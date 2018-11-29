Обзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулера

В конце октября стартовали продажи обновленной системы охлаждения Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Вышел этот кулер в двух версиях с обычным вентилятором и вентилятором с RGB подсветкой. Пока его продажи в России не стартовали, рекомендованная стоимость в Европе составляет 35 и 45 евро соответственно. Это башенная конструкция с четырьмя медными тепловыми трубками.

Cooler Master Hyper 212 Black Edition обзор

Поддерживаются все актуальные платформы Intel и AMD. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. Помимо изображения системы охлаждения в сборе, приведены её подробные технические характеристики.

Внешний вид

Комплект включает усиливающую пластину, тюбик с термопастой, опорные пластины, разветвитель питания для двух вентиляторов, дополнительную пару скоб, подробную инструкцию по установке.Cooler Master Hyper 212 Black Edition видимым отличием от выпущенных ранее модификаций, а вышло их уже несколько, одну в лице Cooler Master Hyper 212 Turbo LED мы тестировали, стала окраска всей конструкции в черный цвет.

В таком цветовом исполнении он смотрится интересней. Добавилась дополнительная декоративная пластина на верхней части радиатора с выступающими колпачками на концах медных трубок.

Отлично будет смотреться в корпусах с прозрачной боковой стенкой, гармонируя с общим дизайном материнской платы. Здесь же можно будет обратить внимание на Hyper 212 RGB Black Edition с подсветкой.

В темный цвет также никелированы основание и медные тепловые трубки. Четыре медные трубки с прямыми контактом с теплораспределительной крышкой процессора.

Сами трубки равномерно распределены по всей площади. Есть дополнительные ребра на основании, повышающие эффективность отвода тепла.

Радиатор Cooler Master Hyper 212 Black Edition состоит из 57 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм. Расстояние между пластинами 2.0 мм. Пластины напрессованы на трубки без дополнительной пайки.

На боковых сторонах продольные канавки, используемые под фиксацию вентилятора при помощи скоб. Дополнительно к комплектному вентилятору можно будет добавить еще один, скобы под это есть.

Оснащена система охлаждения 120 мм вентилятором Silencio, корпус которого окрашен в черный цвет, скорость вращения регулируется в диапазоне от 650 до 2000 оборотов в минуту.

Сборка

Установка его организована достаточно просто. Первым шагом устанавливаются опорные винты в усиливающую пластину, они прижимаются пластиковыми фиксаторами. Далее она прижимается при помощи четырех опорных гаек на материнской плате.

Прижимает опорные пластины на основании Cooler Master Hyper 212 Black Edition при помощи крестовой отвертки.

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора и прижимаем конструкцию. Для установки потребуется предварительный съем вентилятора.

Тесты

Кулер не перекрывает ближайший слот оперативной памяти, обеспечивая широкую совместимость с остальными компонентами.

Итоги по Cooler Master Hyper 212 Black Edition

Cooler Master Hyper 212 Black Edition при невысокой стоимости продемонстрировал высокую эффективность отвода тепла и низкий уровень шума. Окраска в черный цвет явно пошла на пользу общему визуальному восприятию этой системы охлаждения. Не перекрывает слоты оперативной памяти, поддерживает возможность установки второго вентилятора и предлагает широкую совместимость с платформами INTEL/AMD.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".