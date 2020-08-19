Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами

Corsair A500 обзор
КомплектацияУпакована в массивную коробку с изображением системы в сборе и данными по ключевым особенностям на разных языках. Комплект включает крестовую отвертку, тюбик с термопастой, набор для установки на сокеты AMD и INTEL, разветвитель для вентиляторов. Сопровождается пятилетней гарантией.
Внешний видЭто одна из самых массивных башенных систем из побывавших у нас на тестах. Плюс она изначально идет с установленной парой вентиляторов.
Высота системы в сборке составляет 168 мм. Ширина 171 мм. Берите в расчет эти параметры при подборе корпуса.
Центральная часть представляет собой радиатор, собранный из металлических пластин, пронизанных четырьмя никелированными медными трубками. Две из трубок 6 мм и две 8 мм.
48 алюминиевых пластин толщиной 0.4 мм. Расстояние между пластинами 2.0 мм. Для уменьшения общего веса и упрощения монтажа в центральной части есть овальный вырез. Полезная площадь 10 415 см2.
Вырез в виде зубцов пилы уменьшает сопротивление воздуха, повышая эффективность движения воздуха и снижая уровень шума.
На верхнюю часть Corsair A500 установлена декоративная пластина с сеткой в центре и хромированным логотипом производителя.
Вентиляторы с пластиковыми рамками, выполняющими функцию опорного основания. Снимаются и ставятся сдвигом вверх.
Этой же особенностью решается установка высоких планок оперативной памяти на материнскую плату. Достаточно приподнять вентилятор и вернуть с учетом высоты памяти.
Один из вентиляторов работает на вдув, второй на выдув. Не мешало бы добавить глухую стенку на боковые части, без нее часть воздуха выходит наружу.
Это вентиляторы Corsair ML120. Семь белых лопастей. Установлен подшипник с магнитной левитацией. Для них заявлен повышенный ресурс службы.
Скорость вращения регулируется с помощью ШИ-модуляции. Диапазон от 400 до 2400 оборотов в минуту. Под синхронную работу и упрощение подключения к плате выделен разветвитель на пару вентиляторов.
Реализован прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Трубки опрессованы в дополнительный радиатор. Поверхность хорошо отполирована, обеспечивается равномерный прижим к крышке процессора.
СборкаCorsair A500 поддерживает все актуальные сокеты, за исключением TR4. Мы проводили монтаж на AM4 и LGA1200. Предлагаем рассмотреть на примере обновленного сокета Intel. Первым шагом фиксируется усиливающая пластина.
Сами винты в последующем используются как опора под металлические балки. Далее после снятия декоративной крышки, башенная система прижимается к теплораспределительной крышке процессора.
Под первую установку паста уже нанесена на основание. Для монтажа в комплекте предусмотрена отвертка. Подключаются вентиляторы к плате.
ТестыБашенная система массивная. Она перекрывает все четыре слота оперативной памяти на материнской плате. Способ крепления на рамке с возможностью выбора высоты здесь решает вопрос доступа к планкам и не создает проблем с совместимостью.
Intel Core i9-10900F с Corsair A500Процессор Intel Core i9-10900F с Corsair A500 при продолжительной нагрузке работал без троттлинга. В среднем температура держалась на уровне 86 градусов.
Дополнительно приведем данные по набору тестовых процессоров, которые обычно у нас используются в редакции.
Отметим высокий уровень шума при выходе на высокие уровни оборотов. На 2400 оборотах хорошо слышен равномерный гул, даже в закрытом корпусе. В обычном режиме его не слышно/