Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами

Во время детального изучения процессора Corsair A500

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6 499 рублей.

Corsair A500 обзор

Комплектация

Упакована в массивную коробку с изображением системы в сборе и данными по ключевым особенностям на разных языках. Комплект включает крестовую отвертку, тюбик с термопастой, набор для установки на сокеты AMD и INTEL, разветвитель для вентиляторов. Сопровождается пятилетней гарантией.

Corsair A500

Внешний вид

Это одна из самых массивных башенных систем из побывавших у нас на тестах. Плюс она изначально идет с установленной парой вентиляторов.

Corsair A500

Высота системы в сборке составляет 168 мм. Ширина 171 мм. Берите в расчет эти параметры при подборе корпуса.

Corsair A500

Центральная часть представляет собой радиатор, собранный из металлических пластин, пронизанных четырьмя никелированными медными трубками. Две из трубок 6 мм и две 8 мм.

Corsair A500

48 алюминиевых пластин толщиной 0.4 мм. Расстояние между пластинами 2.0 мм. Для уменьшения общего веса и упрощения монтажа в центральной части есть овальный вырез. Полезная площадь 10 415 см2.

Corsair A500

Вырез в виде зубцов пилы уменьшает сопротивление воздуха, повышая эффективность движения воздуха и снижая уровень шума.

Corsair A500

На верхнюю часть Corsair A500 установлена декоративная пластина с сеткой в центре и хромированным логотипом производителя.

Corsair A500

Вентиляторы с пластиковыми рамками, выполняющими функцию опорного основания. Снимаются и ставятся сдвигом вверх.

Corsair A500

Этой же особенностью решается установка высоких планок оперативной памяти на материнскую плату. Достаточно приподнять вентилятор и вернуть с учетом высоты памяти.

Corsair A500

Один из вентиляторов работает на вдув, второй на выдув. Не мешало бы добавить глухую стенку на боковые части, без нее часть воздуха выходит наружу.

Corsair A500

Это вентиляторы Corsair ML120. Семь белых лопастей. Установлен подшипник с магнитной левитацией. Для них заявлен повышенный ресурс службы.

Corsair A500

Скорость вращения регулируется с помощью ШИ-модуляции. Диапазон от 400 до 2400 оборотов в минуту. Под синхронную работу и упрощение подключения к плате выделен разветвитель на пару вентиляторов.

Corsair A500

Реализован прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Трубки опрессованы в дополнительный радиатор. Поверхность хорошо отполирована, обеспечивается равномерный прижим к крышке процессора.

Corsair A500

Сборка

Corsair A500 поддерживает все актуальные сокеты, за исключением TR4. Мы проводили монтаж на AM4 и LGA1200. Предлагаем рассмотреть на примере обновленного сокета Intel. Первым шагом фиксируется усиливающая пластина.

Corsair A500

Сами винты в последующем используются как опора под металлические балки. Далее после снятия декоративной крышки, башенная система прижимается к теплораспределительной крышке процессора.

Corsair A500

Под первую установку паста уже нанесена на основание. Для монтажа в комплекте предусмотрена отвертка. Подключаются вентиляторы к плате.

Corsair A500

Тесты

Башенная система массивная. Она перекрывает все четыре слота оперативной памяти на материнской плате. Способ крепления на рамке с возможностью выбора высоты здесь решает вопрос доступа к планкам и не создает проблем с совместимостью.

Intel Core i9-10900F с Corsair A500

Процессор Intel Core i9-10900F с Corsair A500 при продолжительной нагрузке работал без троттлинга. В среднем температура держалась на уровне 86 градусов.

Corsair A500

Дополнительно приведем данные по набору тестовых процессоров, которые обычно у нас используются в редакции.

Corsair A500

Corsair A500

Отметим высокий уровень шума при выходе на высокие уровни оборотов. На 2400 оборотах хорошо слышен равномерный гул, даже в закрытом корпусе. В обычном режиме его не слышно/

Corsair A500

Итоги по Corsair A500

Corsair A500 впечатляет своими размерами. Массивная башенная конструкция с двумя вентиляторами, совместимая с актуальными сокетами AMD и Intel. Она подходит под процессоры Intel Core i7 и Core i9 десятого поколения, позволяя получить высокие рабочие частоты при работе в приложениях и играх. Продуманы вопросы удобства монтажа и совместимости с высокими планками оперативной памяти. Из недостатков отметим шум на максимальных оборотах вращения.
Комментарии и отзывы Corsair A500
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
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