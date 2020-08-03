Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC

Сложная эпидемиологическая ситуация и ограничительные меры в странах затронули и рынок электроники. Многие производители смартфонов начального и среднего ценовых сегментов испытывали серьезные проблемы, как результат часть из них ушли с рынка, а остальные заметно уменьшили темп выпуска новинок. Тем интереснее стал релиз CUBOT Note 20, оснащенный четырьмя камерами и дисплеем с узкими рамками.

CUBOT Note 20

Приобрести можно в официальном магазине на Aliexpress с ускоренной доставкой.

CUBOT Note 20 обзор

Комплектация

Вместе со смартфоном покупатель получает силиконовый чехол, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из окрашенного в черный цвет картона.

CUBOT Note 20

Внешний вид

Характерной особенностью смартфона стал блок основной камеры с четырьмя камерами. Выполнен в виде островка с окантовкой.

CUBOT Note 20

Расположены объектив в два ряда, по два объектива в каждом. Блок не выступает за пределы основной плоскости.

CUBOT Note 20

Корпус разборный. Крышка выполнена из пластика с мелкоточечной текстурой. Она приятна тактильно и не подвержена загрязнению следами пальцев. На фоне обилия решений со стеклом – похвально.

CUBOT Note 20

Под крышкой у CUBOT Note 20 два отдельных слота под SIM-карты и разъем для карты памяти формата microSD.

CUBOT Note 20

Напомним, в комплекте изначально идет силиконовый чехол. Избавляя от дополнительных трат на покупку.

CUBOT Note 20

Зарядка и передача данных по кабелю проводится через USB Type-C на нижней грани. Здесь же решетка динамика и отверстие микрофона.

CUBOT Note 20

Сохранена поддержка наушников. Аудиоразъем расположен на верхней грани. Обе механические кнопки на правой грани.

CUBOT Note 20

Вышло несколько цветовых вариантов оформления: синий, зеленый и черный.

CUBOT Note 20

В верхней зоне дисплея расположен каплевидный вырез. Боковые рамки у дисплея узкие. На экран нанесена защитная пленка.

CUBOT Note 20

Экран

Изображение выводится на 6.5-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Разрешение HD+. Экран производит приятное впечатление, особенно с учетом ценового позиционирования смартфона. На нажатия сенсорный слой реагирует шустро.

CUBOT Note 20

Начинка

В качестве платформы выбран восьмиядерный MediaTek Helio A20. На борту 3 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия не рекордный, но опять же в этом ценовом сегменте предлагаются куда более скромные варианты исполнения. Место под хранение данных можно будет расширить с помощью карты памяти.

CUBOT Note 20CUBOT Note 20

Связь

CUBOT Note 20 поддерживает NFC. Проблем с работой сервиса Google Play за время тестирования выявлено не было. Платежи на терминалах проходили корректно. 4G с двумя слотами под SIM со всем спектром частот. Wi-Fi с двумя диапазонами.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 4200 мАч. В смешанном режиме нагрузки хватает примерно на 6.5 часов. Здесь он съемный. Технологии быстрой зарядки не завезли. В комплекте идет адаптер 5V 1.5А.

CUBOT Note 20

Камера

Основной модуль собран из четырех блоков: 12Мп IMX486, 20 Мп IMX350 от Sony, 2Мп макро и 0.3 Мп.

CUBOT Note 20

CUBOT Note 20
Приближение х2

CUBOT Note 20

В приложении можно использовать быстрое двухкратное приближение, как в видео, так и фото.

CUBOT Note 20

CUBOT Note 20

CUBOT Note 20

CUBOT Note 20

Есть режимы Al с украшением лица, масками и фильтрами.

CUBOT Note 20

CUBOT Note 20

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

CUBOT Note 20

CUBOT Note 20

CUBOT Note 20

Видео пишет в разрешении Full HD.

Софт

CUBOT Note 20

Установлена операционная система Android 10 без сторонних лаунчеров и дополнительного софта. Поддерживаются беспроводные уведомления.

CUBOT Note 20

Итоги по CUBOT Note 20

Для своего ценового сегмента CUBOT Note 20 предлагает хорошее техническое оснащение. К плюсам отнесем 6.5-дюймовый IPS-дисплей, аккумулятор 4200 мАч, 3 и 64 Гбайт памяти, бесконтактные платежи, текстурное покрытие крышки. Снимает на хорошем уровне, хоть и часть блоков добавлено скорее для привлечения внимания. Придраться можно к отсутствию быстрой зарядки.
Комментарии и отзывы CUBOT Note 20
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