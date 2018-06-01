Обзор Cooler Master Hyper H411R. Эффективный кулер с небольшой высотой

2018-06-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cooler Master Hyper H411R; [130]
Монструозные воздушные системы охлаждения или СВО требуются далеко не в каждой системе, да и не каждый корпус поддерживает высокие радиаторы. Тестируемый сегодня кулер Cooler Master Hyper H411R, при небольшой высоте в 13.5 см поддерживает все актуальные сокеты, включая LGA2066, LGA1151v2 и AM4. Помимо этого он укомплектован вентилятором со светодиодной подсветкой.

Cooler Master Hyper H411R

Относится эта новинка к недорогому сегменту и его продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Cooler Master Hyper H411R обзор

Комплектация

Поставляется Cooler Master Hyper H411R в коробке оформленной в фирменных цветах компании. Приведены подробные технические характеристики и список совместимых сокетов.

Cooler Master Hyper H411R

Комплект включает тюбик с термопастой, опорные площадки, усиливающую пластину, пластиковые заглушки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Сам кулер Cooler Master Hyper H411R, покупатель получает в сборе с установленным вентилятором. Это односекционная башня с 92-мм вентилятором.

Cooler Master Hyper H411R

Конструкция собрана из 40 металлически пластин. Верхняя с выбитым логотипом производителя. Пластины пронизывают четыре 6-мм медных трубок без никелированного покрытия.

Cooler Master Hyper H411R

Концы трубок запаяны. Они образуют два параллельных ряда по краям радиатора. Для исключения проблем с совместимостью радиатор смещен относительно центра.

Cooler Master Hyper H411R

В районе контактной площадки трубки опрессованы в алюминиевое основание. Есть дополнительные ребра на верхней грани.

Cooler Master Hyper H411R

Медные трубки осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность сошлифована, остались заметными следы фрезы. Сама плоскость ровная, как показала практика тестов, паста распределяется равномерно по всей площади площадки.

Cooler Master Hyper H411R

Установлен 92мм вентилятор с семью полупрозрачными лопастями. Для фиксации используется пластиковая рамка.

Cooler Master Hyper H411R

Этот радиатор позволяет поставить только один вентилятор, возможности апгрейда не предусмотрено. Подключается вентилятор при помощи 4-пинового коннектора.

Cooler Master Hyper H411R

Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Заявленное время наработки на отказ составляет 40 тысяч часов.

Cooler Master Hyper H411R

Вся рабочая площадь вентилятор подсвечивается заполняющим белым цветом. Расположены вентиляторы по углу корпуса.

Сборка

Установку мы проводили на плату с процессорным разъемом LGA1151v2. Процесс установки подробно описан в комплектной инструкции. Первым шагом на усиливающую пластину ставятся стойки, фиксируемые пластиковыми замками.

Cooler Master Hyper H411R

На контактную площадку Cooler Master Hyper H411R требуется провести монтаж опорных планок при помощи винтов крестовой отверткой. Вентилятор на время фиксации нужно будет снять.

Cooler Master Hyper H411R

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Ставим и прижимаем радиатор, возвращаем вентилятор. Установка на другие виды процессорных разъемов также не вызовет сложностей.

Cooler Master Hyper H411R

После установки вокруг кулера остается достаточно свободного места для доступа к остальным компонентом. Ближайший слот под оперативную память не перекрывается.

Cooler Master Hyper H411R

Cooler Master Hyper H411R

Cooler Master Hyper H411R

Тесты Cooler Master Hyper H411R

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Cooler Master Hyper H411R

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Cooler Master Hyper H411R

Intel Core i5 7400:

Cooler Master Hyper H411R

Итоги по Cooler Master Hyper H411R

Золото. Выбор редакции MegaObzorCooler Master Hyper H411R при своих компактных габаритах продемонстрировал хорошую эффективность отвода тепла. К его плюсам отнесем простоту сборки, совместимость с платформами Intel и AMD, наличие подсветки у вентилятора, невысокий уровень шума. В ближайшее время мы рассмотрим его модификацию Cooler Master Hyper H412R без подсветки.
Cooler Master Hyper H411R получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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