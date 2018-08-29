Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)

В наше распоряжение попал новый Mid-Tower корпус Cooler Master MasterBox MB510L. Заявлена поддержка материнских плат ATX, видеокарт длиной до 40 см, башенных систем охлаждения высотой до 16.5 см и хорошие возможности по организации дисковой подсистемы. Есть возможность установки трех радиаторов СВО.

Cooler Master MasterBox MB510L обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется Cooler Master MasterBox MB510L в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и краткими данными по техническим характеристикам. Комплект включает техническую документацию, пластиковую стяжки и набор крепежа.Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту в Cooler Master MasterBox MB510L реализовали сразу ряд интересных решений, позволяющих собрать красивую сборку. Фронтальная панель тут со сложной геометрией: выступающий блок и боковые «жабры».

Есть несколько модификаций, отличающиеся цветом покраски жабер: черная, синяя, красная и белая. Отлично будут смотреться вентиляторы с подсветкой.

В нашей версии пластиковая фронтальная панель обтянута пленкой с карбоновой текстурой. По краям сетка, предотвращающая попадание пыли во внутреннее пространство.

Верхняя часть скошена под углом. Тут выведены два USB, пара аудиоразъемов, кнопка включения с подсветкой и кнопка перезагрузки.

Основная боковая стенка выполнена из полупрозрачного акрила. Этот материал уступает по практичности закаленному стеклу в скорости появления царапин. Крепится при помощи четырех винтов с накатанной головкой.

Противоположная стенка глухая, без дополнительной обработки материалами, уменьшающими вибрацию. Верхняя грань у Cooler Master MasterBox MB510L выполнена из стали. Большую часть площади представляет собой решетка под радиатор СВО или пару вентиляторов. Есть пылевой фильтр с магнитным креплением.

Задняя панель с классической компоновкой. Сверху вентиляционная решетка с предустановленным вентилятором, многоразовые заглушки под платы расширения и окошко блока питания.

Начинка

Снизу предусмотрена вентиляционная решетка с магнитным пылевым фильтром. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках.Корпус Cooler Master MasterBox MB510L предлагает вертикальное расположение материнских плат формата ATX, microATX, miniITX. В районе сокета есть массивное окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора.

По периметру достаточное количество вырезов без резиновых заглушек под организацию аккуратного подвода кабелей. С обратной стороны ушки под пластиковые стяжки.

Внутреннее пространство разделяет Г-образная стенка, скрывая блок питания и лишние провода. В этой же зоне находятся пара корзин под 3.5-дюймовые жесткие диски.

Два твердотельных диска можно будет спрятать на стенке материнской платы и еще два поставить на крышку Г-образной перегородки. Все идут без дополнительных резиновых уплотнителей.

Поддерживается установка башенных кулеров высотой до 16.5 см. Отсутствие вертикальных корзин в основной рабочей зоне дает возможность выбора в пользу видеокарт длиной до 40 см.

Отлично продумана система организации активного охлаждения. На фронтальной стенке есть посадочные отверстия под три вентилятора или радиатор 280 и 360мм. Сверху 240 или 120 радиатор СВО и один 120мм радиатор на заднюю стенку.

Итоги по Cooler Master MasterBox MB510L

Для блока питания приклеены четыре резиновые накладки. Места внутри хватит под блоки питания длиной до 18 см. Проблем во время сборки не возникнет, обеспечивается свободный доступ ко всем компонентам. Места внутри достаточно много.Cooler Master MasterBox MB510L станет отличным выбором в качестве недорого шасси, под установку современных компонентов с подсветкой. При своей невысокой стоимости тут предлагается интересный дизайн фронтальной панели с карбоновой текстурой, прозрачная боковая стенка и хорошие возможности по организации охлаждения, а также аккуратного кабель-менеджмента.