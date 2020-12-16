Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом

В начале осени компания Corsair выпустила серию корпусов 4000 типоразмера Midi-Tower, рассчитанных на материнские платы ATX. Включает она сразу три варианта исполнения: 4000D (стиль и минимализм), 4000D AIRFLOW (улучшенная продуваемость) и iCUE 4000X RGB (закаленное стекло и подсветка). Мы сегодня поделимся опытом эксплуатации Corsair 4000D Tempered Glass White с улучшенной системой управления кабелями RapidRoute.

Corsair 4000D Tempered Glass White обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Его средняя стоимость на момент выхода составляет 8 300 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона с вырезанными ручками на боковых гранях. С обратной стороны приведено схематичное изображение ключевых особенностей конструкции. Стартовый набор включает стяжки для кабелей, стяжки-липучки с логотипом, набор винтов и шайб, руководство пользователя.

Внешний вид

Помимо изучаемой нами белой версии исполнения, так есть черная. В белом смотрится выигрышнее, удачно подчеркивая элементы оформления и визуально облегчая конструкцию.

Отличиями между ними стало отсутствие тонированного покрытия стекла в белом варианте. Как результат открывается хороший обзор установленных компонентов.Применен способ крепления с пазами и накатанными винтами. Это закаленное стекло толщиной 4 мм, устойчивое к появлению царапин и не подверженное потери прозрачности со времени.

В отличие от 4000D AIRFLOW лицевая панель тут цельная. Стальная пластина с прямыми углами и ровной плоскостью. Вставка небольшой площади в нижней части с логотипом производителя.

На верхней грани у Corsair 4000D Tempered Glass White скоростной USB, USB Type-C, спаренный аудиоразъем, кнопка перезагрузки и кнопка включения, совмещенная со светодиодным индикатором.

Панель можно будет полностью снять. Крепится в клипсах. Позади нее находится обслуживаемый противопылевой фильтр.

Остальная часть крышки занята вентиляционной решеткой с треугольными вырезами и посадочными местами под радиатор или вентиляторы. Установлен съемный противопылевой фильтр. Интересно смотрится ярлычок ярко-желтого цвета, упрощающий его захват и съем.

Правая стенка выполнена из цельного листа металла. В задней части присутствует штампованная ручка. Крепится также с помощью накатанных винтов.

Компоновка задней стенки со съемными заглушками под платы расширения, выполнена по схеме 7+2. Есть возможность провести вертикальную установку видеокарты.

Расположение блока питания нижнее. Под зоной блока питания еще один съемный фильтр. Он также сопровождается ярлычком. Стоит на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками.

Начинка

Внутренняя конструкция корпуса идет с двумя отдельными камерами, разделяемыми стойкой материнской платы и Г-образной перегородкой. Это не только разграничивает воздушные потоки, но и позволяет удалить лишнюю длину кабелей из видимой части.

В целом кабель-менеджменту в Corsair 4000D Tempered Glass White уделено повышенное внимание. На обратной стороне все интерфейсные и питающие кабели собраны в общий пучок с помощью липучек. Находятся он в углублении. По всей площади распределили ушки под стяжки.

Также можно будет освободить и дополнительное место, сняв стойку под жесткие диски в камере блока питания. С учетом того, что время жестких дисков уходит в прошлое из потребительского сегмента, сама возможность снятия будет не лишней.

Помимо двух жестких дисков, владельцу доступны две съемные пластины под 2.5-дюймовые диски на стойке материнской платы.

В месте блока питания находятся резиновые ножки, снижающие вибрацию. Поддерживаются модульные решения с увеличенной глубиной корпуса.

Комплектуется двумя вентиляторами без подсветки, 120 на фронтальной панели и 120 мм на лицевой. Выбор между жидкостными и воздушными системами (до 170 мм) не ограничивается. На официальном сайте сам производитель приводит схему, на основе своих компонентов, по сборке кастомного охлаждения процессора и видеокарты.

Доступны посадочные места под радиатор 360 и 280 мм. Продуваемость даже без сеточной лицевой панели у корпуса хорошая. Мы не наблюдали проблем с отводом тепла от видеокарты GeForce RTX 3090.

Собирать систему можно на материнской плате типоразмера E-ATX. Для упрощения монтажа усиливающей пластины предусмотрели широкое окошко.

В нижней части и вдоль всей боковой грани вырезы для подвода кабелей. Все они идут без резиновых клапанов. Сбоку этот вырез скрыт под декоративной металлической накладкой.

Итоги по Corsair 4000D Tempered Glass White

Среди традиционного набора интерфейсных кабелей подключения лицевой панели отметим коннектор USB 3.2 gen.2. Проблем при сборке не возникало. Свободный доступ ко всем частям корпуса.Corsair 4000D Tempered Glass White – корпус под игровую или рабочую сборку с акцентом на внешний вид собираемой системы. Предлагает свободны подбор компонентов, аккуратную укладку кабелей, два варианта установки видеокарты, скоростной USB на лицевой панели, удобное и надежное крепление боковых стенок, обслуживаемую защиту от пыли и сразу два вентилятора в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".