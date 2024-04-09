Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор Chieftec Atmos CPX-750FC

На внутренней стороне нанесена наклейка с таблицей, включающей подробную информацию по линиям. 12В – 750Вт с 62.5А, 5 и 3.3 – 100 Вт по 20А каждая.
Тыльная стенка помимо тумблера питания, включает тумблер ECO-режима. Остальная часть вентиляционная сетка.
Chieftec Atmos CPX-750FC полностью модульный блок питания. Панель разъемов группирована для удобства подключения. Как и отмечали, тут 12VHPWR разъем без использования переходников. В комплекте двухсторонний кабель с 18AWG.
Остальные комплектные кабели с сечением 16AWG. Все идут с нейлоновой оплеткой. Общий набор коннекторов включает один 20+4 ATX, два CPU EPS 4+4, четыре PCIe 6+2, 12VHPWR, девять SATA, четыре MOLEX. Средняя длина 600 мм.
Блок питания основан на топологии полного моста с последовательным резонансным преобразователем. Управляет контроллер CM6901T6. На входе группа фильтров отвечающая за комплексную защиту, X и Y конденсаторы. Катушки и разъемы с дополнительной защитой в термоусадочную пленку.
Основной конденсатор Nippon ChemiCon 400В 680 мКф. Линии 5 и 3.3В через плату преобразователя постоянного тока. Двойные диодные мосты между алюминиевыми радиаторами с оребрением.
|Данные
|150W
|30
|450W
|34
|750W
|41
|Данные
|150W
|87
|350W
|90
|450W
|92
|650W
|91
|750W
|88
|150W
|450W
|750W
|12
|12,04
|11,99
|11,95
|5
|5.05
|5.02
|5.01
|3,33
|3.34
|3.29
|3.25