Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом

В рамках «Лаборатории» мы сегодня детально изучим корпус Corsair 110R, выполненный в минималистичном стиле формата Mid-Tower. Из особенностей его отметим стенку из закаленного стекла, посадочные места под четыре накопителя, а также наличие отсека под оптические диски размером 5.25 дюйма.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации 5 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает инструкцию по сборке, набор винтов, пластиковые стяжки.

Внешний вид

Классическое исполнение со строгим внешним видом. В этом корпусе сохранен редко встречаемый в современных моделях отсек под оптические диски.

Он может быть полезен для установки панели управления скоростью вращения вентиляторов или дополнительный блок с USB и кардридером.

Лицевая панель выполнена из пластика со шлифованным покрытием. В нижней части расположен логотип производителя.

Боковые грани Corsair 110R скошены под углом. В этой зоне расположена вентиляционная решетка с несъемным противопылевым фильтром.

Основная стенка в корпусе выполнена из 4 мм закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится при помощи винтов с силиконовыми шайбами.

Противоположная стенка из металла. Для удобного съема предусмотрена ручка в тыльной части.

Панель разъемов смещена к боковой грани. Тут два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения.

Ближе к тыльной стороне расположена вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения. Предусмотрен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания находится съемный противопылевой фильтр.

Компоновка задней панели в корпусе с традиционной компоновкой для нижнего расположения источника питания. Семь заглушек под платы расширения. В комплекте идет один вентилятор.

Начинка

Как и в рассмотренном ранее корпусе, тут зона материнской платы отделена от блока питания Г-образной стенкой. Распределяются воздушные потоки и упрощается аккуратный монтаж.

Corsair 110R поддерживает материнские платы формата ATX. Доступно место под башенные системы охлаждения высотой до 160 мм. Видеокарты длиной до 330 мм. Ставятся только горизонтально.

Есть поддержка систем жидкостного охлаждения. На верхней стенке радиатор 120 мм или вентиляторы 120/140 мм. На фронтальную радиатор 240 или 280 мм. Два противопылевых фильтра в корпусе обслуживаются без полного разбора корпуса.

Расположенные справа вырезы под подвод кабелей с резиновыми шторками. Три нижних идут без них. По всей площади ушки для стяжек.

На обратной стороне стенки материнской платы находятся две съемные корзины под 2.5-дюймовые диски. Еще два ставятся в стойку в нижней части. Тут уже есть поддержка формата 3.5 дюйма.

Корзины пластиковые без виброгасителей. Стойку можно демонтировать, освободив дополнительное место для кабелей или упростив доступ к модульному источнику питания.

Тесты

Мы собирали в корпусе Corsair 110R систему с материнской платой ASUS ROG Strix X570-E Gaming, процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой Palit RTX 2070 Super GamingPro OC. Проблем в ходе сборки выявлено не было.

Corsair 110R обзор

Итоги по Corsair 110R

Corsair 110R – недорогой корпус Mid-Tower с классическим внешним видом и оснащенный стенкой из закаленного стекла. Хорошая совместимость с компонентами, включая жидкостное охлаждение. Из особенностей отметим наличие съемной заглушки на фронтальной панели под оптический привод.