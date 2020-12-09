Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра

Не так давно мы проводили тестирование беспроводного пылесоса Clever&Clean HV-450 (5in1) , одной из особенностей которого стала возможность влажной уборки. И в нем она была реализована в виде вращающихся дисков, которые в отличие от распространённого варианта с пристегивающимся блоком с салфеткой показал свою эффективность. Но в линейке производителя есть и специализированное устройство – полотер Clever&Clean GLIDER A5.

Комплектация

Его задача заключается в эффективном выполнении влажной уборки полового покрытия, а также упрощение этой рутинной задачи. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 рублей.Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Есть ручка, упрощающая транспортировку. Комплект включает блок питания, телескопическую трубу, ручку, две ААА-батарейки, основной блок, мерный стаканчик, две пары салфеток, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет провести процесс сборки. Состоит полотер из трех основных частей: главного блока, телескопической трубы и ручки.

Ручка выполнена из черного пластика. На ее крышке выведены две кнопки управления. Одна отвечает за включение, вторая за подачу жидкости через форсунку.

В ее основании скрывается отсек под две ААА-батарейки. Соединение с главным блоком беспроводное. Видимой задержки в передаче команд нет.

Ставится ручка в телескопическую трубу. Она у Clever&Clean GLIDER A5 металлическая. Можно будет регулировать длину.

Основной блок оснащается съемным аккумулятором. Адаптер питания подключается к нему, как в установленном положении, так и отдельно от полотера.

На нем также выведен светодиодный индикатор текущего уровня заряда батареи с синей подсветкой. Его замена в будущем при длительной эксплуатации не потребует обращения в сервисный центр.

В сравнении с пылесосом у него заметно больше диаметр вращающихся диском и емкость бака под жидкость.

На каждом из дисков на основании нанесены по три зоны с липкой лентой. К ним крепятся комплектные салфетки.

В верхней части находится крышка с горлышком для заливки воды или жидкости для мойки пола. Емкость бака составляет 300 мл.

На фронтальной части выведена группа из пяти светодиодов, используемым для подсветки пространства по ходу движения полотера.

Тесты

Стартовый набор включает две розовые салфетки для мойки пола и две синие салфетки для полировки.Для начала уборки нужно будет залить жидкость для мытья пола или воду в контейнер. Его емкость больше, чем у пылесосов с функцией уборки. Емкости в 300 мл с запасом для уборки трехкомнатной квартиры.

Далее на диски ставятся салфетки для мойки пола. Можно обратить внимание, что диаметр у них больше, чем у дисков. Это дает захват дополнительной площади при движении по полу, а также отсутствие необходимости проходить участок более одного раза.

Начальное включение проходит нажатием на клавишу на основном блоке. Она широкая, нажимать можно будет ногой. Дальнейший запуск проходит на ручке. Расположение клавиш удобное, находятся в быстром доступе. После старта оба диска начинают вращение. При работе Clever&Clean GLIDER A5 скользит по половому покрытию. За собой не оставляет разводов.

За счет вращения и текстуры самой салфетки эффективно убираются даже въевшиеся загрязнения. Убирать с его помощью можно разные типы покрытия, включая паркет и ламинат. В сравнении с обычной механической шваброй сокращается время на уборку, а также повышается общая эффективность.

Вес у устройства хорошо сбалансирован. В руке его держать удобно. Уборка большой площади не вызывает усталости и чувства дискомфорта. Телескопическая труба дает возможность подобрать оптимальную длину под разный рост и хват.

Итоги по Clever&Clean GLIDER A5

Из интересных возможностей отметим наличие форсунки на лицевой части. Нажатием на кнопку через нее подается жидкость на пол. Так подача ее на салфетки задается в нужном объеме. После уборки салфетки нужно промыть под струей воды или на быстром цикле в стиральной машине. Зарядки батареи нам хватало на несколько циклов уборок.Clever&Clean GLIDER A5 – заметно упрощает процесс влажной уборки полового покрытия, а также повышает его эффективность. Простая и надежная конструкция, кнопки управления на ручке, подсветка на основании, контролируемая подача жидкости через форсунку, два вида салфеток в комплекте, длительное время автономной работы. Станет хорошим дополнением к роботу-пылесосу или уже приобретенному ранее пылесосу.