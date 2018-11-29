Обзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулера

2018-11-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cooler Master Hyper 212 Black Edition; [345]
В конце октября стартовали продажи обновленной системы охлаждения Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Вышел этот кулер в двух версиях с обычным вентилятором и вентилятором с RGB подсветкой. Пока его продажи в России не стартовали, рекомендованная стоимость в Европе составляет 35 и 45 евро соответственно. Это башенная конструкция с четырьмя медными тепловыми трубками.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Поддерживаются все актуальные платформы Intel и AMD. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. Помимо изображения системы охлаждения в сборе, приведены её подробные технические характеристики.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Комплект включает усиливающую пластину, тюбик с термопастой, опорные пластины, разветвитель питания для двух вентиляторов, дополнительную пару скоб, подробную инструкцию по установке.

Внешний вид

Cooler Master Hyper 212 Black Edition видимым отличием от выпущенных ранее модификаций, а вышло их уже несколько, одну в лице Cooler Master Hyper 212 Turbo LED мы тестировали, стала окраска всей конструкции в черный цвет.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

В таком цветовом исполнении он смотрится интересней. Добавилась дополнительная декоративная пластина на верхней части радиатора с выступающими колпачками на концах медных трубок.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Отлично будет смотреться в корпусах с прозрачной боковой стенкой, гармонируя с общим дизайном материнской платы. Здесь же можно будет обратить внимание на Hyper 212 RGB Black Edition с подсветкой.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

В темный цвет также никелированы основание и медные тепловые трубки. Четыре медные трубки с прямыми контактом с теплораспределительной крышкой процессора.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Сами трубки равномерно распределены по всей площади. Есть дополнительные ребра на основании, повышающие эффективность отвода тепла.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Радиатор Cooler Master Hyper 212 Black Edition состоит из 57 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм. Расстояние между пластинами 2.0 мм. Пластины напрессованы на трубки без дополнительной пайки.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

На боковых сторонах продольные канавки, используемые под фиксацию вентилятора при помощи скоб. Дополнительно к комплектному вентилятору можно будет добавить еще один, скобы под это есть.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Оснащена система охлаждения 120 мм вентилятором Silencio, корпус которого окрашен в черный цвет, скорость вращения регулируется в диапазоне от 650 до 2000 оборотов в минуту.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Сборка

Установка его организована достаточно просто. Первым шагом устанавливаются опорные винты в усиливающую пластину, они прижимаются пластиковыми фиксаторами. Далее она прижимается при помощи четырех опорных гаек на материнской плате.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Прижимает опорные пластины на основании Cooler Master Hyper 212 Black Edition при помощи крестовой отвертки.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора и прижимаем конструкцию. Для установки потребуется предварительный съем вентилятора.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Кулер не перекрывает ближайший слот оперативной памяти, обеспечивая широкую совместимость с остальными компонентами.

Тесты

Итоги по Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Золото. Выбор редакции MegaObzorCooler Master Hyper 212 Black Edition при невысокой стоимости продемонстрировал высокую эффективность отвода тепла и низкий уровень шума. Окраска в черный цвет явно пошла на пользу общему визуальному восприятию этой системы охлаждения. Не перекрывает слоты оперативной памяти, поддерживает возможность установки второго вентилятора и предлагает широкую совместимость с платформами INTEL/AMD.
Cooler Master Hyper 212 Black Edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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