточного подшипника. Присутствуют силиконовые вставки.CRYORIG H5 Universal поддерживает все актуальные платформы. Процесс установки подробно описан в инструкции. Первым шагом фиксируется опорная пластина, винты крепления выступают опорой под пластины.

Пластины прижимаются при помощи винтов. Останется нанести термопасту и прижать кулер к опорным пластинам. Дополнительных инструментов не потребуется, но пригодится комплектная Г-образная отвертка для доступа к паре скрытых крепежных винтов.

Тесты CRYORIG H5 Universal

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Паста равномерно распределяется по поверхности теплораспределительной крышки процессора. После установки кулер не перекрывает планки оперативной памяти. Единственное ограничение может касаться глубины корпуса, стоит брать запас примерно в 17 сантиметров.

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Итоги по CRYORIG H5 Universal

CRYORIG H5 Universal с учетом текущей стоимости на российском рынке, станет хорошим выбором при поиске воздушного охлаждения под актуальные процессоры Intel и AMD. К плюсам этой системы отнесем простую установку, аккуратный дизайн, совместимость с высокими радиаторами оперативной памяти. Важно отметить, что при замене вентилятора на данной системе можно заметно поднять эффективность в ущерб габаритам.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".