Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор Chieftec Atmos CPX-750FC

Тестируемый сегодня блок питания Chieftec Atmos CPX-750FC идет с сертификацией 80 Plus Gold и полностью модульным кабель менеджментом. Новинка выполнена с применением полномостового преобразователя SRC с технологией DC-DC, обдувается 135 мм вентилятором с гидродинамическим подшипником и поддерживает PCI 5.0 без использования переходников.

Chieftec Atmos CPX-750FC

Комплектация

Коробка из плотного картона. На ее лицевой стороне изображения сертификата эффективности ATX 3.0 и PCI 5.0. Комплект включает набор кабелей, силовой кабель, руководство пользователя, нейлоновую сумку для хранения неиспользуемых проводов.

Chieftec Atmos CPX-750FC

Chieftec Atmos CPX-750FC обзор

Внешний вид

Корпус блока питания выполнен из стали, окрашенной в черный цвет. Внешний вид строгий. На крышке штампованная вентиляционная решётка, по центру логотип бренда. Доступ к обслуживанию вентиляторов не предусмотрен, разбор корпуса ведет к лишению гарантии.

Chieftec Atmos CPX-750FC

На внутренней стороне нанесена наклейка с таблицей, включающей подробную информацию по линиям. 12В – 750Вт с 62.5А, 5 и 3.3 – 100 Вт по 20А каждая.

Chieftec Atmos CPX-750FC

Тыльная стенка помимо тумблера питания, включает тумблер ECO-режима. Остальная часть вентиляционная сетка.

Chieftec Atmos CPX-750FC

Chieftec Atmos CPX-750FC полностью модульный блок питания. Панель разъемов группирована для удобства подключения. Как и отмечали, тут 12VHPWR разъем без использования переходников. В комплекте двухсторонний кабель с 18AWG.

Chieftec Atmos CPX-750FC

Остальные комплектные кабели с сечением 16AWG. Все идут с нейлоновой оплеткой. Общий набор коннекторов включает один 20+4 ATX, два CPU EPS 4+4, четыре PCIe 6+2, 12VHPWR, девять SATA, четыре MOLEX. Средняя длина 600 мм.

Chieftec Atmos CPX-750FC

Платформа

Chieftec Atmos CPX-750FC

Блок питания основан на топологии полного моста с последовательным резонансным преобразователем. Управляет контроллер CM6901T6. На входе группа фильтров отвечающая за комплексную защиту, X и Y конденсаторы. Катушки и разъемы с дополнительной защитой в термоусадочную пленку.

Chieftec Atmos CPX-750FC

Основной конденсатор Nippon ChemiCon 400В 680 мКф. Линии 5 и 3.3В через плату преобразователя постоянного тока. Двойные диодные мосты между алюминиевыми радиаторами с оребрением.

Chieftec Atmos CPX-750FC

Тесты

Chieftec Atmos CPX-750FC

Уровень шума

Chieftec Atmos CPX-750FC

Данные
150W30
450W34
750W41

КПД

Chieftec Atmos CPX-750FC

Данные
150W87
350W90
450W92
650W91
750W88

Уровень напряжения на линиях

Chieftec Atmos CPX-750FC

150W450W750W
1212,0411,9911,95
55.055.025.01
3,333.343.293.25

Итоги

Chieftec Atmos CPX-750FC – блок питания для игровой сборки с видеокартами NVIDIA 4000 серии и Radeon, обеспечивающий стабильную подачу напряжения по линиям и высокую энергоэффективность. Удобство эксплуатации дадут полностью модульный кабель-менеджмент и комплектные кабели в нейлоновой оплетке.
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