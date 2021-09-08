Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждением

Изучаемый сегодня корпус Corsair 5000D Airflow ориентирован на сборку игровых станций на основе компонентов премиум-класса и высокопроизводительных рабочих станций. Из его особенностей отмечаются поддержка плат типоразмера E-ATX, горизонтальное и вертикальное ориентирование видеокарт длиной до 420 см и стенка из закаленного стекла. Отличием Airflow от базовой версии стала лицевая панель с вентиляционной решеткой.

Corsair 5000D Airflow

Средняя стоимость – 16 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает набор различных винтов и шайб, Г-образный переходник для USB 3.0, 12 стяжек-липучек, декоративную пластиковую заглушку для внутренней камеры и документацию. Собрано все в коробке из транспортировочного картона.

Corsair 5000D Airflow

Внешний вид

Оба варианта исполнения представлены как в черном, так и белом вариантах. Белый лучше подчеркивает геометрию этого корпуса и визуально уменьшает габариты.

Corsair 5000D Airflow

Выполнен в формате Mid-Tower. В отличие от семейства iCue, тут полностью отсутствуют подсвечиваемые элементы.

Corsair 5000D Airflow

Центральная часть лицевой панели представляет собой вентиляционную решетку с треугольными вырезами. Плюс для снижения сопротивления воздуха сама панель приподнята относительно боковой рамки.

Corsair 5000D Airflow

Под вентиляционной решеткой обслуживаемая рамка противопылевого фильтра. А уже за ней рамка для установки до трех вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения.

Corsair 5000D Airflow

В том же дизайне выполнена и верхняя панель. Как и в ряде рассмотренных ранее решений, есть небольшой «язычок» на боковой грани с логотипом бренда.

Corsair 5000D Airflow

Стенка снимается и за ней находится рамка с противопылевым фильтром, использующая магнитное крепление. В этой нише достаточно места для перемещения вентиляторов на внешнюю сторону.

Corsair 5000D Airflow

На панели разъемов у Corsair 5000D Airflow доступны два скоростных USB-разъема, один USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения.

Corsair 5000D Airflow

Левая боковая стенка из закаленного стекла. С черным вариантом покраски она тонированная, а у белой прозрачная с рамкой по периметру.

Corsair 5000D Airflow

Противоположная стенка из цельного листа металла с усиливающими ребрами на внутренней стороне. Фронтальная зона с вентиляционной решеткой. Через нее можно направить воздушный поток от вентиляторов или через радиатор жидкостного охлаждения.

Corsair 5000D Airflow

На основании четыре ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания пластина с противопылевой сеткой.

Corsair 5000D Airflow

Задняя панель с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Заглушки для плат расширения со схемой 7+2. Все они с винтовым креплением.

Начинка

Рассмотрение организации внутреннего пространства Corsair 5000D Airflow начнем со скрытой за стойкой материнской платы камеры. Тут есть дополнительная стенка с петлями, открывается по принципу дверцы.

Corsair 5000D Airflow

Она скрывает все интерфейсные и питающие кабели. Они же не мешают установке основной боковой стенки. Напротив же вентиляционной решетки рамка под радиатор или вентиляторы. Дверцу можно полностью снять, подняв с петель вверх.

Corsair 5000D Airflow

За ней расположены три корзины под диски типоразмера 2.5 дюйма. Они съемные. Выше защитная металлическая панель, скрывающая обратную сторону сокета на плате, на ней также есть отверстия под диски.

Corsair 5000D Airflow

Есть встроенный хаб для подключения шести вентиляторов. Он с регулировкой скорости вращения.

Corsair 5000D Airflow

По площади стенки распределены ушки под стяжки-липучки. Места для аккуратной укладки интерфейсных и питающих кабелей достаточно.

Corsair 5000D Airflow

В нише блока питания съемная стойка для двух жестких дисков 3.5 или 2.5 дюйма. Для удобства работы и сборки с модульными источниками питания удобнее будет ее снять.

Corsair 5000D Airflow

Как и отмечали вначале, Corsair 5000D Airflow поддерживает материнские платы до типоразмера E-ATX. По периметру семь вырезов для подвода кабелей, два правых с резиновыми клапанами.

Corsair 5000D Airflow

Часть Г-образной разграничительной стенки сделана из пластика. Эта зона съемная, в комплекте есть вариант для освобождения дополнительного пространства. Актуально с боковой ориентацией радиатора или при сборке кастомного жидкостного охлаждения.

Corsair 5000D Airflow

Комплектуется корпус двумя 120 мм вентиляторами, один из них на фронтальной, второй на тыльной стенке. Места доукомплектовки тут с запасом, можно поставить до десяти 120 мм вентиляторов. Радиаторы до типоразмера 360 мм.

Corsair 5000D Airflow

Башенное охлаждение с высотой до 170 мм. Видеокарты до 420 мм без установленных на передней стенке вентиляторов. Штатных кронштейнов для усиления массивных видеокарт нет.

Сборка

В Corsair 5000D Airflow собиралась игровая система с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti и процессором Intel Core i-9-10850K. Проблем с установкой базового набора компонентов не возникло.

Corsair 5000D Airflow

На фронтальную стенку корпуса установлен 360 мм радиатор с толщиной 60. Позже он был дополнен 240 мм радиатором на верхней стенке и 120 мм на заднюю стенку. На нем же зафиксирован резервуар с помпой EKWB.

Corsair 5000D Airflow

Для сборки магистрали под жидкость использованы гибкие трубки и набор фитингов белого цвета.

Corsair 5000D Airflow

Видеокарта установлена вертикально с помощью гибкого шлейфа. Из-за близкого расположения стеклянной стенки такой способ монтажа нельзя рекомендовать для видеокарт премиум-сегмента со штатным воздушным охлаждением из-за ограниченного пространства для доступа воздуха к вентиляторам.

Corsair 5000D Airflow

Позже в этой сборке мы заменили ее охлаждение на кастомный водоблок. Для него вертикальная ориентация дает визуальные преимущества без ущерба эффективности отвода тепла.

Corsair 5000D Airflow

Корпус дает гибко подходить к подбору компонентов. Проблем в ходе последующих пересборок и уже постоянной эксплуатации выявлено не было.

Corsair 5000D Airflow

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair 5000D Airflow – корпус Mid Tower премиального уровня, конструкция и исполнение которого оптимизированы для эффективной организации системы охлаждения в высокопроизводительных рабочих станциях или игровых сборок для 4K. Гибкий подбор компонентов, аккуратная организация кабелей, удобное обслуживание противопылевых фильтров, заменяемая форма разграничительной стенки, скоростные порты на фронтальной панели, встроенный контроллер на 6 вентиляторов, возможность сборки с кастомным жидкостным охлаждением, вертикальная и горизонтальная ориентация видеокарт. Не устроить может ограниченный базовый набор вентиляторов, но есть модификация iCUE 5000X RGB с управляемой подсветкой.
Corsair 5000D Airflow получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair 5000D Airflow
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