Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом

2020-03-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair 110R; [282]
В рамках «Лаборатории» мы сегодня детально изучим корпус Corsair 110R, выполненный в минималистичном стиле формата Mid-Tower. Из особенностей его отметим стенку из закаленного стекла, посадочные места под четыре накопителя, а также наличие отсека под оптические диски размером 5.25 дюйма.

Corsair 110R

Средняя стоимость на момент публикации 5 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает инструкцию по сборке, набор винтов, пластиковые стяжки.

Corsair 110R

Внешний вид

Классическое исполнение со строгим внешним видом. В этом корпусе сохранен редко встречаемый в современных моделях отсек под оптические диски.

Corsair 110R

Он может быть полезен для установки панели управления скоростью вращения вентиляторов или дополнительный блок с USB и кардридером.

Corsair 110R

Лицевая панель выполнена из пластика со шлифованным покрытием. В нижней части расположен логотип производителя.

Corsair 110R

Боковые грани Corsair 110R скошены под углом. В этой зоне расположена вентиляционная решетка с несъемным противопылевым фильтром.

Corsair 110R

Основная стенка в корпусе выполнена из 4 мм закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится при помощи винтов с силиконовыми шайбами.

Corsair 110R

Противоположная стенка из металла. Для удобного съема предусмотрена ручка в тыльной части.

Corsair 110R

Панель разъемов смещена к боковой грани. Тут два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения.

Corsair 110R

Ближе к тыльной стороне расположена вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения. Предусмотрен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Corsair 110R

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания находится съемный противопылевой фильтр.

Corsair 110R

Компоновка задней панели в корпусе с традиционной компоновкой для нижнего расположения источника питания. Семь заглушек под платы расширения. В комплекте идет один вентилятор.

Corsair 110R

Начинка

Как и в рассмотренном ранее корпусе, тут зона материнской платы отделена от блока питания Г-образной стенкой. Распределяются воздушные потоки и упрощается аккуратный монтаж.

Corsair 110R

Corsair 110R поддерживает материнские платы формата ATX. Доступно место под башенные системы охлаждения высотой до 160 мм. Видеокарты длиной до 330 мм. Ставятся только горизонтально.

Corsair 110R

Есть поддержка систем жидкостного охлаждения. На верхней стенке радиатор 120 мм или вентиляторы 120/140 мм. На фронтальную радиатор 240 или 280 мм. Два противопылевых фильтра в корпусе обслуживаются без полного разбора корпуса.

Corsair 110R

Расположенные справа вырезы под подвод кабелей с резиновыми шторками. Три нижних идут без них. По всей площади ушки для стяжек.

Corsair 110R

На обратной стороне стенки материнской платы находятся две съемные корзины под 2.5-дюймовые диски. Еще два ставятся в стойку в нижней части. Тут уже есть поддержка формата 3.5 дюйма.

Corsair 110R

Корзины пластиковые без виброгасителей. Стойку можно демонтировать, освободив дополнительное место для кабелей или упростив доступ к модульному источнику питания.

Corsair 110R

Тесты

Corsair 110R

Мы собирали в корпусе Corsair 110R систему с материнской платой ASUS ROG Strix X570-E Gaming, процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой Palit RTX 2070 Super GamingPro OC. Проблем в ходе сборки выявлено не было.

Corsair 110R

Corsair 110R обзор

Итоги по Corsair 110R

Corsair 110R – недорогой корпус Mid-Tower с классическим внешним видом и оснащенный стенкой из закаленного стекла. Хорошая совместимость с компонентами, включая жидкостное охлаждение. Из особенностей отметим наличие съемной заглушки на фронтальной панели под оптический привод.

Комментарии и отзывы Corsair 110R
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
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