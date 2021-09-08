Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждением

Изучаемый сегодня корпус Corsair 5000D Airflow ориентирован на сборку игровых станций на основе компонентов премиум-класса и высокопроизводительных рабочих станций. Из его особенностей отмечаются поддержка плат типоразмера E-ATX, горизонтальное и вертикальное ориентирование видеокарт длиной до 420 см и стенка из закаленного стекла. Отличием Airflow от базовой версии стала лицевая панель с вентиляционной решеткой.

Комплектация

Средняя стоимость – 16 990 рублей.Комплект включает набор различных винтов и шайб, Г-образный переходник для USB 3.0, 12 стяжек-липучек, декоративную пластиковую заглушку для внутренней камеры и документацию. Собрано все в коробке из транспортировочного картона.

Внешний вид

Оба варианта исполнения представлены как в черном, так и белом вариантах. Белый лучше подчеркивает геометрию этого корпуса и визуально уменьшает габариты.

Выполнен в формате Mid-Tower. В отличие от семейства iCue, тут полностью отсутствуют подсвечиваемые элементы.

Центральная часть лицевой панели представляет собой вентиляционную решетку с треугольными вырезами. Плюс для снижения сопротивления воздуха сама панель приподнята относительно боковой рамки.

Под вентиляционной решеткой обслуживаемая рамка противопылевого фильтра. А уже за ней рамка для установки до трех вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения.

В том же дизайне выполнена и верхняя панель. Как и в ряде рассмотренных ранее решений, есть небольшой «язычок» на боковой грани с логотипом бренда.

Стенка снимается и за ней находится рамка с противопылевым фильтром, использующая магнитное крепление. В этой нише достаточно места для перемещения вентиляторов на внешнюю сторону.

На панели разъемов у Corsair 5000D Airflow доступны два скоростных USB-разъема, один USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения.

Левая боковая стенка из закаленного стекла. С черным вариантом покраски она тонированная, а у белой прозрачная с рамкой по периметру.

Противоположная стенка из цельного листа металла с усиливающими ребрами на внутренней стороне. Фронтальная зона с вентиляционной решеткой. Через нее можно направить воздушный поток от вентиляторов или через радиатор жидкостного охлаждения.

На основании четыре ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания пластина с противопылевой сеткой.

Начинка

Задняя панель с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Заглушки для плат расширения со схемой 7+2. Все они с винтовым креплением.Рассмотрение организации внутреннего пространства Corsair 5000D Airflow начнем со скрытой за стойкой материнской платы камеры. Тут есть дополнительная стенка с петлями, открывается по принципу дверцы.

Она скрывает все интерфейсные и питающие кабели. Они же не мешают установке основной боковой стенки. Напротив же вентиляционной решетки рамка под радиатор или вентиляторы. Дверцу можно полностью снять, подняв с петель вверх.

За ней расположены три корзины под диски типоразмера 2.5 дюйма. Они съемные. Выше защитная металлическая панель, скрывающая обратную сторону сокета на плате, на ней также есть отверстия под диски.

Есть встроенный хаб для подключения шести вентиляторов. Он с регулировкой скорости вращения.

По площади стенки распределены ушки под стяжки-липучки. Места для аккуратной укладки интерфейсных и питающих кабелей достаточно.

В нише блока питания съемная стойка для двух жестких дисков 3.5 или 2.5 дюйма. Для удобства работы и сборки с модульными источниками питания удобнее будет ее снять.

Как и отмечали вначале, Corsair 5000D Airflow поддерживает материнские платы до типоразмера E-ATX. По периметру семь вырезов для подвода кабелей, два правых с резиновыми клапанами.

Часть Г-образной разграничительной стенки сделана из пластика. Эта зона съемная, в комплекте есть вариант для освобождения дополнительного пространства. Актуально с боковой ориентацией радиатора или при сборке кастомного жидкостного охлаждения.

Комплектуется корпус двумя 120 мм вентиляторами, один из них на фронтальной, второй на тыльной стенке. Места доукомплектовки тут с запасом, можно поставить до десяти 120 мм вентиляторов. Радиаторы до типоразмера 360 мм.

Сборка

Башенное охлаждение с высотой до 170 мм. Видеокарты до 420 мм без установленных на передней стенке вентиляторов. Штатных кронштейнов для усиления массивных видеокарт нет.В Corsair 5000D Airflow собиралась игровая система с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti и процессором Intel Core i-9-10850K. Проблем с установкой базового набора компонентов не возникло.

На фронтальную стенку корпуса установлен 360 мм радиатор с толщиной 60. Позже он был дополнен 240 мм радиатором на верхней стенке и 120 мм на заднюю стенку. На нем же зафиксирован резервуар с помпой EKWB.

Для сборки магистрали под жидкость использованы гибкие трубки и набор фитингов белого цвета.

Видеокарта установлена вертикально с помощью гибкого шлейфа. Из-за близкого расположения стеклянной стенки такой способ монтажа нельзя рекомендовать для видеокарт премиум-сегмента со штатным воздушным охлаждением из-за ограниченного пространства для доступа воздуха к вентиляторам.

Позже в этой сборке мы заменили ее охлаждение на кастомный водоблок. Для него вертикальная ориентация дает визуальные преимущества без ущерба эффективности отвода тепла.

Корпус дает гибко подходить к подбору компонентов. Проблем в ходе последующих пересборок и уже постоянной эксплуатации выявлено не было.

Итоги

Corsair 5000D Airflow – корпус Mid Tower премиального уровня, конструкция и исполнение которого оптимизированы для эффективной организации системы охлаждения в высокопроизводительных рабочих станциях или игровых сборок для 4K. Гибкий подбор компонентов, аккуратная организация кабелей, удобное обслуживание противопылевых фильтров, заменяемая форма разграничительной стенки, скоростные порты на фронтальной панели, встроенный контроллер на 6 вентиляторов, возможность сборки с кастомным жидкостным охлаждением, вертикальная и горизонтальная ориентация видеокарт. Не устроить может ограниченный базовый набор вентиляторов, но есть модификация iCUE 5000X RGB с управляемой подсветкой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".