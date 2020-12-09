Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра

Не так давно мы проводили тестирование беспроводного пылесоса Clever&Clean HV-450 (5in1), одной из особенностей которого стала возможность влажной уборки. И в нем она была реализована в виде вращающихся дисков, которые в отличие от распространённого варианта с пристегивающимся блоком с салфеткой показал свою эффективность. Но в линейке производителя есть и специализированное устройство – полотер Clever&Clean GLIDER A5.

Clever&Clean GLIDER A5

Его задача заключается в эффективном выполнении влажной уборки полового покрытия, а также упрощение этой рутинной задачи. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Есть ручка, упрощающая транспортировку. Комплект включает блок питания, телескопическую трубу, ручку, две ААА-батарейки, основной блок, мерный стаканчик, две пары салфеток, инструкцию и гарантийный талон.

Clever&Clean GLIDER A5

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет провести процесс сборки. Состоит полотер из трех основных частей: главного блока, телескопической трубы и ручки.

Clever&Clean GLIDER A5

Ручка выполнена из черного пластика. На ее крышке выведены две кнопки управления. Одна отвечает за включение, вторая за подачу жидкости через форсунку.

Clever&Clean GLIDER A5

В ее основании скрывается отсек под две ААА-батарейки. Соединение с главным блоком беспроводное. Видимой задержки в передаче команд нет.

Clever&Clean GLIDER A5

Ставится ручка в телескопическую трубу. Она у Clever&Clean GLIDER A5 металлическая. Можно будет регулировать длину.

Clever&Clean GLIDER A5

Основной блок оснащается съемным аккумулятором. Адаптер питания подключается к нему, как в установленном положении, так и отдельно от полотера.

Clever&Clean GLIDER A5

На нем также выведен светодиодный индикатор текущего уровня заряда батареи с синей подсветкой. Его замена в будущем при длительной эксплуатации не потребует обращения в сервисный центр.

Clever&Clean GLIDER A5

В сравнении с пылесосом у него заметно больше диаметр вращающихся диском и емкость бака под жидкость.

Clever&Clean GLIDER A5

На каждом из дисков на основании нанесены по три зоны с липкой лентой. К ним крепятся комплектные салфетки.

Clever&Clean GLIDER A5

В верхней части находится крышка с горлышком для заливки воды или жидкости для мойки пола. Емкость бака составляет 300 мл.

Clever&Clean GLIDER A5

На фронтальной части выведена группа из пяти светодиодов, используемым для подсветки пространства по ходу движения полотера.

Clever&Clean GLIDER A5

Стартовый набор включает две розовые салфетки для мойки пола и две синие салфетки для полировки.

Тесты

Для начала уборки нужно будет залить жидкость для мытья пола или воду в контейнер. Его емкость больше, чем у пылесосов с функцией уборки. Емкости в 300 мл с запасом для уборки трехкомнатной квартиры.

Clever&Clean GLIDER A5

Далее на диски ставятся салфетки для мойки пола. Можно обратить внимание, что диаметр у них больше, чем у дисков. Это дает захват дополнительной площади при движении по полу, а также отсутствие необходимости проходить участок более одного раза.

Clever&Clean GLIDER A5

Начальное включение проходит нажатием на клавишу на основном блоке. Она широкая, нажимать можно будет ногой. Дальнейший запуск проходит на ручке. Расположение клавиш удобное, находятся в быстром доступе. После старта оба диска начинают вращение. При работе Clever&Clean GLIDER A5 скользит по половому покрытию. За собой не оставляет разводов.

Clever&Clean GLIDER A5

За счет вращения и текстуры самой салфетки эффективно убираются даже въевшиеся загрязнения. Убирать с его помощью можно разные типы покрытия, включая паркет и ламинат. В сравнении с обычной механической шваброй сокращается время на уборку, а также повышается общая эффективность.

Clever&Clean GLIDER A5

Вес у устройства хорошо сбалансирован. В руке его держать удобно. Уборка большой площади не вызывает усталости и чувства дискомфорта. Телескопическая труба дает возможность подобрать оптимальную длину под разный рост и хват.

Clever&Clean GLIDER A5

Из интересных возможностей отметим наличие форсунки на лицевой части. Нажатием на кнопку через нее подается жидкость на пол. Так подача ее на салфетки задается в нужном объеме. После уборки салфетки нужно промыть под струей воды или на быстром цикле в стиральной машине. Зарядки батареи нам хватало на несколько циклов уборок.

Итоги по Clever&Clean GLIDER A5

Clever&Clean GLIDER A5 – заметно упрощает процесс влажной уборки полового покрытия, а также повышает его эффективность. Простая и надежная конструкция, кнопки управления на ручке, подсветка на основании, контролируемая подача жидкости через форсунку, два вида салфеток в комплекте, длительное время автономной работы. Станет хорошим дополнением к роботу-пылесосу или уже приобретенному ранее пылесосу.
Комментарии и отзывы Clever&Clean GLIDER A5
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