Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор Chieftec Atmos CPX-750FC

Тестируемый сегодня блок питания Chieftec Atmos CPX-750FC идет с сертификацией 80 Plus Gold и полностью модульным кабель менеджментом. Новинка выполнена с применением полномостового преобразователя SRC с технологией DC-DC, обдувается 135 мм вентилятором с гидродинамическим подшипником и поддерживает PCI 5.0 без использования переходников.

Комплектация

Коробка из плотного картона. На ее лицевой стороне изображения сертификата эффективности ATX 3.0 и PCI 5.0. Комплект включает набор кабелей, силовой кабель, руководство пользователя, нейлоновую сумку для хранения неиспользуемых проводов.

Chieftec Atmos CPX-750FC обзор

Внешний вид

Корпус блока питания выполнен из стали, окрашенной в черный цвет. Внешний вид строгий. На крышке штампованная вентиляционная решётка, по центру логотип бренда. Доступ к обслуживанию вентиляторов не предусмотрен, разбор корпуса ведет к лишению гарантии.

На внутренней стороне нанесена наклейка с таблицей, включающей подробную информацию по линиям. 12В – 750Вт с 62.5А, 5 и 3.3 – 100 Вт по 20А каждая.

Тыльная стенка помимо тумблера питания, включает тумблер ECO-режима. Остальная часть вентиляционная сетка.

Chieftec Atmos CPX-750FC полностью модульный блок питания. Панель разъемов группирована для удобства подключения. Как и отмечали, тут 12VHPWR разъем без использования переходников. В комплекте двухсторонний кабель с 18AWG.

Остальные комплектные кабели с сечением 16AWG. Все идут с нейлоновой оплеткой. Общий набор коннекторов включает один 20+4 ATX, два CPU EPS 4+4, четыре PCIe 6+2, 12VHPWR, девять SATA, четыре MOLEX. Средняя длина 600 мм.

Платформа

Блок питания основан на топологии полного моста с последовательным резонансным преобразователем. Управляет контроллер CM6901T6. На входе группа фильтров отвечающая за комплексную защиту, X и Y конденсаторы. Катушки и разъемы с дополнительной защитой в термоусадочную пленку.

Основной конденсатор Nippon ChemiCon 400В 680 мКф. Линии 5 и 3.3В через плату преобразователя постоянного тока. Двойные диодные мосты между алюминиевыми радиаторами с оребрением.

Тесты

Уровень шума

Данные 150W 30 450W 34 750W 41

КПД

Данные 150W 87 350W 90 450W 92 650W 91 750W 88

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 750W 12 12,04 11,99 11,95 5 5.05 5.02 5.01 3,33 3.34 3.29 3.25

Итоги

Chieftec Atmos CPX-750FC – блок питания для игровой сборки с видеокартами NVIDIA 4000 серии и Radeon, обеспечивающий стабильную подачу напряжения по линиям и высокую энергоэффективность. Удобство эксплуатации дадут полностью модульный кабель-менеджмент и комплектные кабели в нейлоновой оплетке.