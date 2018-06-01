Обзор Cooler Master Hyper H411R. Эффективный кулер с небольшой высотой

Монструозные воздушные системы охлаждения или СВО требуются далеко не в каждой системе, да и не каждый корпус поддерживает высокие радиаторы. Тестируемый сегодня кулер Cooler Master Hyper H411R, при небольшой высоте в 13.5 см поддерживает все актуальные сокеты, включая LGA2066, LGA1151v2 и AM4. Помимо этого он укомплектован вентилятором со светодиодной подсветкой.

Cooler Master Hyper H411R обзор

Относится эта новинка к недорогому сегменту и его продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Cooler Master Hyper H411R в коробке оформленной в фирменных цветах компании. Приведены подробные технические характеристики и список совместимых сокетов.

Внешний вид

Комплект включает тюбик с термопастой, опорные площадки, усиливающую пластину, пластиковые заглушки, руководство пользователя и гарантийный талон.Сам кулер Cooler Master Hyper H411R, покупатель получает в сборе с установленным вентилятором. Это односекционная башня с 92-мм вентилятором.

Конструкция собрана из 40 металлически пластин. Верхняя с выбитым логотипом производителя. Пластины пронизывают четыре 6-мм медных трубок без никелированного покрытия.

Концы трубок запаяны. Они образуют два параллельных ряда по краям радиатора. Для исключения проблем с совместимостью радиатор смещен относительно центра.

В районе контактной площадки трубки опрессованы в алюминиевое основание. Есть дополнительные ребра на верхней грани.

Медные трубки осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность сошлифована, остались заметными следы фрезы. Сама плоскость ровная, как показала практика тестов, паста распределяется равномерно по всей площади площадки.

Установлен 92мм вентилятор с семью полупрозрачными лопастями. Для фиксации используется пластиковая рамка.

Этот радиатор позволяет поставить только один вентилятор, возможности апгрейда не предусмотрено. Подключается вентилятор при помощи 4-пинового коннектора.

Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Заявленное время наработки на отказ составляет 40 тысяч часов.

Сборка

Вся рабочая площадь вентилятор подсвечивается заполняющим белым цветом. Расположены вентиляторы по углу корпуса.Установку мы проводили на плату с процессорным разъемом LGA1151v2. Процесс установки подробно описан в комплектной инструкции. Первым шагом на усиливающую пластину ставятся стойки, фиксируемые пластиковыми замками.

На контактную площадку Cooler Master Hyper H411R требуется провести монтаж опорных планок при помощи винтов крестовой отверткой. Вентилятор на время фиксации нужно будет снять.

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Ставим и прижимаем радиатор, возвращаем вентилятор. Установка на другие виды процессорных разъемов также не вызовет сложностей.

После установки вокруг кулера остается достаточно свободного места для доступа к остальным компонентом. Ближайший слот под оперативную память не перекрывается.

Тесты Cooler Master Hyper H411R

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Intel Core i5 7400:

Итоги по Cooler Master Hyper H411R

Cooler Master Hyper H411R при своих компактных габаритах продемонстрировал хорошую эффективность отвода тепла. К его плюсам отнесем простоту сборки, совместимость с платформами Intel и AMD, наличие подсветки у вентилятора, невысокий уровень шума. В ближайшее время мы рассмотрим его модификацию Cooler Master Hyper H412R без подсветки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".